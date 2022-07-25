Немелочное дело: ЦБ намерен возобновить печать десятирублевых купюр

В конце года в России планируют возобновить печать десятирублевой купюры образца 1997-го, выпуск которой прекратили в 2013-м . Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампред Центробанка, курирующий наличное денежное обращение, Сергей Белов. Он также сообщил, что обсуждается вопрос и возобновления выпуска пятирублевой купюры, которую не печатали после 1998-го. Сейчас эти банкноты еще встречаются, но чрезвычайно редко. В ЦБ полагают, что возвращение в активное обращение купюр низких номиналов (а срок их службы увеличится за счет использования новых технологий) снизит расходы на производство наличных денег. Вероятно, частично решится и проблема с хождением монет, которые не возвращаются в обращение, мертвым грузом оседая в домах у россиян, отметили эксперты.

Не прошло и десяти лет

Как рассказал в интервью «Известиям» Сергей Белов (полный текст интервью будет опубликован в ближайшее время), десятирублевую купюру Центробанк не заказывал Гознаку с 2013 года .

— В нулевые годы эти банкноты находились в активном обращении, пользовались спросом, но быстро изнашивались. Поэтому было принято решение заменить их на монеты. И хотя в производстве они дороже, но мы выиграли за счет большей долговечности металлических денег. Сейчас изменились технологии, например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%. Это показали замеры, которые мы проводили. Технология лакирования прошла обкатку, мы ей полностью доверяем и будем использовать в дальнейшей работе, — сообщил зампред ЦБ.

Немелочное дело Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Кроме того, по его словам, с 2009 года выросла стоимость металла.

— В итоге получилось, что чеканка металлических 10 рублей оказалась затратной . Увеличив срок службы банкнот этого номинала, мы получаем экономический эффект. Поэтому мы считаем, что целесообразно возобновить выпуск десятирублевых купюр . Мы также обсуждаем вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года . Эти купюры до сих пор находятся в обращении, но встречаются чрезвычайно редко, — заявил Сергей Белов.

Он привел еще несколько аргументов в пользу возвращения банкнот низких номиналов. Так, монеты, в том числе и десятирублевые, плохо возвращаются в обращение. Они элементарно оседают в копилках граждан, сказал зампред ЦБ.

— Мы недавно обсуждали этот вопрос с представителями ритейла: торговых сетей, аптек, автозаправок. Они поддержали наши планы, хотя и были у нас сомнения. Как они нам сообщили, ритейл старается мелочь использовать у себя, то есть не инкассировать и не сдавать. Металл очень тяжелый , его надо пересчитывать, хранить, перевозить, поэтому они заинтересованы в более легких и удобных в обращении купюрах , — пояснил Сергей Белов.

Немелочное дело Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Он подчеркнул: речи о замене металлических денег номиналом 5 и 10 рублей купюрами не идет. И те и другие будут продолжать находиться в обращении .

Как уточнил зампред ЦБ, в конце года планируется возобновить выпуск десятирублевой купюры образца 1997-го , то есть той, которой мы пользуемся сейчас. А модификация этой банкноты пройдет по утвержденному плану — в 2025 году .

То же самое и по пятирублевке. Ее печать может начаться в конце года, если такое решение будет принято. Вероятно, и она будет обновлена, но это уже будет решаться при разработке «Основных направлений развития наличного денежного обращения на 2026–2030 годы», сказал Сергей Белов.

Бумага рубль бережет

По последним данным Центробанка, доля монет в обращении по количеству составляет почти 91%, а по сумме ее вес — всего 0,8% . Сейчас не так часто можно встретить купюры в десять и особенно в пять рублей. На бумажную десятку в общем количестве приходится всего лишь 5%. Пятерка и вовсе попадает в разряд статистической погрешности. Если говорить об общей сумме обращающихся банкнот, то в ней доля купюр номиналом 5, 10, 50 и 200 рублей составляет менее 0,5%.

Немелочное дело Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что возвращение в активное обращение купюр низкого номинала будет способствовать не только экономии при производстве денег, но и решению проблемы с домашними «складами» монет . По мнению психолога Ольги Максимовой, люди в принципе уважительней относятся к бумажным деньгам, которые не ассоциируются с мелочью. К тому же металлические деньги занимают много места.

— Поэтому люди, чтобы освободить карманы и кошельки от тяжелой мелочи, с легкостью перекладывают их в коробки, ящики. В результате граждане даже не замечают, что складируют весьма приличные суммы в сотни и даже тысячи рублей. Купюру же даже аналогичного номинала они с большей вероятностью будут носить с собой и использовать при расчетах, — объяснила психолог.

С этим согласен и директор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов.

— Возвращение в активный оборот купюр малого номинала будет способствовать и более рациональному финансовому поведению и в целом положительно повлияет на финансовую культуру населения . Граждане, в массе, к монетам относятся более пренебрежительно, нерегулярно используют их в обороте, очень часто хранят в домашних копилках, — сказал он.

Немелочное дело Фото: ТАСС/Svancara Petr/CTK via ZUMA Press

Как отметил эксперт, проблема усугубляется тем, что обменять крупные суммы монетами довольно сложно . Действительно, специальные автоматы для приема металлических денег особо не распространены даже в крупных городах. При этом коммерческие операторы взимают за обмен существенные комиссии, которые могут доходить до 20–25% накопленного , напомнил Вениамин Каганов.

— Часто по этой причине крупные суммы в монетах просто не находятся в обороте и не выполняют свою основную функцию . Купюры же более легки в хранении, занимают меньше места, их легче носить в кошельке, — уверен эксперт.

И бумажные деньги даже при идентичном номинале реже, чем монеты, называют мелочью, подчеркнул он.