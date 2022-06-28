По московским меркам: Банк России представит новую «сторублевку»

30 июня Банк России представит обновленную банкноту в 100 рублей. Ее стилистика будет такой же, как у выпущенных в 2017 году купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Новые денежные знаки более качественны, износостойки и лучше защищены от подделок и распространения бактерий: на этапе их изготовления в бумагу добавляют антимикробное вещество. Что именно россияне увидят на модернизированных «сторублевках» и когда их запустят в оборот — в материале «Известий».

Как будут выглядеть новые 100 рублей

Что разместить на новых «сторублевках», решили в 2021 году. В этот раз Центробанк не объявлял народное голосование, как это было с купюрами в 200 и 2000 рублей. Дизайн разрабатывал и утверждал экспертный совет. Пока известно, что на банкноте будут изображены символы Москвы: Красная площадь, парк «Зарядье», Шуховская башня и главное здание МГУ. Кроме того, на ней должны появиться достопримечательности Центрального федерального округа.

Как сообщали «Известиям» в ЦБ, основной элемент старого дизайна — квадригу Аполлона на Большом театре — денежному знаку не вернут, но размер купюры останется прежним. Свой нынешний облик «сторублевки» получили в 1997 году, и с тех пор менялись только их технические характеристики. На оборотной стороне изображено здание Большого театра.

по московским меркам Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Поменяется система нумерации. Если раньше серийный номер в банкнотах разных номиналов мог повторяться, то теперь каждой присвоят уникальный код. Это упростит многие учетные операции и позволит до 10 раз уменьшить количество ошибок при считывании серии и номера купюры машинами — например, в банкоматах. Кроме того, денежные знаки сделают более устойчивыми к загрязнению.

Как объяснил «Известиям» зампред Центробанка Михаил Алексеев, у новых купюр будет улучшенная защита от подделок и распространения микробов.

— Сегодня банкноты Банка России изготавливаются на бумаге с биоцидными свойствами, то есть они защищены от бактериологической угрозы. В банкнотную бумагу на этапе ее изготовления добавляется антимикробное вещество, которое препятствует росту патогенных микроорганизмов. Для банкноты номиналом 200 рублей разработка технологии изготовления бумаги с антимикробными свойствами проводится в настоящее время. Модернизированные банкноты так же, как и банкноты, находящиеся сейчас в обращении, будут изготовлены из бумаги с антимикробными свойствами. Мы усиливаем защиту наших банкнот от воздействия вредных микроорганизмов, — сказал представитель регулятора.

Когда представят и введут в оборот новые «сторублевки»

Дизайн банкноты презентуют 30 июня в 11:00 в пресс-центре ТАСС. «Известия» проведут прямую трансляцию события. В пресс-конференции примут участие заместитель председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.

Точная дата выхода новых «сторублевок» в обращение пока неизвестна. «Известия» сообщат об этом дополнительно. Банкноты запустят в оборот в 2022 году, а старые начнут постепенно выводить. В течение нескольких лет будут использоваться как прежние, так и новые дензнаки, а к 2026 году модернизированные купюры в 100 рублей в значительной степени вытеснят устаревшие.

по московским меркам Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Перенастройка оборудования должна занять какое-то время, но в наши планы заложен соответствующий период. После официального представления модернизированных банкнот мы доставим их в наши территориальные управления и коммерческие банки, дадим более чем достаточно времени для тестирования и настройки оборудования и обеспечим постепенное насыщение платежного оборота новыми бумажными денежными знаками. Мы не ожидаем сбоев, проблем, неудобств для кого-либо. При этом, разумеется, коммерческие банки сами будут решать, банкнотами каких номиналов они будут «заряжать» свои банкоматы, — подчеркнул Михаил Алексеев.

Как рассказали «Известиям» в банке «Синара» (ранее — СКБ-банк), на начальном этапе проблемой может стать только ажиотаж среди граждан, желающих получить новую банкноту, или отказ части россиян ее использовать из-за недостатка информации. Но трудностей с выдачей наличных в банкоматах в кредитной организации тоже не ожидают, необходимо будет только обновить программное обеспечение (ПО).

По словам вице-президента банка «Ренессанс Кредит» Анны Бакиной, некоторые сложности в работе автоматических устройств всё же возникнут, но их масштаб будет зависеть от требований регулятора по срокам изменения настроек и возможностей ПО. Степень защиты купюры она назвала основным преимуществом новой «сторублевки»: «Технологии вырвались вперед, об этом свидетельствуют банкноты в 200 и 2000 рублей».

Новая 100-рублевая купюра потребует перенастройки как банкоматов, так и других устройств, которые работают с наличностью — вендинговых аппаратов, терминалов для оплаты парковки или пополнения баланса сотовых операторов, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Он уточнил, что для модернизации устройств потребуются время и дополнительные расходы.

по московским меркам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Чем сложнее конструкция оборудования, тем больше трудностей может возникнуть в ходе ее перенастройки. Например, вендинговые автоматы и терминалы для оплаты парковки перенастроить несложно, поскольку они в основном производятся в России. Более технологичное оборудование — в частности, банкоматы, сортировальные машины в кредитных организациях — в основном производились зарубежными компаниями. Не все из них продолжают работать в России, — пояснил он.

По прогнозам Войлукова, если кредитные организации интенсивно возьмутся за переоборудование парка банкоматов и терминалов, этот процесс может занять несколько месяцев или больше. Если ЦБ будет постепенно выпускать новые 100-рублевые купюры в обращение, банки постепенно подстроятся под работу с ними.

В банке «Зенит» сообщили «Известиям», что антироссийские санкции тоже могут добавить проблем.

— После прекращения работы ряда поставщиков на территории России любые обновления программного обеспечения валидаторов в модулях рециркуляции/приема наличных банкоматов, а также кассовой техники и терминалов стали невозможны. При этом в парке банкоматов российских банков доля оборудования этих производителей превышает 60%, — отметили в кредитной организации.

Когда перевыпустят купюры других номиналов

ЦБ планирует постепенно обновить банкноты всех номиналов в 2022-2025 годах. В следующем году в оборот запустят модернизированные тысячные и пятитысячные купюры, еще через год — «пятисотки», а после них — самые мелкие 10 и 50 рублей.

Как добавил представитель ЦБ, новые «десятирублевки» решили выпустить из-за того, что монеты всё больше оседают на руках у граждан и уходят из обращения — приходится их постоянно дочеканивать. Купюра в этом смысле будет экономически эффективнее. К тому же старые банкноты в 10 рублей до сих пор в ходу и их обязаны принимать в любом банке, так что бумажная «десятка», по словам Алексеева, «может иметь свой резон и смысл».

по московским меркам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Какие объекты и достопримечательности разместят разместят на новых купюрах, пока не решено. В прошлом году «Известия» запускали проект «Новые банкноты», в котором предлагали читателям выбрать знаковые места своих регионов для модернизированных дензнаков. На лицевой стороне тысячной купюры изобразят символы Нижнего Новгорода, на пятитысячной — Екатеринбурга. Дизайн оборотной стороны посвятят соответственно Приволжскому и Уральскому федеральным округам. Эксперты обдумают в том числе и предложения от читателей «Известий».

На новых банкнотах точно не будет портретов. По словам Михаила Алексеева, от этой идеи решили отказаться, хотя проекты портретных дизайнов разрабатывались. «Городская серия — нейтральный выбор, который способен привести к согласию более широкие слои общественности», — пояснил он.