Символ места: на купюрах предложили разместить пещеру и «городок чекистов»

Собор Александра Невского в Нижнем Новгороде и мечеть Кул-Шариф в Казани, уникальная ледяная пещера и природные парки, «городок чекистов» и Жигулевский пивоваренный завод. Эти и другие символы городов и Приволжского и Уральского федеральных округов, которым будут посвящены обновленные купюры в 1000 и 5000 рублей, предложили читатели «Известий» в ходе первого этапа проекта «Новые банкноты» . О своих вариантах «Известиям» рассказали полномочные представители президента в обоих округах Игорь Комаров и Владимир Якушев. Мы выбрали популярные и интересные варианты, из которых во втором этапе предлагаем выбрать самые достойные. Все предложения читателей мы передадим в экспертные группы, которые будут разрабатывать дизайн обновленных купюр. Окончательное решение до конца года примет Совет директоров Центробанка, и, возможно, именно варианты наших читателей появятся на модифицированных 1000 и 5000.

В начале весны Центробанк заявил о масштабном обновлении банкнот. До конца 2021 года ЦБ должен определиться с символами, которые будут отражены на модифицированных купюрах номиналом в 1000 и 5000 рублей. На лицевой стороне банкноты в 1000 рублей вместо Ярославля появится Нижний Новгород, а на оборотной — достопримечательности Приволжского федерального округа. На пятитысчной купюре Хабаровск заменит Екатеринбург, на обратной стороне — места, символизирующие Уральский федеральный округ.

«Известия» решили предложить своим читателям поучаствовать в выборе достопримечательностей, которые будут отражены на модифицированных купюрах, и объявили о начале проекта «Новые банкноты».

Сегодня мы подводим промежуточные итоги проекта , отобрав достопримечательности для каждого города и округа. Наши читатели предлагали как достаточно очевидные и многим знакомые достопримечательности, так и не очень известные даже для местных жителей. При этом, например, мы решили не включать в шорт-лист памятник Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде, поскольку он представляет собой чуть уменьшенную копию московского и не будет отражать особенность города, символы которого появятся на тысячной купюре.

Предложения для 1000 рублей

На этой купюре читатели предложили в том числе разместить на купюре Кул-Шариф. Это главная джума-мечеть Республики Татарстан и Казани (с 2005 года),которая расположена на территории Казанского кремля. Кремль же — древнейшая часть и цитадель Казани, комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников, раскрывающих многовековую историю города.

Лицевая сторона:

01_01_Нижегородский Кремль_Сергей Фадеичев _ ТАСС Нижегородский Кремль - крепость в историческом центре Нижнего Новгорода и его древнейшая часть, главный общественно-политический и историко-художественный комплекс города. История каменного сооружения относится к 14 веку. Современная версия крепости окружена 12-метровыми стенами, укрепленными 13 мощными башнями. Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев 2 Собор Александра Невского - православный кафедральный (с 2009 года) собор на стрелке Волги и Оки, относящейся к историческому центру Нижнего Новгорода. Построен в 1868—1881 годах по проекту архитектора Льва Владимировича Даля. Фото: ТАСС/Роман Яровицын 3 Главный ярмарочный дом - то немногое, что сохранилось от некогда огромной и шумной Нижегородской ярмарки. 4 ноября 2017 года, после реставрации, Главный дом Нижегородской ярмарки предстал в обновленном виде. В его стенах открылся мультимедийный парк «Россия — моя история» Фото: РИА Новости/Александр Поляков 01_04_Памятник Чкалову_Владимир Смирнов _ ТАСС Памятник Валерию Чкалову – монумент в честь легенды советской авиации был установлен на высоком Волжском Откосе в 1940-м году, спустя два года после гибели прославленного летчика и уроженца Нижегородской губернии. Фото: ТАСС/Владимир Смирнов 01_05_Чкаловская лестница_Валерий Шарифулин _ ТАСС Чкаловская лестница - от памятника Валерия Чкалову к Волге и катеру «Герой» ведут 560 ступеней Чкаловской лестницы, заложенной в 1943 году после победы в Сталинградской битве. Лестница спускается вниз двумя кольцами и связывает Нижневолжскую набережную с верхней частью города. Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин 6 Здание Госбанка - памятник архитектуры неорусского стиля. Построен в 1911—1913 годах. Поводом для строительства послужили 50-летний юбилей Государственного банка Российской империи, отмечавшийся в 1910 году, и предстоящие празднества в честь 300-летия дома Романовых в 1913 году. Для росписи интерьеров был приглашен известный художник, иллюстратор русских сказок Иван Билибин Фото: РИА Новости/Юрий Сомов 01_07_Театр Драмы_Варвара Гертье _ РИА Новости Театр драмы имени Горького - современное здание театра было построено в 1896 году специально к открытию Всероссийской промышленно-художественной выставки. Перед театром установлен памятник уроженцу Нижнего великому актеру Евгению Евстигнееву. Фото: РИА Новости/Варвара Гертье 8 Нижневолжская набережная - одна из самых длинных улиц Нижнего Новгорода (длина составляет около 3 км). Проложена по берегу Волги между Канавинским мостом и Казанским съездом и разделена на два уровня — пешеходный и автомобильный. Помимо интересного архитектурного ансамбля на изображении можно поместить главную достопримечательность Нижнего – великую русскую реку Волгу Фото: ТАСС/Михаил Солунин 01_10_Канавинский мост_Евгения Новоженина _ РИА Новости Канавинский мост – одна из первых советских строек в городе (открыт в 1933 году), связал верхнюю часть города с нижней, расположенной за рекой. Раньше попадать на Стрелку, где проходила крупнейшая ярмарка, можно было на лодках или по временному мосту. На обложке подарочного фотоальбома, выпущенного к открытию моста, было написано: «То, что нижегородские купцы-толстосумы не могли построить сотни лет, пролетариат построил за три года» Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина 01_11_Н-Н Стадион_ Станислав Красильников _ ТАСС Футбольный стадион «Нижний Новгород» - был специально построен для Чемпионата мира по футболу-2018. В рамках ЧМ здесь прошли четыре матча группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал. В определенном ракурсе футбольный стадион можно изобразить на фоне Канавинского моста. Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Еще одно интересное предложение — изобразить на банкноте Кунгурскую ледяную пещеру. Это одна из самых популярных достопримечательностей Урала. Вместе с Ледяной горой пещера образует историко-природный комплекс регионального значения (в СССР — заповедник союзного значения). Пещера находится на правом берегу реки Сылвы на окраине города Кунгур в селе Филипповка, в 100 км от Перми. Одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России, седьмая в мире гипсовая пещера по протяженности.

Также в число предложений читателей вошли Главный ярмарочный дом, Благовещенский мужской монастырь и парк-музей «Щелковский хутор» в Нижнем Новгороде — их предлагают разместить на лицевой стороне 1000-рублевой купюры. На её оборотной стороне многие хотели бы видеть Свято-Успенскую Саровскую пустынь, утёс Степана Разина у села Белогорское в Саратовской области и колокольню Свято-Троицкого монастыря в чувашском городе Алатырь.

Оборотная сторона:

02_01_Казанский Кремль и Мечеть_Максим Богодвид _ РИА Новости Казанский Кремль и Мечеть Кул-Шариф - древнейшая часть и цитадель Казани, комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников, раскрывающих многовековую историю города. Мечеть Кул Шариф — главная джума-мечеть Республики Татарстан и Казани (с 2005 года); расположена на территории Казанского кремля. Фото: РИА Новости/Максим Богодвид 02_02_Свияжск_Максим Богодвид _ РИА Новости Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска - действующий мужской монастырь Казанской епархии Татарстанской митрополии Русской православной церкви (Московский патриархат), колыбель православия Казанского края и Поволжья. Является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО Фото: РИА Новости/Максим Богодвид 02_03_Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь_Михаил Терещенко _ ТАСС Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь - православный женский монастырь Нижегородской епархии Русской православной церкви. Расположен в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается Поместными православными церквями как четвёртый (после Иверии, Афона и Киево-Печерской лавры) «земной Удел Пресвятой Богородицы». Фото: ТАСС/Михаил Терещенко 02_05_Кунгурская пещера_горь Катаев _ РИА Новости Кунгурская ледяная пещера - одна из самых популярных достопримечательностей Урала. Вместе с Ледяной горой образует историко-природный комплекс регионального значения (в СССР — заповедник союзного значения). Пещера находится в Пермском крае, на правом берегу реки Сылвы на окраине города Кунгур в селе Филипповка, в 100 км от Перми. Одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России, седьмая в мире гипсовая пещера по протяжённости. Фото: РИА Новости/Катаев 02_06_Памятник Салавату Юлаеву_Максим Богодвид _ РИА Новости Памятник Салавату Юлаеву – создан в честь народного поэта Башкортостана и героя Пугачевского восстания Салавата Юлаева. Памятник, который стал визитной карточкой Уфы, возвышается на берегу реки Белая. Высота конной статуи 9,8 метра – самая большая в Европе Фото: РИА Новости/Максим Богодвид 10 Жигулевский пивоваренный завод - один из старейших пивоваренных заводов России, находится в городе Самара и является одним из его символов, на берегу реки Волги. Был построен в 1881 году, именно здесь изначально производилось знаменитое Жигулевское пиво Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров: В 2016 году Нижний Новгород вышел в финал конкурса по выбору символов для банкнот достоинством 200 и 2000 рублей, но не победил. Тогда жители региона предлагали разместить Нижегородский Кремль — сердце не только города, но и, наверное, всего Нижегородского региона, Ярмарку — символ торговли и русского предпринимательства, памятник Валерию Чкалову, собор Александра Невского.

Предложения для 5000 рублей

На новой пятитысячной купюре некоторые участники конкурса видят «Городок чекистов». Это комплекс зданий в стиле конструктивизма в Екатеринбурге, построенных в 1929-1936 годах. Комплекс признан памятником культуры федерального значения. Построен по заказу НКВД-ОГПУ для проживания командного состава, поэтому местные жители и называют его «городком чекистов».

Еще одна яркая идея — нанести на банкноту изображение скульптур мамонтов в «Археопарке» Ханты-Мансийска. Этот парк площадью 3,5 га открыли в 2007 году у подножья Самаровского ледникового останца.

Лицевая сторона:

10 Плотина Городского пруда на реке Исеть или Плотинка, как ее называют жители Екатеринбурга. Расположенная в Историческом сквере столицы Урала. Построена в 1723 году, впоследствии многократно перестраивалась. Традиционное место массовых народных гуляний и праздников. Фото: ТАСС/Александр Рюмин 2 Также некоторые наши читатели считают, что на купюре должна быть отражена Водонапорная башня, которая также находится в Историческом сквере. Этот архитектурный памятник федерального значения был построен не ранее 1891 года для нужд Железнодорожных мастерских. С 1947 по 1960-е года башня фактически была двухквартирным жилым домом. С 1995 года - филиал Музея истории Екатеринбурга. После капитальной реконструкции 2017—2018 году на первом этаже открылись сувенирная лавка, гостевой центр и кофейня. С ноября 2018 года на втором этаже работает музейная экспозиция, посвященная истории Плотинки и Башни Фото: РИА Новости/Павел Лисицын 03_03_Дом Севастьянова_Павел Лисицын _ РИА Новости Дом Севастьянова - исторический и архитектурный памятник. Одна из самых известных достопримечательностей Екатеринбурга, архитектура которой особо выделяется среди особняков города. Здание бывшего Окружного суда, где в 1918 году находился первый в стране Уральский комиссариат труда. Построен в первой четверти XIX века на берегу Городского пруда, образованного плотиной на реке Исеть. Фото: РИА Новости/Павел Лисицын 03_04_Ново-Тихвинский женский монастырь_Анатолий Струнин _ TACC Ново-Тихвинский женский монастырь с собором Александра Невского - один из крупнейших монастырей в России, история которого уходит в конце 18 века. Главный храм — собор Александра Невского, памятник архитектуры позднего классицизма. В 1922 году монастырь был закрыт советской властью, в 1994 году возрожден. Фото: TACC/Анатолий Струнин 03_07_ЦиркЕкб_Павел Лисицын _ РИА Новости Екатеринбургский цирк имени дрессировщика Валентина Филатова - был открыт в 1980 году. По своей конструкции здание считается одним из лучших в Европе и приспособлено для сложнейших постановок Фото: РИА Новости/Павел Лисицын 8 Музей Свердловской железной дороги - выставка под открытым небом на станции Екатеринбург-Сортировочный. Экспонатами являются локомотивы-памятники, старинные вагоны Фото: РИА Новости/Павел Лисицын 03_10_Белая Башня Екб_ Донат Сорокин _ ТАСС Белая башня – главная достопримечательность Уралмаша. Бывшая водонапорная башня УЗТМ, гидротехническое сооружение в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, памятник архитектуры конструктивизма, в настоящее время используется как культурная площадка Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев: Необходимо отразить весь спектр жизни субъектов. Например, Ямал — это и суровая северная природа, стада оленей и одновременно порт Сабетта. Курган — это Центр Илизарова, но в то же время и Долматовский монастырь. Тюменская область — это Софийско-Успенский кафедральный собор 17 века и Тобольский кремль, но при этом прекрасным символом может стать Федеральный центр нейрохирургии. Мы все помним знаменитые уральские заводы, но Свердловская область — это еще и дом Севастьянова, и Невьянская наклонная башня. Та же история с Челябинской областью: это и Магнитогорский металлургический комбинат, и озеро Тургояк и Национальный парк «Таганай». А Югра — это не только нефтяные вышки, но и знаменитый на весь мир «Археопарк» и памятник покорителям Самотлора. На Урале нет недостатка в достопримечательностях и символах, остается только выбрать.

На лицевой стороне купюры достоинством 5000 рублей читатели «Известий» также предложили изобразить храм Вознесения Господня, здание Свердловского горсовета, гранитны скалы-останцы Шарташские каменные палатки и объединённый музей писателей Урала в Екатеринбурге. Оборотную сторону банкноты, по мнению пользователей, могли бы украсить виды обелиска «Европа-Азия» под Екатеринбургом, посёлка Монзино в южном пригороде Нижнего Тагила и горного парка им. Бажова в Златоусте.

Оборотная сторона:

2 Невьянская башня - наклонная башня, расположенная в центре Невьянска, была построена в 1721—1725 годах по приказу Акинфия Никитича Демидова. Высота башни — 57,5 метров, отклонение от вертикали — около 1,85 м в верхней точке Фото: ТАСС/Донат Сорокин 3 Далматовский Успенский монастырь - мужской монастырь Шадринской епархии Русской православной церкви, расположенный на левом берегу реки Исети, при впадении в неё Течи, находится в городе Далматово Курганской области. Ансамбль Далматовского монастыря и входящие в него строения — Успенский собор, церковь Всех Скорбящих Радость, крепостные стены, монастырские кельи — являются объектами культурного наследия Российской Федерации федерального значения Фото: TASS/URA.RU/SYCHKOVA EKATERINA 4 Тобольский кремль - единственный каменный кремль в Сибири, уникальный образец сибирского зодчества. Создавался в XVII—XVIII веках. Находится в Тюменской области Фото: ТАСС/Алексей Щукин 5 Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» - находится в Нижнем Тагиле. Один из старейших музеев в стране – заповедник, рассказывающий о металлургической империи Демидовых, созданной ими в 18-19 веках. Так же нижнетагильский комплекс, состоящий из 9 музеев, включает в себя все аспекты горнозаводской жизни – музей ремесел и быта, литературный музей, выставочные залы Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков 6 Скульптуры мамонтов в Археопарк Ханты-Мансийска - парк площадью 3,5 гектара открыли в 2007 году у подножья Самаровского ледникового останца Фото: РИА Новсти/Владимир Вяткин 8 Урочище Пороги (Порожская ГЭС) — малая ГЭС на реке Большая Сатка в Саткинском районе Челябинской области, у посёлка Пороги. Старейшая непрерывно действующая (до 2017 года, когда была закрыта из-за отсутствия средств на эксплуатацию) гидроэлектростанция России (пущена в 1910 году). Памятник истории и культуры областного значения с 1996 года Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк 10 Деревянный храм Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря – храм постройки конца 19 века находился в селе в Белозерском районе Курганской области, который считается одним из центров духовной жизни Зауралья. И хотя храм был разрушен из-за пожара в июле 2019 года, наши читатели считают, что изображение строения должно появиться на новых банкнотах, поскольку являлось совершенно особенным. Фото: РИА Новости/Евгений Кузьмин

В предложениях, которые поступили в «Известия», много культовых сооружений. Выбор пал даже на храм в Чимеево, который был разрушен пожаром в 2019 году. Но наши читатели считают, что особенная красота этого храма и память о нем должны быть отражены на банкноте. Впрочем, некоторые задавались вопросом, уместно ли отображать на деньгах церкви, мечети, монастыри. Сейчас, кстати, культовые сооружения присутствуют на большинстве бумажных денег, находящихся в обороте.

На втором этапе мы просим читателей выбрать из предложенного списка наиболее выдающиеся символы городов и округов и направить до 7 июня 2021 года по адресу электронной почты: a.kaledina@iz.ru. Также проект будет проходить на страницах «Известий» в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники». Окончательные итоги мы подведем в середине июня.