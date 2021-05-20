Зампред Центробанка рассказал о новом дизайне 100-рублевой банкноты

На новой 100-рублевой купюре появятся специальные рельефные метки для незрячих и слабовидящих людей, а также крупные контрастные цифры и надписи. Об этом в четверг, 20 мая, в интервью «Российской газете» сообщил куратор наличного денежного обращения, заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

Крупные цифры, обозначающих номинал банкноты, и более яркое цветовое оформление могут, по словам зампреда ЦБ, вызвать ассоциацию с евро. Вместе с тем он отметил, что дизайн рублей уникален. Подобные особенности лишь «общемировая тенденция», облегчающая распознавание номиналов банкнот людьми и машинами, пояснил Алексеев.

Он также добавил, что цветовая гамма купюры будет совпадать с нынешней, однако оттенок будет отличаться. Кроме того, аналогичен будет и размер сторублевки.

23 марта, стало известно, что Центробанк России выпустит обновленные банкноты с изображением достопримечательностей всех федеральных округов, сделать это планируется к 2025 году. Обновление дизайна коснется купюр номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей.

Алексеев тогда сообщил, что в первую очередь модернизация коснется банкноты номиналом 100 рублей, обновленную версию выпустят в 2022 году. Концептуальный дизайн купюры уже разработан и одобрен советом директоров ЦБ РФ.

Алексеев в марте также пояснил, что ЦБ РФ будет изображать на банкнотах федеральные округа, а не отдельные города, именно поэтому в конкурсе по выбору населенных пунктов не было необходимости. Он отметил, что решение о смене дизайна не было новым, его приняли еще тогда, когда в оборот вышла купюра номиналом 2 тыс. рублей.