Открыть лицо: ЦБ выступил за сбор биометрии подростков с 14 лет

Обработку биометрии подростков 14–18 лет целесообразно разрешить, заявили «Известиям» в Банке России, уточнив, что опция должна быть доступна в установленных законом случаях. Запретить сбор слепков лица и голоса несовершеннолетних предлагалось в законопроекте о защите персональных данных россиян. Кредитные организации выступают против этого ограничения, поскольку запрет замедлит развитие ЕБС и не позволит дополнительно защитить от мошенников трансакции самих подростков. В Минцифры заявили, что заинтересованы в выработке оптимального решения.

Подростковое дело

Банк России считает целесообразным ограничить обработку биометрических персональных данных несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет, за исключением случаев, установленных федеральными законами, а также разрешить обработку биометрических персональных данных подростков в возрасте с 14 до 18 лет в предусмотренных законодательством случаях. Об этом «Известиям» сообщили в ЦБ, комментируя законопроект о защите субъектов персональных данных россиян.

Документ был внесен в Госдуму 6 апреля 2022 года группой депутатов. В середине мая законопроект приняли в первом чтении. Среди прочего он предполагает установить запрет на обработку биометрических персональных данных несовершеннолетних граждан, если их предоставление не является обязательным. «Известия» направили запрос в Госдуму.

Открыть лицо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Такая норма фактически исключит для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет возможность получать дистанционное банковское обслуживание, пройдя идентификацию с использованием Единой биометрической системы (ЕБС), говорится в заключении на законопроект Национального совета финансового рынка (есть у «Известий»). Документ направлен в ЦБ и Госдуму. Запрет на сбор биометрии подростков в ЕБС ограничит развитие проекта «Маркетплейс» ЦБ, который позволяет открывать финансовые продукты в кредитных организациях без личного посещения офиса, добавил глава НСФР Андрей Емелин.

В Минцифры сообщили «Известиям», что заинтересованы в выработке оптимального решения, которое обеспечит несовершеннолетних граждан правом пользоваться всеми услугами, предусмотренными законодательством, а также сохранит развитие государственной информационной системы ЕБС и обеспечит надежную защиту персональных данных.

В заключении НСФР также подчеркивается, что использование биометрических персональных данных при предоставлении банковских услуг — один из самых эффективных механизмов удаленного подтверждения личности клиента. Такой метод значительно снижает риски совершения мошеннических действий, что особенно важно для наименее защищенных групп клиентов — несовершеннолетних, пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Открыть лицо1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Кроме того, проектируемый запрет негативно отразится на общем удобстве использования подростками дистанционных банковских сервисов, а также снизит защищенность этой категории клиентов с точки зрения безопасности при осуществлении банковских операций, подчеркивается в документе. В связи с этим в заключении НСФР предлагается вывести из-под запрета ЕБС, разрешив подросткам сдавать слепки лица и голоса в систему.

Всё защищено

— Молодые люди получают паспорта с 14 лет. У большинства подростков есть профили в ЕСИА. При этом у банков существует право оказывать услуги несовершеннолетним — например, оформлять банковские карты. Для оказания качественных услуг, повышения защищенности трансакций наиболее эффективной является биометрия. ЕБС — это государственная система, она отлично защищена. В такой ситуации непонятно, в чем смысл тотального ограничения на работу с биометрическими данными несовершеннолетних, — пояснил Андрей Емелин.

В «Зените» поддерживают эту позицию. Массовое внедрение сервисов с использованием биометрических данных при запрете использования такой информации несовершеннолетних ограничивает их применение, пояснили в банке: это не только финансовые операции и сделки, которые им разрешено совершать по законодательству, но и пропуска в школы, спортзалы, оплата обедов, транспорта и других.

Открыть лицо2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Преимущества ЕБС для подростков очевидны — это возможность получать услуги удаленно, особенно это актуально для молодых людей, проживающих в труднодоступных населенных пунктах страны, подчеркнули в Почта Банке. Там добавили, что система имеет все необходимые средства защиты, что позволяет минимизировать риски. Допуск несовершеннолетних в ЕБС — это серьезный шаг к широкому применению системы в будущем, поскольку молодое поколение наиболее восприимчиво к новым технологиям и предпочитает дистанционные сервисы во многих сферах жизни, добавили в ПСБ.

Запрет на обработку биометрии несовершеннолетних объясняется авторами законопроекта с точки зрения большей значимости прав детей, и желанием исключить саму возможность незаконного использования их слепков лица и голоса, полагает партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Глеб Ситников. Он отметил: в то же время, если использование биометрических персональных данных делает банковские операции более защищенными, тогда предложение банкиров также направлено на защиту и частных, и публичных интересов. В этом случае оно может быть принято.

На практике биометрические данные несовершеннолетних используются довольно часто — например, в пропускных системах учебных заведений, рассказал член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев. Он давил, что банки заинтересованы прежде всего в возможности использования биометрических данных несовершеннолетних граждан в системах бесконтактной оплаты — ими нередко пользуются подростки, и кредитным организациям не хочется терять потенциальных клиентов.