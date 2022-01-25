Центр речи: биометрию планируют начать собирать в МФЦ

В России готовятся к сбору биометрии в единую систему в МФЦ: в 13 регионах допустили, что эта услуга будет предоставляться в центрах «Мои документы» . Об этом «Известиям» сообщили представители субъектов, среди которых, например, Тульская область, Еврейская АО и Алтайский край. В Минэке напомнили, что региональные власти имеют право организовать работу с биометрией на своей территории. Сейчас прорабатываются технологические и финансовые вопросы этого процесса, заявили в Минцифры . По ожиданиям экспертов, интеграция Единой биометрической системы (ЕБС) с госуслугами повысит популярность системы, однако для ее массового наполнения требуется расширить сценарии применения слепков лица и голоса.

Многофункциональное лицо

Федеральным законом предусмотрено не обязательство, а право многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) на размещение биометрических персональных данных в ЕБС , напомнили «Известиям» в Минэке. Сейчас готовится правовая основа для запуска этой услуги . Формирование нормативной базы, в том числе в части компенсации затрат регионов, позволит оценить их заинтересованность в реализации своего права, подчеркнули в ведомстве. Скорость внедрения этих возможностей будет зависеть от их востребованности у МФЦ и их клиентов в каждом конкретном субъекте, подчеркнули в Минэке.

В разных стадиях готовности к сбору биометрии для ЕБС в МФЦ — от изучения этой возможности до ее тестирования — сейчас находятся 13 регионов . Среди них — Алтайский и Пермский края, Калужская, Воронежская, Вологодская, Самарская, Владимирская, Ленинградская и Тульская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область, а также Республика Марий Эл и город Санкт-Петербург. Об этом «Известиям» сообщили представители субъектов.

Ценр речи Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В МФЦ Тульской области планируется осуществлять сбор биометрических персональных данных при согласии гражданина , заявили «Известиям» в министерстве по информатизации, связи и вопросам открытого управления региона. Там не уточнили, когда будет запущена такая возможность. Если тестирование пройдет успешно , с Единой биометрической системой в МФЦ в Еврейской автономной области начнут работать к концу 2022 года, сообщили в аппарате губернатора и правительства АО.

Сбор данных для ЕБС будет проходить в МФЦ Алтайского края, полагает представитель региона, однако это произойдет только после выделения субъекту финансового обеспечения в виде субсидий из федерального бюджета . В Калужской области сбор и использование биометрии в МФЦ в 2022 году будут реализованы в случае внесения Минэком изменений в законодательство в части правил организации деятельности многофункциональных центров, рассказали в министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций региона.

Решение о сборе биометрических данных в МФЦ для регистрации граждан в ЕБС будет принято руководством Вологодской и Самарской областей после принятия соответствующих нормативно-правовых актов федерального уровня , сообщили в этих субъектах. Вопрос о возможном сборе биометрии в ЕБС находится на стадии проработки и рассмотрения в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Марий Эл и в Воронежской области. Организацию этой процедуры также допустили в Пермском крае, Санкт-Петербурге и в Ленинградской области, однако только после утверждения порядка предоставления сервиса . Его реализация на территории Владимирской области возможна после получения субсидии из федерального бюджета, добавили в департаменте региональной политики региона.

Ценр речи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Популярности ради

В то же время в других субъектах — в Чукотском автономном округе, Краснодарском и Красноярском краях, Магаданской, Нижегородской, Ульяновской, Костромской, Орловской, Курской и Челябинской областях, а также в Республике Алтай — собирать слепки лица и голоса в МФЦ в 2022 году не планируют, заявили «Известиям» их представители.

В Минцифры сообщили, что совместно с Минэком дорабатывают проект приказа о порядке действий сотрудников МФЦ, который необходим для организации сбора биометрии в ЕБС, а также прорабатывают технические и финансовые вопросы, связанные с этим процессом . Для этого ведомства планируют запускать и модернизировать программно-технические комплексы в МФЦ, подчеркнули в Минцифры, добавив, что затем будет определен перечень регионов, участвующих в поэтапном запуске услуги.

Единая биометрическая система работает в России с 2018 года. Сейчас сбор данных происходит через банки — зарегистрироваться в ЕБС можно в 13,3 тыс. отделений . Использовать слепки лица и голоса разрешается для открытия счета и получения финансовых услуг без визита в офис и без встречи с курьером. В соответствии со сведениями Банка России, регистрацию с помощью ЕБС можно будет пройти в 215 кредитных организациях. В ЦБ не сообщили «Известиям», сколько слепков лица и голоса сейчас хранится в системе. По последнем данным, их было собрано немногим более 200 тыс .

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Сбор биометрии в МФЦ дает гражданам дополнительные возможности по сдаче образцов в ЕБС, что будет способствовать дистанционному получению финансовых сервисов, а также государственных и муниципальных услуг , уверены в ЦБ. Сейчас процесс регистрации биометрии в банке не превышает 10 минут, сообщили «Известиям» в «Ростелекоме», который выступает оператором ЕБС. В компании уточнили, что сотрудник банка должен найти или создать учетную запись гражданина на «Госуслугах», а после сделает фотографию и запишет голос — для этого нужно произнести несколько последовательностей цифр.