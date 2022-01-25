 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Американский истребитель F-35 рухнул в Южно-Китайское море
Общество
Первые случаи «Омикрон»-штамма выявлены в Ярославской области
Спорт
У футболиста «Зенита» Сердара Азмуна обнаружили коронавирус
Мир
В ЕС выразили готовность направить в Киев миссию по борьбе с кибератаками
Мир
Посол Антонов прокомментировал данные об эвакуации российских дипломатов
Мир
Польша 25 января начнет строить заграждение на границе с Белоруссией
Мир
Белый дом подтвердил планы на дальнейшее продвижение НАТО в Европе
Мир
Пентагон заявил о привидении в готовность 8,5 тыс. военных для переброски в ЕС
Мир
В МИД РФ ответили французской Le Figaro на упрек в «неулыбчивости» Лаврова
Общество
Композитор Тюрин подаст в суд на «МБА» из-за прав на песню группы Reflex
/

Центр речи: биометрию планируют начать собирать в МФЦ

В каких регионах допустили предоставление этой услуги гражданам
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Центр речи: биометрию планируют начать собирать в МФЦ
2022-01-21 17:45:45">
2022-01-21 17:45:45
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России готовятся к сбору биометрии в единую систему в МФЦ: в 13 регионах допустили, что эта услуга будет предоставляться в центрах «Мои документы». Об этом «Известиям» сообщили представители субъектов, среди которых, например, Тульская область, Еврейская АО и Алтайский край. В Минэке напомнили, что региональные власти имеют право организовать работу с биометрией на своей территории. Сейчас прорабатываются технологические и финансовые вопросы этого процесса, заявили в Минцифры. По ожиданиям экспертов, интеграция Единой биометрической системы (ЕБС) с госуслугами повысит популярность системы, однако для ее массового наполнения требуется расширить сценарии применения слепков лица и голоса.

Многофункциональное лицо

Вот кто-то в профиль и анфас: могут ли мошенники воспользоваться чужой биометрией
Кому дадут кредит по записи голоса или фотографии

Федеральным законом предусмотрено не обязательство, а право многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) на размещение биометрических персональных данных в ЕБС, напомнили «Известиям» в Минэке. Сейчас готовится правовая основа для запуска этой услуги. Формирование нормативной базы, в том числе в части компенсации затрат регионов, позволит оценить их заинтересованность в реализации своего права, подчеркнули в ведомстве. Скорость внедрения этих возможностей будет зависеть от их востребованности у МФЦ и их клиентов в каждом конкретном субъекте, подчеркнули в Минэке.

В разных стадиях готовности к сбору биометрии для ЕБС в МФЦ — от изучения этой возможности до ее тестирования — сейчас находятся 13 регионов. Среди них — Алтайский и Пермский края, Калужская, Воронежская, Вологодская, Самарская, Владимирская, Ленинградская и Тульская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область, а также Республика Марий Эл и город Санкт-Петербург. Об этом «Известиям» сообщили представители субъектов.

Ценр речи
Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В МФЦ Тульской области планируется осуществлять сбор биометрических персональных данных при согласии гражданина, заявили «Известиям» в министерстве по информатизации, связи и вопросам открытого управления региона. Там не уточнили, когда будет запущена такая возможность. Если тестирование пройдет успешно, с Единой биометрической системой в МФЦ в Еврейской автономной области начнут работать к концу 2022 года, сообщили в аппарате губернатора и правительства АО.

Безличный опыт: появился способ обходить распознавание лиц
Фотографию перед размещением в интернете можно обработать так, чтобы ее не находили системы поиска по изображениям

Сбор данных для ЕБС будет проходить в МФЦ Алтайского края, полагает представитель региона, однако это произойдет только после выделения субъекту финансового обеспечения в виде субсидий из федерального бюджета. В Калужской области сбор и использование биометрии в МФЦ в 2022 году будут реализованы в случае внесения Минэком изменений в законодательство в части правил организации деятельности многофункциональных центров, рассказали в министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций региона.

Решение о сборе биометрических данных в МФЦ для регистрации граждан в ЕБС будет принято руководством Вологодской и Самарской областей после принятия соответствующих нормативно-правовых актов федерального уровня, сообщили в этих субъектах. Вопрос о возможном сборе биометрии в ЕБС находится на стадии проработки и рассмотрения в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Марий Эл и в Воронежской области. Организацию этой процедуры также допустили в Пермском крае, Санкт-Петербурге и в Ленинградской области, однако только после утверждения порядка предоставления сервиса. Его реализация на территории Владимирской области возможна после получения субсидии из федерального бюджета, добавили в департаменте региональной политики региона.

Ценр речи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Популярности ради

Био в массы: жители 25 регионов смогут оплатить покупки лицом
Насколько безопасна технология и как терминал различит близнецов

В то же время в других субъектах — в Чукотском автономном округе, Краснодарском и Красноярском краях, Магаданской, Нижегородской, Ульяновской, Костромской, Орловской, Курской и Челябинской областях, а также в Республике Алтай — собирать слепки лица и голоса в МФЦ в 2022 году не планируют, заявили «Известиям» их представители.

В Минцифры сообщили, что совместно с Минэком дорабатывают проект приказа о порядке действий сотрудников МФЦ, который необходим для организации сбора биометрии в ЕБС, а также прорабатывают технические и финансовые вопросы, связанные с этим процессом. Для этого ведомства планируют запускать и модернизировать программно-технические комплексы в МФЦ, подчеркнули в Минцифры, добавив, что затем будет определен перечень регионов, участвующих в поэтапном запуске услуги.

Единая биометрическая система работает в России с 2018 года. Сейчас сбор данных происходит через банки — зарегистрироваться в ЕБС можно в 13,3 тыс. отделений. Использовать слепки лица и голоса разрешается для открытия счета и получения финансовых услуг без визита в офис и без встречи с курьером. В соответствии со сведениями Банка России, регистрацию с помощью ЕБС можно будет пройти в 215 кредитных организациях. В ЦБ не сообщили «Известиям», сколько слепков лица и голоса сейчас хранится в системе. По последнем данным, их было собрано немногим более 200 тыс.

Ценр речи
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Закроют личико: биометрию россиян защитят от утечек и подмены
Оператор ЕБС работает над криптографическим модулем для безопасной идентификации в банках по лицу и голосу

Сбор биометрии в МФЦ дает гражданам дополнительные возможности по сдаче образцов в ЕБС, что будет способствовать дистанционному получению финансовых сервисов, а также государственных и муниципальных услуг, уверены в ЦБ. Сейчас процесс регистрации биометрии в банке не превышает 10 минут, сообщили «Известиям» в «Ростелекоме», который выступает оператором ЕБС. В компании уточнили, что сотрудник банка должен найти или создать учетную запись гражданина на «Госуслугах», а после сделает фотографию и запишет голос — для этого нужно произнести несколько последовательностей цифр.

Сбор данных в МФЦ может повысить уровень популярности использования биометрической информации, ожидает партнер технологической практики КПМГ Оксана Борисова. Однако она подчеркнула: тормозящим фактором выступают опасения россиян, что данные могут быть скомпрометированы. Кроме того, пока нет популярных пользовательских сценариев, которые сделали бы биометрию действительно востребованной, добавила гендиректор финтех-платформы «Фаст Ривер» Анастасия Ускова: пока не все банки используют слепки лица и голоса для идентификации пользователя, системы Face Pay существуют, но работают в тестовом режиме и не считаются массовыми.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022