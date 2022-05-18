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Не лучшее детям: Госдуму попросили не лишать подростков биометрии

Без каких сервисов могут остаться российские тинейджеры
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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Подростки могут остаться без биометрических сервисов — пропусков в школы, библиотеки, спортзалы и других услуг. О таких рисках Госдуму предупредила Ассоциация больших данных. Там пояснили: поправки к закону «О персональных данных» предусматривают запрет оперировать биометрической информацией граждан до 18 лет. Специалисты Минцифры и эксперты согласны с тем, что законопроект может ограничить право подростков дистанционно пользоваться финансовыми и иными сервисами.

Биометрия 18+

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Запрет на обработку биометрической информации несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, который предусмотрен в проекте изменений в закон «О персональных данных», не позволит им дистанционно получать банковские услуги (через Единую биометрическую систему) и пользоваться иными сервисами, связанными с биометрией. Об этом Ассоциация больших данных (АБД, в нее входят входят «Яндекс», Сбербанк, VK, Газпромбанк, ВТБ, «Ростелеком» и другие компании) предупредила в своих замечаниях к поправкам, направленных в Госдуму. С документом ознакомились «Известия». В той редакции, которую предлагают разработчики законопроекта, подросток в возрасте до 18 лет не сможет получать услуги, связанные с биометрией, даже с согласия родителей, отмечено в письме ассоциации.

Поправки в ФЗ «О персональных данных» в начале апреля внесла в Госдуму группа парламентариев, среди которых председатель комитета ГД по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн, а также сенаторы Андрей Клишас и Андрей Яцкин. Документ прямо запрещает обработку «биометрических персональных данных несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет». Исключение законодатели предлагают сделать для ситуаций, когда биометрия используется в судебных целях, для обязательной государственной дактилоскопической регистрации, в ходе оперативно-разыскных мероприятий, для противодействия терроризму и коррупции.

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Турникет при входе в здание школы
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Ассоциация же предложила разрешить обработку биометрических данных с согласия законных представителей либо по решению самого несовершеннолетнего, если законодательство допускает заключение им соответствующих сделок.

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— С 14 лет подростки могут совершать финансовые операции, в частности, открывать вклады, а с 16 лет в ряде случаев наступает полная дееспособность. В то же время им закрывается возможность пользоваться дистанционными банковскими сервисами с помощью Единой биометрической системы, — отметили в пресс-службе АБД.

Речь идет не только об ограничениях в сфере удаленных банковских услуг — запрет на обработку данных подростков делает невозможной, к примеру, работу систем пропусков в школы, библиотеки, спортивные залы, где действуют биометрические системы, сказал представитель ассоциации.

При этом в АБД отметили, что в дальнейшем круг подобных сервисов будет только расширяться. Например, в Москве сейчас тестируют биометрическую систему оплаты проезда в метро. Очевидно, со временем такие опции могут появиться и на другом общественном транспорте, спрогнозировал представитель организации. Кроме того, бизнес сейчас испытывает биометрическую оплату на кассах в кафе и магазинах. Такие системы позволяют оплатить покупку без карты или наличных, деньги списываются со счета клиента после распознавания его лица специальной камерой. В ассоциации также отметили, что биометрическая оплата делает платежи более удобными и быстрыми, а расходы подростка более контролируемыми и безопасными, поскольку исключают случаи потери или кражи средств, как при использовании наличных или пластиковой карты.

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Система оплаты Face Pay в московском метро
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Известия» направили запросы в комитет Госдумы по информполитике и в ЦБ.

В Минцифры подтвердили, что ограничение на обработку биометрических персональных данных несовершеннолетних может ущемить их права на дистанционное пользование финансовыми и иными сервисами.

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— Полагаем, что инициатива АБД, касающаяся использования биометрических данных лиц с 14 до 18 лет с согласия законных представителей, целесообразна к обсуждению, — указали в ведомстве.

Идентификация по-взрослому

Предлагаемый законопроект действительно содержит положение, которое ограничивает в правах несовершеннолетних, согласен руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. К примеру, несовершеннолетние с 14 до 18 лет вправе самостоятельно открывать счета в банках, распоряжаться денежными средствами на них, закрывать депозиты и совершать прочие операции, напомнил юрист. Согласие законных представителей при этом требуется только в определенных случаях — например, при распоряжении алиментами и деньгами, внесенными третьими лицами, сказал он.

— Поэтому непонятно, почему несовершеннолетний вправе лично открывать в офисе банка счет и совершать операции, но не будет иметь права пользоваться онлайн-банкингом в связи с ограничениями по сбору биометрии. Регулирование сбора персональных данных не должно приводить к ограничению прав несовершеннолетних, которые гарантированы им законом, — высказал мнение юрист.

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канер, снимающий рисунок большого пальца нового ученика
Фото: ТАСС/Николай Марочкин

Государство в последнее время последовательно развивает сервисы с использованием биометрических систем идентификации, отметила директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова. Было бы логично, чтобы подростки старше 14 лет могли их использовать, считает она.

В Сбербанке, МТС и VK отказались от комментариев. В «Яндексе» не ответили на запрос «Известий».

В «Ростелекоме» отметили, что знакомы с обсуждаемыми поправками в закон «О персональных данных» и поддерживают их редакцию, предложенную АБД, сказал представитель оператора, управляющего Единой биометрической системой.

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