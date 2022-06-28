Банк России 30 июня представит обновленную 100-рублевую банкноту

Банк России в четверг, 30 июня, представит модернизированную банкноту в 100 рублей, сообщили во вторник, 28 июня, в пресс-службе банка.

О планах выпустить модернизированные банкноты Банк России объявил в прошлом году. В 2022 году в обращение должны будут поступить банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1 тыс. и 5 тыс. рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.

Банкноты будут появляться постепенно в течение нескольких лет. В обращении будут как старые, так и новые купюры.

В апреле Ассоциация банков России обратилась в Центробанк (ЦБ) с просьбой отложить ввод новых банкнот из-за проблем с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования на фоне санкций. Отмечалось, что при вводе в оборот купюр новых номиналов или образца необходима доработка программного обеспечения, на что может потребоваться около шести месяцев, писала «Газета.ru».

В ответ зампред ЦБ Сергей Белов заявил, что Банк России готов дать банкам время на адаптацию оборудования для обращения новой банкноты в 100 рублей.

Ранее сообщалось, что до 2025 года Центробанк планирует провести целый комплекс мероприятий по повышению качества, защиты и долговечности российских денежных знаков. В частности, указывалось, что важным направлением работы станет поэтапная модернизация банкнот для повышения их качества.

В 2021–2025 годах разработают и выпустят в обращение шесть модернизированных банкнот с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном. В их оформлении будет использоваться тематика федеральных округов.