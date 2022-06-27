Примите на свой счет: ЦБ попросили уточнить правило обмена гривны на рубли

Обменивать гривны на рубли в рамках лимита в 8 тыс. можно не только в расчете на взрослых беженцев, но и на детей до 14 лет, следует из ответа пресс-службы Центробанка на запрос «Известий». Как сообщили в регуляторе, соответствующие разъяснения были даны уполномоченным банкам. Однако в правилах это не зафиксировано, поэтому кредитные организации отказывают в конвертации гривны несовершеннолетним из-за того, что средства должны зачисляться на рублевый счет, который беспаспортные граждане иметь не могут. В «Общероссийском народном фронте» (ОНФ) обратили на это внимание и обратились в ЦБ (письмо имеется в распоряжении «Известий») с просьбой уточнить правила, чтобы у банков не оставалось пространства толковать правила, дискриминируя юных беженцев.

Рубль гривну сбережет

Как указывается в письме проекта ОНФ «За права заемщиков» в ЦБ, одной из системных проблем, выявленных экспертами, стал «вопрос лимитов обмена денежных средств гражданами Украины, экстренно прибывшими в Россию в 2022 году и получившими ранее средства в рамках мер социальной поддержки». Так, по правилам, которые опубликовал ЦБ, каждый такой получатель соцподдержки в нашей стране может поменять 8 тыс. гривен (20 тыс. рублей). Однако есть нюанс: полученные средства должны зачисляться на рублевый счет в банке.

Соцподдержка — это единовременная выплата в 10 тыс. рублей, которую получают все перемещенные лица, в том числе и дети, и недееспособные граждане. В этом случае средства на детей зачисляются на счет родителей или других законных представителей .

Но при обмене гривен, которые есть у граждан Украины, всё иначе . «Ограничения не учитывают наличие в составе прибывших семей детей до 14 лет, которые также являются получателями социальной поддержки. Указанным несовершеннолетним (и их законным представителям) уполномоченные банки отказывают в обмене украинской гривны. Четкая причина сотрудниками банков не указывается , но, предположительно, в связи с отсутствием у них открытого рублевого счета в банке», — отмечается в письме ОНФ.

Примите на свой счет Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Как пояснила «Известиям» директор проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева, жалобы на отказы в обмене поступают от украинских семей, их родственников и волонтеров, помогающих беженцам.

— Позже в региональных подразделениях Банка России подтвердили, что тоже получают подобные обращения, — отметила она. — Жалобы на отказ Сбербанка в обмене гривны на детей поступали из разных регионов страны, но основная их часть приходится на юг и ЦФО, где в основном сосредоточены пункты размещения временно перемещенных лиц, спасавшихся с семьями в России от боевых действий.

В Центробанке подтвердили получение подобных жалоб, но заметили, что они немногочисленны . Что, впрочем, понятно, учитывая, что беженцы с Украины вряд ли хорошо юридически подкованы в отношении российских законов и знают, куда обращаться.

Семейное дело

Как считают в ОНФ, « исключение детей из перечня тех, кто имеет право поменять украинские гривны, ухудшает ситуацию прибывших на нашу территорию семей : детей необходимо кормить, одевать, устраивать быт, удовлетворять необходимые потребности». По сути, имея на руках свободные денежные средства в украинской гривне, люди лишаются возможности распорядиться ими и наладить свою жизнь без просьб о помощи к близким, друзьям, волонтерам и государству, подчеркнули в организации.

Примите на свой счет Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

В этой связи «фронтовики» попросили уточнить правила, чтобы включить в них и несовершеннолетних детей . При этом зачисляться средства могли бы на счет родителей или законных представителей, как это происходит с единовременной выплатой.

Пресс-служба Центробанка в ответ на запрос «Известий» сообщила, что право обменять 8 тыс. гривен на человека есть у граждан, которые получили единовременные выплаты (10 тыс. рублей на одного человека).

— При этом если на банковский счет гражданина было зачислено несколько выплат (например, выплаты на несовершеннолетних детей, иждивенцев, недееспособных и других людей, не имеющих банковского счета), лимит увеличивается кратно количеству таких выплат, — рассказали в ЦБ.

Соответствующие разъяснения были направлены в уполномоченные банки (Сбербанк и РНКБ. — «Известия»), сообщили в регуляторе. Только разъяснения, как и рекомендации, не являются нормативным актом, поэтому банки не обязаны их выполнять.

— Это, как говорится, информация к сведению. С точки зрения правил банки формально ничего не нарушают . Если в них указано, что средства должны зачисляться на счет, то соответственно, и обмен производится только гражданам, которые его могут открыть. Понятно, что правила принимались в экстренном порядке и не всё удалось учесть, но сейчас имеет смысл внести поправки и четко прописать все условия обмена гривны, в том числе с учетом интересов детей , — уверена Евгения Лазарева.

Сбербанк и РНКБ не ответили на запрос «Известий».

Примите на свой счет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Начальный капитал

Опрошенные «Известиями» эксперты считают логичным изменить правила обмена гривны перемещенными лицами с учетом интересов детей, чтобы у банков не оставалось пространства для интерпретации . Так, по словам зампреда комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Юлии Зимовой, людям, которые прибывают в пункты временного размещения, необходимы средства на текущие расходы. Тем более что до получения единовременной выплаты в 10 тыс. рублей нужно время.

— Люди имеют сбережения в украинской валюте. Почему же им не использовать их? — задается вопросом она.

Снять деньги в банкомате или расплатиться картой украинского банка возможности нет, поскольку международные платежные системы прекратили работу в нашей стране.

— Помимо текущих нужд людям надо как-то устраивать свою жизнь в России, временно или уже на постоянной основе. А это и необходимость снимать жилье, кормить детей, готовить их к школе. Поэтому обмен украинских денег в расчете на детей будет им весьма кстати, — подчеркнула Юлия Зимова.

Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Коробова также заявила «Известиям», что поддерживает просьбу ОНФ. Она уверена, что возможность обменять гривны нужно распространить на детей и четко это прописать, поскольку семья расходует деньги на всех . И важно поддержать людей, пока они не найдут работу и не начнут получать зарплату в рублях.

Примите на свой счет Фото: ТАСС/Александр Река

Юлия Зимова, которая сама помогает перемещенным лицам, также обратила внимание на то, что нужно лучше информировать беженцев о возможности поменять гривны на рубли.

— Когда люди прибывают в пункты временного размещения, то их нужно информировать проактивно, что они могут сделать, куда пойти. Самим им сложно сориентироваться, найти банки , — сказала она.

Кстати, запрос на информацию подтвердили и в ЦБ. Как рассказали в пресс-службе регулятора, граждане обращаются с вопросами, где и как можно обменять гривны.

Справка «Известий» Обменять наличные украинские гривны (8 тыс.) на российские рубли могут граждане, постоянно проживающие на территории Украины и экстренно прибывшие в Россию в 2022 году и получившие ранее право на получение мер социальной поддержки. Человеку необходимо представить в банке документ, удостоверяющий личность. Полученные при обмене денежные средства будут зачисляться на рублевый счет, открытый гражданину в банке.



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