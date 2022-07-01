Московское время 20:22: в часах на новой сторублевке зашифрован год выпуска

На обновленной сторублевой купюре, которая была презентована и запущена в обращение в четверг, 30 июня, зашифрован тайный знак . Часы на Спасской башне, которая изображена на лицевой стороне банкноты, показывают время 20 часов 22 минуты. Оказалось, неслучайно. Таким образом дизайнеры отразили год выпуска новой сторублевки — 2022-й, предположили «Известия». В пресс-службе ЦБ подтвердили, что это именно так . «Известиям» удалось узнать еще некоторые эксклюзивные подробности об обновленных бумажных 100 рублях — например, будут ли они защищать от вредных микроорганизмов .

На все сто

Главной интригой презентации обновленной сторублевки был выбор достопримечательностей Центрального федерального округа (ЦФО), которые изобразят на оборотной стороне купюры . Их хранили в строжайшей тайне, в отличие от символов Москвы на лице банкноты. О том, что выбор пал на Спасскую башню Московского Кремля, парк «Зарядье», Останкинскую и Шуховскую башни, здание МГУ на Воробьевых горах, было известно давно. Оставалось только посмотреть, как многочисленные столичные достопримечательности соединятся в одном пространстве. Вполне гармонично, стоит отметить.

Интригу же с символами для оборотной стороны тянули до конца . И наконец секрет раскрыт. Как сообщил на презентации зампред ЦБ Сергей Белов, основным изображением на оборотной стороне банкноты стал Ржевский мемориал Советскому солдату — самый масштабный памятник, возведенный в современной России. На втором плане новой купюры изображен музей-заповедник «Куликово поле».

Московское время Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Помимо доминирующих в художественном плане достопримечательностей округа оборотная сторона содержит и микроизображения (надписи и мелкие графические элементы) на стилизованной карте округа. В частности, там представлена самоварами и пряниками Тула .

Обновленная сторублевка вышла не только насыщенной художественными и защитными элементами, но и весьма модной. Так, она содержит QR-код (без него сейчас никуда), отсканировав который, можно попасть на страницу ЦБ с подробной информацией об обновленной купюре .

Тайна башни

Поизучать, поверьте, есть что, да и будет не лишним. Элементы можно рассматривать невооруженным взглядом или вооруженным лупой, ощупывать, разглядывать на просвет и при наклоне . И открывать новые элементы, символы и защитные признаки.

Времени на знакомство с «обновкой» предостаточно. Хотя официально модифицированная сторублевка вышла в обращение 30 июня, до массового заполнения кошельков россиян еще далеко. Сначала банки должны адаптировать свои банкоматы на прием и выдачу, время нужно и торговле. На это может уйти и несколько месяцев . А дальше нас ждет параллельное хождение сторублевок разных годов модификации.

— Банкноты будут появляться в обращении постепенно, постепенно заменять банкноты старого образца по мере их естественного износа . Если говорить, сколько это займет по времени, то я думаю, что в течение ближайших 10 лет приблизительно это произойдет, — сделал прогноз Сергей Белов.

Московское время Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Однако первые плоды изучения уже есть. Так, «Известиям» удалось распознать тайну, которая содержится в обновленной сторублевке. Часы на Спасской башне показывают время 20 часов 22 минуты . Явно просматривается аллюзия с 2022 годом, когда купюра выпущена в обращение. В пресс-службе ЦБ подтвердили, что это действительно так .

Таким образом, год выпуска дважды обозначен на новой сторублевке: на оборотной стороне прямо и цифрами, на лицевой — в зашифрованном виде за счет указания времени на часах Спасской башни.

Возможно, по мере изучения откроются и другие тайны новой купюры.

Защита обращением

Но настолько ли актуальна в нынешней ситуации модификация большей части банкнотного ряда? На такой вопрос «Известий» зампред ЦБ ответил однозначно: это техническая необходимость в связи с требованием обновить защитные и другие функции . Он добавил, что модификация была задумана давно и уже в прошлом году была проделана большая работа по сторублевке, поэтому все планы по выпуску преображенных купюр сохраняются. Концепция следующих по списку 1000 и 5000 рублей уже утверждена, и началась работа над дизайном, подчеркнул Сергей Белов.

Обновление нужно, подтвердил глава Гознака Аркадий Трачук. Он отметил, что с момента последней модификации сторублевой купюры прошло уже почти 18 лет , поэтому старые банкноты технологически устарели.

И вопрос не только в усилении признаков, которые служат защитой от подделки. С одной стороны, сторублевка, мягко говоря, не самая ходовая купюра. Ее доля, по данным ЦБ на 1 апреля этого года, в общем количестве банкнот составляет всего 16%, а по сумме и вовсе 1%.

Московское время Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

Да и подделывают их крайне редко. За I квартал этого года Центробанк выявил всего 30 штук фальшивых купюр этого номинала, а за весь прошлый год — 128. Интересно, что в плане популярности у фальшивомонетчиков сторублевку опередила даже монета в 10 рублей. Их ЦБ выявил 45 и 168 штук соответственно.

Как рассказал «Известиям» Аркадий Трачук, одна из задач при обновлении купюр — увеличение срока обращения . А этого можно добиться, только снижая изнашиваемость. Например, обновленная сторублевка выпускается на модернизированной бумаге, дополнительно покрытой лаком. И это продлевает ее срок. На сколько?

— Если банкнота номиналом в 100 рублей находится в активном и даже жестком обращении, то служит она примерно год. В связи с изменениями при обновлении можно дополнительно получить до полугода , — сообщил «Известиям» глава Гознака.

Он также раскрыл, будут ли модернизированные банкноты более эффективны в защите от вредных микроорганизмов . О том, что ЦБ усиливает и эту защиту, в прошлом году в интервью «Известиям» рассказывал зампред ЦБ Михаил Алексеев, который на тот момент курировал наличное денежное обращение. «Модернизированные банкноты будут изготовлены из бумаги с антимикробными свойствами», — пообещал он.

При изготовлении модифицированной купюры применяется бумага с добавками, имеющими биоцидные свойства, подтвердили в Гознаке.

— Само по себе техническое решение — лакировка и пропитка бумаги — отталкивает жир и не позволяет ему впитываться , — подчеркнул Аркадий Трачук.