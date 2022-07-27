Укол в иену: зачем Мосбиржа останавливает торги японской валютой

Московская биржа с 8 августа приостанавливает торги японской иеной на валютном рынке. Решение было принято в связи с потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов из-за санкций. Трейдеры и аналитики рассказали «Известиям», какой эффект окажут ограничения на торговлю иеной и почему Япония поступила опрометчиво, введя запрет на импорт российского золота.

Поставят на паузу

По сообщению Московской биржи, ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам «японская иена — российский рубль» (JPY/RUB) и «доллар США — японская иена» (USD/JPY) в биржевом и внебиржевом режимах. Также иена не будет приниматься в качестве обеспечения по операциям на рынках Мосбиржи. Исполнение обязательств по заключенным до 5 августа сделкам будет осуществляться в обычном режиме.

Укол в иену Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Японская иена — не самый популярный валютный инструмент у россиян. На бирже работа с ней в большей степени ведется через расчетный фьючерс USD/JPY. По оборотам на Московской бирже эта валюта далека от лидерства.

— В 2021 году ежемесячный объем торгов в паре «иена — рубль» с расчетами «завтра» лишь в июне превысил 160 млн рублей. Для сравнения, минимальный объем в паре «швейцарский франк — рубль» с расчетами «завтра» в 2021 году не опускался ниже 1,3 млрд рублей за месяц, — отмечает аналитик «КСП Капитал» Михаил Беспалов.

Спекулятивный интерес

При этом весной объемы торгов иеной на Мосбирже заметно выросли. Спекулятивный интерес к валюте эксперты связывали с введением комиссий на остатки в долларах США и евро. Однако Россия взяла курс на сокращение количества используемых финансовых инструментов недружественных стран, включая валюты.

Первым оказался швейцарский франк — с 14 июня Мосбиржа приостановила торги этой валютой. Меру объяснили затруднениями в проведении расчетов во франках, с которыми сталкивались участники торгов и финансовая инфраструктура. Это произошло после того, как Швейцария ввела ограничительные меры против российской экономики. Аналогичное решение было принято и по иене.

— Поскольку увеличение остатков в любой недружественной валюте содержит в себе риск блокировки, Мосбиржа решила оперативно закрыть торги японской валютой — пока клиенты не накупили много на свои счета. В июле оборот иеной превышал 100 млн рублей в день, — объясняет главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев.

Мертвый груз

Тем не менее объемы торгов были мизерны. Так, в июне объем дневных сделок в юанях составлял 52 млрд рублей, а иена едва набрала 210 млн. Одной из причин приостановки торгов иеной стало падение товарооборота между РФ и Японией в связи с санкциями.

Укол в иену Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Потребности в обеспечении экспортно-импортных операций в иене было мало, а после появления японских санкций они вовсе отпали. Энергетические контракты Япония проплачивает американским долларом. Соответственно, есть риски того, что иена на счетах граждан или организаций окажется мертвым грузом с неясной оценкой стоимости, — указывает ведущий аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Действия ЦБ РФ в отношении иены вполне оправданны и резонны. Регулятор хочет защитить частных лиц и организации от непредсказуемой стоимости самой валюты и трансакций с ней, добавляет аналитик.

Не по-дружески

Япония ввела несколько пакетов санкций против России. В санкционных списках оказались 507 человек из РФ, 253 из ЛНР и ДНР. Также ограничения наложены на более чем 200 российских компаний, в том числе банки. Вдобавок Токио ввел запрет на импорт российского золота, который вступит в силу 1 августа. Всё это явно не добавляет привлекательности японской валюте на российском рынке.

Укол в иену Фото: REUTERS

— Инициативы Японии по запрету импорта золота или другие санкционные ограничения — это попытка петь в хоре G7 без учета собственных интересов. По факту, иена перестает быть резервной валютой для РФ и может стать кандидатом на полный вылет в состав валют третьего экзотического эшелона. Тогда как золото — анонимная форма денег, которая не требует банковского подтверждения при физическом перемещении. Слитки остаются сами собой и в Африке, Латинской Америке и даже на острове Пасхи , — отмечает Кочетков.

Фокус на юань

Таким образом, приостановка торгов иеной влияет на торговые отношения с Японией: проводить взаиморасчеты с тамошними компаниями становится весьма затруднительно. Эксперты считают, что дополнительным бенефициаром в данном случае станет китайский юань, так как большинство торгов смещает свой фокус именно на эту валюту.