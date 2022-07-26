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Трудности перевода: когда будут сняты ограничения на операции с валютой

Резкое ослабление мер ЦБ способно вызвать панику на рынке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ограничения по выдаче наличной валюты, введенные в марте 2022 года до 9 сентября, будут продлены. По словам Набиуллиной, нет причин ждать кардинального изменения ситуации. Как долго будут действовать ограничения и что можно сейчас сделать с валютой, разбирались «Известия».

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Признак стабильности

Согласно правилам, введенным еще в марте, в Россию запрещено ввозить иностранную наличную валюту. Кроме того, россияне могут снять со своих накопительных счетов и вкладов не более $10 тыс. Если вкладчик потребует снять наличные сверх этого лимита, разницу выдадут в рублях по актуальному курсу. Счетов с суммой более $10 тыс. в стране не более 10% от общего числа, подчеркивают в Центробанке.

Ограничения по выдаче наличной валюты россиянам введены надолго, прогнозирует заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Отменить их нельзя, потому что из-за санкций наличные доллары и евро в Россию официальными путями не поступают. Для тех, кому остро необходимы наличные, есть обходные пути — выдача валюты в рамках сравнительно небольшого лимита, неофициальный обмен у частных лиц. Однако будет сложно массово обеспечить население наличной валютой, если люди решат забирать деньги из банков с валютных вкладов. Это и есть основная причина вводимых ограничений. И полагаю, что они будут многократно продлеваться. Это влияет и на курс доллара и евро. Он будет низким, так как спрос на валюту сильно упал. Если бы легально поступающая наличная валюта появилась в России, курс доллара бы значительно вырос, — отмечает эксперт.

Трудности перевода
наличные
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По его оценке, сохранение нынешних ограничений — признак стабильности ситуации.

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— Сейчас человек может получить $10 тыс. при закрытии своего вклада, это означает, что эти деньги в банках есть. Если ограничения будут ужесточены, это станет показателем, что в банках есть какие-то проблемы при выполнении даже этих обязательств. Поэтому тем, у кого есть доллары и евро, при отсутствии острой необходимости их тратить я бы порекомендовал занять выжидательную позицию. Конечно, в случае если стоимость хранения валюты на счетах не делает этот процесс невыгодным, как уже происходит в некоторых банках, где фактически ввели отрицательные ставки, — уточнил Абрамов.

Санкционный дисбаланс

Центральный банк в сентябре продлит ограничения на продажу физическим лицам наличной валюты — а значит, рубль по факту останется частично конвертируемой валютой, полагает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Купив валюту на бирже по текущему низкому курсу, ее по-прежнему нельзя получить в виде наличных в кассе банка, поскольку после 24 февраля в Россию запрещен ввоз наличной валюты из Европы и США, — пояснил специалист.

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По словам эксперта, в своем последнем обзоре ЦБ РФ показал, что с апреля по июнь 2022 года единственной категорией продавцов валюты на внутреннем рынке фактически стали крупнейшие банки.

— Они за это время продали на бирже долларов США и евро на 2 трлн рублей. В основном это была валюта клиентов-экспортеров. Остальные категории участников валютного рынка в апреле–июне преимущественно покупали валюту: население РФ за этот период приобрело валюту на бирже на 0,4 трлн рублей, то есть в два раза больше, чем было два года назад (0,2 трлн рублей) и на 30%, чем было в прошлом году, — говорит он.

По мнению аналитика, сейчас динамика биржевого курса рубля во много зависит от притока-оттока валюты из России. По данным ЦБ, профицит текущего счета платежного баланса РФ в первом полугодии составил $138,5 млрд против $39,7 млрд годом ранее. Профицит внешней торговли РФ товарами и услугами в первом полугодии составил $158,4 млрд против $60,5 млрд годом ранее, напоминает эксперт.

Трудности перевода
порт
Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Это говорит о сохраняющемся дисбалансе во внешней торговле России. Но есть надежда, что в ближайшие месяцы российский бизнес сможет наладить полноценные товарные потоки по импорту товаров и услуг в Россию. В этом случае внутренний спрос на валюту возрастет. Напротив, к декабрю этого года ожидается, что введут потолок цен на российскую экспортную нефть. Примерно к тем же срокам должен начать действовать запрет ЕС на страхование танкеров с российской нефтью и отказ от ее поставок по трубам европейским потребителям. Это должно сократить финансовые потоки от продажи российских нефти и газа на экспорт. По всей видимости, в ближайший месяц курс доллара застрянет в консолидации между 55 и 65 рублями. Ближе к концу года курс доллара может подняться в район отметки 70 рублей, — рассуждает собеседник «Известий».

— Пока курс рубля крепнет, лучше хранить накопления в рублях, пока еще ставки по вкладам не низкие. Однако на ожиданиях среднесрочного ослабления курса рубля имеет смысл делать покупку долларов. Тем более что ставки по депозитам в долларах США выросли за последние полгода и, видимо, будут расти до начала 2023 года. В России есть довольно много местных банков, которые продолжают привлекать доллары и евро от населения. На год ставка по вкладам в долларах в среднем составляет около 1–2% и по евро 0,2–0,7% годовых, — резюмирует Потавин.

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Пресекли панику

Введя беспрецедентные ограничительные санкции внутри страны, Центробанк остановил валютное безумие, добавляет заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— С ростом доллара и евро социальные сети всех крупных городов наполнились группами, где валюту сбывали с рук по курсу 120–130 рублей за доллар и выше. Было и немало тех, кто занервничал и купил в надежде нажиться на курсе по 200, который активно муссировали западные СМИ, — отмечает она.

Те, кто сейчас запасается валютой, по мнению эксперта, делает это неосознанно и без понимания ситуации.

Непонятно, что вообще делать с этой валютой, если не надо срочно выезжать за рубеж по делам или в отпуск. Много не купишь из-за ограничений. На вклад не положишь — в банках вводятся комиссии, делающие хранение валюты на вкладах невыгодным. Держать под матрасом — возможно, неплохой вариант для тех, кто хочет в дальнейшем отыграться на повышении курса. Но Центробанк четко следует политике, которая сильно усложнила жизнь спекулянтам, — заключает Юлия Макаренко.

Трудности перевода
ЦБ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Всерьез и надолго

Решение ЦБ РФ продлить ограничения на выдачу наличной валюты означает сложности с ее поставками из недружественных стран, утверждает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

И это неудивительно: ЕС и США ввели запрет на поставку наличной валюты в РФ. И пока этот запрет не будет снят, трудно ожидать что ЦБ РФ снимет ограничения. У наших граждан много наличной валюты, но еще больше безналичной. И перевести всю безналичную валюту в наличную форму не представляется на данный момент возможным, — подчеркивает он.

Зато ЦБ РФ постепенно снимает ограничения на вывод валюты за границу.

— Разрешенная сумма для месячного вывода валюты за границу уже покрывает потребности подавляющего числа граждан. Учитывая, что санкционная спираль продолжает раскручиваться, лучшим решением может быть конвертация безналичных долларов и евро в безналичный юань или другие валюты. Наличные доллар и евро не должны пострадать при любом варианте, — отмечает эксперт.

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