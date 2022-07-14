По законам шариата: в России хотят легализовать исламский банкинг

Банк России планирует легализовать в стране исламский банкинг через механизм организаций партнерского финансирования. Пока эксперимент, предполагающий отсутствие в услугах ссудного процента и работу на основе принципов партнерского инвестирования, предлагается ввести в нескольких регионах. Эксперты считают, что исламские финансовые инструменты имеют нишевое применение в России, но своего клиента и спрос должны найти, как это уже произошло во многих странах мира. Подробности — в материале «Известий».

Процент под запретом

Главная особенность отношения исламского права к финансовой деятельности заключается в невозможности давать деньги взаймы под процент — на чем строится современное банковское дело. Строго говоря, ссудный процент запрещен и в христианстве, но, поскольку это правило не было кодифицировано, по мере укрепления светского государства и светской финансовой системы он получил широкое распространение по всему миру. В исламе проценты напрямую запрещены шариатом.

Однако серьезная экономическая деятельность без финансовой подпитки со стороны вряд ли возможна, поэтому альтернативные схемы финансирования существовали в исламском мире с давних пор, но особенно частое применение получили с момента, когда наиболее развитые мусульманские государства (в первую очередь арабские монархии залива) крепко стали на ноги в экономическом плане и стали думать о том, как вести успешный бизнес в современном мире, при этом не отступая от шариата. Суть большинства финансовых продуктов исламского мира заключается в замене кредита на инвестиции и альтернативное распределение рисков.

Самым популярным видом услуг является мурабаха, представляющая собой нечто среднее между классическим кредитом и лизингом. В рамках данного инструмента кредит обязательно выделяется под конкретную покупку. Собственником товара, на оплату которого взят кредит, является банк — до тех пор, пока клиент не погасит всю оговоренную сумму. Таким образом, мурабаха — это торговая сделка, в которой банк приобретает товар по одной цене, а продает по другой.

По законам шариата Фото: REUTERS/Ranu Abhelakh

Близким аналогом депозита является мудараба, суть которой состоит в том, что владелец капитала (рабб аль-мал) доверяет средства партнеру (мударибу), который использует их в том или ином виде бизнеса. Прибыль, полученная от бизнеса, делится между участниками договора. А вот убыток же ложится на плечи инвестора, за исключением случаев, когда он произошел по прямой вине оператора средств. По сути, ближайший аналог — венчурное финансирование.

Существуют и исламские облигации — сукук, в отличие от традиционных европейских, не предполагающие фиксированного купонного дохода. Вместо этого вложенные средства возвращаются в виде дохода с прибылей предприятия, чьи бумаги были куплены. По сути, нечто близкое к дивидендам.

Вклад по обычаям

Общий объем рынка исламского банкинга в мире в 2020 году составлял $1,7 трлн, причем ожидается, что к 2024 году он может увеличиться до $3,4 трлн. Всего сейчас по правилам ислама работают 520 банков в 72 странах. Что интересно, лидерами в этой индустрии являются не арабские страны, а Малайзия, где активы исламских банков составляют $520 млрд.

В России инструменты исламского банкинга (например, сукук) пытались внедрить с конца 2000-х годов. В 2014 году председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла о необходимости проработать вопрос с легализацией финансирования по шариатским принципам для желающих. Тем не менее серьезные подвижки в этом направлении происходят только сейчас. Пробные шары будут запущены в нескольких регионах — предварительно, Чечне, Дагестане, Татарстане и Башкирии.

По словам профессора кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрия Юденкова, в России схемы исламского банкинга будут жизнеспособны, поскольку в стране достаточная доля населения исповедует ислам.

— Выбор регионов, на мой взгляд, абсолютно оправдан: именно здесь и будет иметь место наибольший спрос на такие услуги со стороны религиозного мусульманского населения и всех тех, кому небезразличны этические нормы в финансах и бизнесе. Подчеркну, что исламские финансовые услуги имеют преимущество над обычными в первую очередь в глазах верующих людей: мусульмане, следующие религиозным канонам, не считают для себя возможным пользоваться обычными кредитами и депозитами, — отметила аналитик «Финам» Зарина Саидова.

Юденков, в свою очередь, отметил, что практически любые отрасли могут быть интересны для приложения средств инвесторов, желающих вкладывать по-мусульмански.

— Это могут быть самые разные сферы, начиная от добычи минерального сырья и заканчивая проектами, связанными с выпуском продукции. Учитывая, что Россия сейчас усиливает сотрудничество по новым направлениям, переориентируясь на страны от Каспия до Китая, легализация исламского банкинга будет способствовать сближению с этими партнерами, — уточнил эксперт.

По словам управляющего директора ИК «Иволга Капитал» Дмитрия Александрова, интерес к соответствующим услугам могут иметь до 7–8 млн человек с совокупными активами в несколько сотен миллиардов рублей.