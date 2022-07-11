Наличный выбор: кредитные организации РФ переходят на китайские банкоматы

Российские кредитные организации переходят на китайские банкоматы после отказа от поставок и обслуживания АТМ американскими компаниями . В Ак Барс Банке и Почта Банке сообщили, что уже начали закупать банкоматы производства КНР. В ВТБ, УБРиР и «Зените» рассматривают такую возможность. По данным ЦБ, в России действует порядка 187,5 тыс. устройств самообслуживания. Этого достаточно, чтобы удовлетворить спрос граждан, полагают эксперты. Однако могут возникнуть сложности при перенастройке банкоматов для приема купюр нового образца, отметили на рынке. В целом по клиентскому опыту китайские устройства не уступают американским.

Китайский аналог

Банкоматная сеть «Ак Барс Банка» ранее представляла собой банкоматы из США, но теперь кредитная организация активно переходит на АТМ китайского производства , заявил «Известиям» ее представитель. Он уточнил, что в 2022 году «Ак Барс» провел конкурс на поставку устройств по приему и выдаче наличных — в нем победила компания GRG из КНР, и первые банкоматы появятся в сети уже в сентябре. В Почта Банке сообщили, что уже имеют в своей сети банкоматы китайского производства .

ВТБ тестирует устройства самообслуживания в том числе зарубежных производителей, в частности из Китая , рассказали в банке. Там отметили, что в этом году планируют провести пилотные проекты по использованию новых типов устройств в нескольких офисах. Рассматривают возможность закупки банкоматов китайского и корейского производства также в банке «Зенит» , поделился его представитель, подчеркнув, что с учетом сроков тестирования они могут появиться в парке финансовой организации не ранее IV квартала . Кроме того, рассматривают возможность в будущем приобрести китайские или корейские банкоматы и в УБРиР.

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Покупку банкоматов от новых производителей также допускают в «Сбере», «Открытии» и Новикомбанке , заявили их представители. В крымском РНКБ отметили, что с 2018 года закупают АТМ у одной из дружественных стран, но не уточнили, у какой именно. В «Открытии» уточнили, что при выборе АТМ будут рассматривать актуальные предложения как от иностранных производителей, так и от отечественных. В свою очередь в Новикомбанке сообщили, что кредитная организация следует политике импортозамещения, поэтому не рассматривает закупку иностранной техники.

Лидерами и глобального, и российского рынков банкоматов были американские компании — Diebold Nixdorf и NCR , напомнил «Известиям» руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. Он уточнил, что доля этих устройств была порядка 60 – 70% . Однако весной 2022 года эти компании приостановили работу в России . Вместе с тем российские банки пользовались и китайскими, и корейскими, и японскими банкоматами, однако их было значительно меньше , отметил Егор Кривошея.

Справка «Известий» ЦБ РФ предоставляет кредитным организациям список банкоматов, прошедших испытания в Банке России и рекомендованных для закупки и эксплуатации. Среди них помимо NCR и Diebold Nixdorf есть корейская компания ATEC, японская Oki и китайская GRG. «Известия» направили запросы в эти компании.

А может, лучше свои

— В России также создаются отечественные банкоматы, однако их полномасштабный запуск требует и инвестиций, и времени . Китайские банкоматы — понятная доступная альтернатива. Качество обслуживания вряд ли изменится для потребителей, учитывая, что это привычный ряд банкоматов для некоторых банков, — считает Егор Кривошея. — Более того, крупнейшие банки довольно щепетильно относятся к выбору поставщиков оборудования и учитывают и технологические аспекты, и эргономику, и дизайн устройств.

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В ЦБ сообщили «Известиям», что рассматривают и оценивают возможности российских производителей различного оборудования — банкоматов, счетных и сортировальных машин, платежных терминалов . Банк России ведет с ними переговоры. В некоторых сегментах рынка российские игроки занимают высокую долю, они конкурентоспособны как по цене, так и по технологиям, считают в регуляторе. Там добавили, что у российских производителей появилась возможность расширить свое присутствие.

По данным ЦБ, с которыми ознакомились «Известия», по итогам первого квартала 2022-го число банкоматов в России сократилось со 190,5 до 187,5 тыс. Парк таких устройств в стране покрывает потребности граждан, считает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его словам, у кредитных организаций есть запчасти, комплектующие и расходники для банкоматов или уже налажены их поставки через третьи страны, поэтому до конца года проблем с АТМ не возникнет. Затем банкам придется изучать новые возможности, в том числе китайское оборудование. Однако оно довольно специфическое, и на российском рынке пока мало опыта работы с ним, отметил Алексей Войлуков.

Вместе с тем он напомнил, что уход из России американских производителей банкоматов привел к ряду сложностей, например при перенастройке АТМ для приема 100-рублевой купюры нового образца.

— Банкоматы требуют регулярного обслуживания, обновления ПО, замены расходных материалов, наличия запчастей и подменного фонда устройств. После ввода санкций в первую очередь возникли проблемы с обслуживанием западных банкоматов, сопровождение которых раньше обеспечивали производители. После их внезапного ухода с российского рынка прекратилось не только обслуживание, но и официальные поставки запчастей, — пояснил директор центра компетенций по сервису и аутсорсингу «Т1 Интеграции» Дмитрий Шилов.

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