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Платформа и содержание: банки начали оценивать клиентов по принципу светофора

Как внедрение «антиотмывочного» сервиса ЦБ отразится на числе блокировок счетов и отказов в обслуживании
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С 1 июля в России начинает полномасштабную работу «антиотмывочная» платформа ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК). Она позволяет по принципу светофора оценивать компании, приходящие в банк за услугами, и обмениваться информацией между кредитными организациями через регулятор. Деловое сообщество опасается, что из-за этого вырастет число отказов в обслуживании и блокировки счетов, сообщили «Известиям» представители бизнеса. В банках, напротив, считают, что внедрение сервиса снизит нагрузку на добросовестных юрлиц. Платформа поможет снизить объемы отмывания денег, однако не искоренит его полностью, ожидают эксперты.

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Сервисный отбор

В соответствии с поправками в «антиотмывочный» закон с 1 июля российские финансовые организации должны реализовать полноценное информационное взаимодействие с платформой «Знай своего клиента» (ЗСК). В ПСБ, Абсолют Банке, «Зените», Росбанке, «Ренессанс Кредите», «Открытии» и крымском РНКБ заявили, что готовы подключиться к платформе в установленные сроки.

По требованию платформы банки должны направлять в ЦБ информацию о клиентах-юрлицах. На основе собранных сведений регулятор делит предприятия по уровням риска и присваивает им статус: «зеленый», «желтый» или «красный». Затем эта информация перенаправляется в другие кредитные организации. Таким образом, банки могут оценить клиента, основываясь не только на своих внутренних данных, но и на консолидированных сведениях.

Платформа
банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Банк России уже провел пилотирование работы платформы «Знай своего клиента», в котором приняли участие все без исключения банки, сообщили «Известиям» в ЦБ, уточнив, что положительно оценивают результаты и готовность организаций к взаимодействию в рамках платформы.

— Пилотирование, которое проводилось на реальных данных, подтвердило наши предварительные оценки относительно распределения клиентов банков по уровню риска. Почти 99% клиентов — юрлиц и ИП относится к категории низкого уровня риска, 0,7% — к средней группе, 0,3% включены в группу высокого риска, — сообщили в ЦБ.

Платформа ЗСК, как считают в крымском РНКБ, позволит повысить эффективность внутреннего контроля банков, ориентированного на риски. Сервис должен обеспечить существенное снижение нагрузки на добросовестных предпринимателей, и в первую очередь на малый и микробизнес, считают в «Открытии». Кредитные организации уменьшат число запросов по «зеленым» клиентам.

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Кроме того, платформа позволит сотрудникам банков сконцентрировать внимание на операциях юрлиц из группы высокой степени риска — на тех субъектах, которые не осуществляют реальную хозяйственную деятельность и могут быть зарегистрированы на подставных физлиц, добавили в «Открытии». Вместе с тем внедрение платформы требует от кредитной организации дополнительных затрат на автоматизацию и значительных трудовых ресурсов, отметил директор по финансовому мониторингу и комплаенсу Росбанка Александр Попов.

Однако деловое сообщество опасается, что число ошибочных блокировок счетов вырастет, а нагрузка на бизнес увеличится. Проблема заморозки — в последние годы одна из самых масштабных, и это еще до введения единой системы, когда налоговые органы и банки ошибочно могли заблокировать счета, напомнил член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков. Он добавил: если заморозка происходит в обход решения суда, то потом бывает сложно выйти из черных списков и снять негативный статус.

— Классификатор сразу же накладывает ограничения в виде случайного фактора отнесения бизнеса не к той категории, что создает еще более серьезные трудности, ведь предпринимателям придется оспаривать решения и готовить иск в суд. А это обязательные судебные издержки — финансовые и временные, — опасается Алексей Мостовщиков.

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Важно, насколько корректно будет организована работа с платформой ЗСК, считает генеральный директор «Келеанз Медикал» Елена Кириленко. Она уточнила: имеет значение, по каким критериям юрлица станут оценивать и насколько возможен будет диалог с банком, — надо, чтобы кредитная организация вникала в ситуацию, а не просто по формальным признакам отказывалась работать с юрлицом.

— Мы неоднократно сталкивались с тем, что, например, происходит путаница с названиями юрлиц или размещением информации, и потом приходится достаточно долго, особенно крупным банкам, доказывать, что информация, которая у них есть, недостоверна. Не исключаю, что повысится число формальных отказов, — заявила Елена Кириленко.

Повышения числа отказов в обслуживании в связи с тем, что информация по сомнительным операциям может быть синхронизирована банками, также ожидает акционер «Глимпс-Продакшн» Алексей Долматов. Он отметил: если вдруг клиенту будет ошибочно присвоен низкий статус, то всегда должна быть возможность обосновать и скорректировать его.

Платформа
ЦБ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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При этом в Росбанке уверили, что юрлица не столкнутся с массовыми проблемами. Там пояснили: данные об уровне риска, присвоенном клиенту со стороны ЦБ РФ, — это не причина, автоматически приводящая к отказу. Как и ранее, каждая кредитная организация самостоятельно принимает решение об обслуживании и о том, какой уровень риска присвоить клиенту, пояснили в банке: информация платформы ЗСК — лишь дополнительный фактор, который организация вправе принимать во внимание при проведении процедур по противодействию отмывания денег, полученных преступным путем.

Безусловно, централизованное введение Банком России такой платформы — плюс как для банковской системы в целом, так и для клиентов — юридических лиц, считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. По его мнению, при правильном подходе к критериям проверки и строгом неформальном соблюдении требований процедуры возможно эффективно бороться с незаконными банковскими операциями. Однако Сергей Учитель подчеркнул, что само по себе наличие платформы не дает 100-процентной гарантии предотвращения незаконных банковских операций.

«Известия» направили запрос в ЦБ и Росфинмониторинг о перспективах запуска платформы ЗСК.

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