Больше не надо: власти ослабляют валютный режим

Российский рубль резко укрепился на фоне валютных ограничений. Спрос на валюту практически отсутствует, импорт упал, а экспортеры продавали валютную выручку, толкая курс вверх. Власти постепенно начали ослаблять валютный режим, а сейчас ЦБ анонсировал фактическую отмену репатриации валютной выручки. Зачем это нужно и сможет ли укрепление рубля сбавить обороты, выясняли «Известия».

Специальный режим

Еще несколько месяцев назад доллар стоил свыше 120 рублей. Сейчас на Московской бирже — чуть больше 53. Такого не было с лета 2015-го. С мартовского обвала нацвалюта выросла на 40% по отношению к американской. Во многом это заслуга специального валютного режима, введенного в России в ответ на санкции Запада. Здесь и запрет на продажу активов для нерезидентов, и ограничения на валютообменные операции, и поставки газа за рубли.

Экспортеров обязали сперва продавать 80% валютной выручки, а в мае снизили этот порог до 50%. Срок продажи при этом увеличили до полугода. Как поясняли в Минфине, этот шаг связан «со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке», отмечает Минфин.

Больше не надо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

С 6 июня экспортерам разрешили получать валютную выручку на свои зарубежные счета. Формально требование о репатриации и последующей продажи экспортной выручки в размере, определенном указом президента, при этом сохранялось. Однако с 10 июня норматив обязательной продажи был обнулен.

Экономисты поясняют: рубль надо уже не стабилизировать, а скорее ослаблять, поэтому объем обязательной продажи валютной выручки и был снижен до нуля в июне. Излишне крепкая нацвалюта может навредить российской экономике, так как делает экспорт слишком дорогим.

Готовят указ

Как сообщил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин на Чебоксарском экономическом форуме, власти собираются еще больше либерализовать валютный режим. Готовится проект указа президента, в соответствии с которым требование по репатриации валютной выручки будет распространяться на тот объем валютной выручки, который нуждается в обязательной продаже. «Если обязательная продажа равна нулю, как это сегодня установлено, то значит, и репатриация осуществляться не должна», — пояснил он.

— Ответственность за невозвращение (валютной выручки. — Ред.) оставалась уголовной, поэтому, чтобы устранить коррупционную составляющую, необходимо отменить репатриацию валютной выручки свыше размера обязательной продажи. Это также может быть связано с проблемами в переводах SWIFT: сейчас чем меньше компании переводят за рубеж и обратно, тем меньше у них шансов лишиться валюты из-за задержки платежа банком-корреспондентом, — отмечает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

Больше не надо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Новые условия

Эксперты указывают и на то, что репатриация валютной выручки была необходима в экспорто ориентированной экономической модели, которая существовала до 24 февраля. Причем причиной был не сам по себе экспорт, а тот факт, что за экспортные доходы Россия покупала потребительские импортные товары и их комплектующие.

— Сейчас в России одновременно вводятся отрицательные процентные ставки по валютным счетам и отменяется репатриация валютной выручки. Таким образом, курс рубля фактически открепляется от внешней торговли и становится элементом внутреннего развития отечественной экономики. Для старой модели подобная либерализация была бы однозначно причиной резкой девальвации рубля до 150 и даже 200 рублей за доллар, но в текущих условиях этого не произойдет , — поясняет директор Института психолого-экономических исследований Александр Неверов.

Этого мало

Что же касается курса рубля — одна только либерализация валютного режима вряд ли сработает против его дальнейшего укрепления. В условиях крепкого рубля экспортеры вынуждены продавать более половины валютной выручки для покрытия рублевых издержек: маржинальность их операций сильно снизилась, а затраты номинированы в основном в рублях, указывает Антон Прокудин.

Больше не надо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Рынку нужен нормальный импорт и здоровый торговый баланс. Все остальные действия — лишь жалкие попытки. Будет баланс, будет доллар по 70–75 рублей и нормальное функционирование экономики. Без импорта рубль будет только укрепляться, уничтожая бюджет, — считает глава инвестфонда Maerli Capital Анастасия Тарасова.

Как отмечает аналитик «КСП Капитал» Михаил Беспалов, валютный курс сейчас в значительной степени зависит не только от объемов валюты, продаваемых экспортерами, но и от спроса на нее со стороны импортеров, который в текущих условиях может восстанавливаться не так быстро.