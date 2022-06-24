В отказном порядке: все больше банков перестают открывать счета в валюте

Ряд крупных российских банков на время перестали открывать накопительные счета и вклады в долларах и евро , узнали «Известия», позвонив в call-центры организаций. Пока от таких продуктов отказались в Совкомбанке, ПСБ, Росбанке, «Открытии» и «Тинькофф». Трудности в работе с инвалютой испытывают и крупные брокеры — «Финам» и «Фридом». Происходящее связано с тем, что банки не могут куда-либо вложить доллары и евро из-за возросшего риска заморозки средств, пояснили «Известиям» эксперты. Специалисты рекомендовали в качестве альтернативных валют для сбережений юани или гонконгский доллар, а также посоветовали присмотреться к покупке золота.

Нет доллару и евро

Совкомбанк, ПСБ, Росбанк и «Открытие» приостановили открытие вкладов и накопительных счетов в иностранной валюте . Об этом «Известиям» рассказали в call-центрах этих организаций. В службе поддержки клиентов Совкомбанка сообщили, что на данный момент не открывают валютные счета — как накопительные, так и депозитные . Оформление вкладов в валюте было приостановлено еще в мае , уточнили там.

Накопительные счета и вклады в валюте также больше не предлагают в ПСБ . В call-центре банка сказали: «К сожалению, для новых клиентов ничего не можем предложить, для действующих есть варианты ».

Валютный счет невозможно открыть, проинформировали в Росбанке. С 9 июня недоступно оформление таких счетов в евро и долларах . Пока неизвестно, до какого времени будет действовать это ограничение, добавили в службе поддержки банка, отметив, что для клиентов доступны рублевые депозиты.

— Банк не открывает ни вклады, ни накопительные счета в иностранной валюте, только в национальной . Это распоряжение банка. Счета стали недоступны с 15 июня, а депозиты — уже 1,5 месяца, — подчеркнули в call-центре «Открытия».

В отказном порядке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В банке нет вкладов и накопительных счетов в валюте , рассказали в службе поддержки Райффайзенбанка .

— Их не было еще и ранее, но в апреле в линейке временно появились вклады, а сейчас их снова нет , — заявили там.

Ранее «Тинькофф» сообщил о том, что с 28 мая временно перестает открывать вклады в валюте , рекомендовав клиентам присмотреться к рублевым продуктам. В начале июня банк также сообщил о введении комиссии 12% годовых за хранение свыше $1 тыс. долларов США, евро, фунтов или швейцарских франков, а после увеличил сумму лимита, сделав его свыше 10 тыс.

Росбанк с 4 июля также планирует взимать комиссию с владельцев уже действующих счетов в долларах или евро, размер которых превышает 10 тыс. Размер комиссии составит 0,5% в месяц, или 6% в год .

«Известия» направили запросы об изменении продуктовой линейки в крупные банки, включая упомянутые. В ВТБ, Ак Барс Банке, МКБ и УБРиР сказали, что ограничений на открытие депозитных и накопительных счетов в валюте, включая доллары США и евро, нет. В других кредитных организациях оперативно не ответили.

С трудностями столкнулись и крупные брокеры . 22 июня стало известно, что «Финам» временно ограничил операции с валютой .

Клиенты действительно временно не могут пополнять и снимать со счета валюты США и ЕС, подтвердил «Известиям» представитель брокера. Ограничения обусловлены чисто техническими причинами и не затрагивают сделки на бирже и операции с рублем, подчеркнули в компании. Поводов для беспокойства нет, при необходимости клиенты могут продать доллары и евро и вывести средства в нацвалюте, либо конвертировать их в другую денежную единицу, заверили в «Финаме».

В отказном порядке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Начиная с 21 июня этого года прекращен прием евро, сказали «Известиям» в ИК «Фридом Финанс»: все платежи, которые поступят после, будут возвращены обратно .

Нивелировать риски

Происходящее на рынке связано с тем, что банки не могут вложить доллары и евро куда-либо, и это делает хранение иностранных денег убыточным , пояснил директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров. По его словам, кредитные организации хотят избавиться от инвалюты, так как есть риск, что на фоне санкций они не смогут отвечать по своим обязательствам перед клиентами: например, выдавать наличную валюту, если ЦБ снимет ограничения .

— Также в случае ужесточения санкций средства в валюте могут быть заморожены, что сильно ударит по балансу банков и грозит их неспособностью выполнить нормативы регулятора, — подчеркнул Константин Асатуров.

Даже если банк не включен в санкционные листы, риски и издержки по проведению валютных платежей существенно выросли , указал младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Комплаенс-структуры иностранных банков-контрагентов усиленно проверяют внешние платежи всех российских банков, что негативно сказывается на скорости расчетов, добавил эксперт.

По словам вице-президента аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Ильгиза Баймуратова, сложность прогнозирования поведения законодателей на Западе, а также действующие валютные ограничения всё больше усиливают и без того значительную неопределенность на рынках, в том числе на фондовом. Но пока рано говорить о потере долларом своего статуса, поскольку основная доля международных расчетов по-прежнему проходит в валюте США.

В отказном порядке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Фиксируемый тренд говорит о том, что в рамках российской финансовой системы небезопасно и невыгодно хранить валюту «недружественных» стран , считает Константин Асатуров. В такой ситуации гражданам для диверсификации рублевых вложений стоит рассмотреть в качестве альтернативы, например, юани или гонконгский доллар, порекомендовал он. Также эксперты посоветовали присмотреться к золоту.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» не ответили на запрос.

По актуальным данным из отчетности регулятора, объем средств на депозитных счетах всех россиян в мае увеличился на 257 млрд рублей, или на 0,8% по сравнению с апрелем, при этом валютные остатки росли активнее рублевых. Валютизация депозитов создает дополнительные риски для банков, отметили аналитики ЦБ в документе. Поэтому организации могут стараться уменьшать объем операций в долларах и евро, в том числе не предоставлять клиентам такие продукты; хотя некоторые действуют слишком радикально, устанавливая повышенные комиссии по существующим счетам, сказано в материалах Банка России.