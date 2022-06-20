Счет-то не так: клиенты нескольких банков не могут перевести деньги в валюте

В нескольких крупных банках стали недоступны переводы иностранной валюты внутри России , узнали «Известия». Провести такие операции с долларами и евро невозможно, пожаловались клиенты ВТБ, Альфа-банка и РСХБ. В call-центрах этих кредитных организаций подтвердили, что проблема есть. Причиной там называли санкции западных стран. Эксперты видят корень проблем в корреспондентских счетах банков за рубежом и указывают, что валюта может застрять надолго.

Трудности перевода

В ряде подсанкционных банков стало невозможно перевести валюту с карты на карту внутри России . Такая проблема возникла у клиентов ВТБ и Альфа-банка, узнали «Известия».

Со сложностями при попытке перечислить доллары из ВТБ в «Тинькофф» столкнулась москвичка Инна . По ее словам, провести операцию в онлайн-банке оказалось невозможно, пришлось обратиться в отделение ВТБ. Там сотрудник сказал, что из-за новых санкций стран Запада переводы валюты из банка невозможны даже внутри России . Сотрудник затруднился ответить на вопрос, с какими именно санкциями связана невозможность перевода, сообщила Инна «Известиям».

Об аналогичной проблеме изданию рассказала Екатерина, тоже клиент ВТБ . По ее словам, доллары на счет поступили 4 марта, средства были выведены с биржи.

— Я не стремилась их снять, просто обратилась в банк с просьбой перевести средства в другую организацию. Но мне было отказано со ссылкой на непонятный мне документ ЦБ , — посетовала она, добавив, что хотела перевести деньги в Райффайзенбанк и звонила персональному менеджеру.

Москвичка Мария столкнулась с трудностями с переводом валюты в Альфа-банке . По ее словам, в службе поддержки клиентов сказали, что переводы невозможны не только на карту другой кредитной организации, но и внутри самого финучреждения .

Снять валюту и даже конвертировать ее в рубли не получилось и у другого клиент Альфа-банка, Егора.

В Telegram-каналах про валютные переводы граждане жалуются на аналогичные проблемы в РСХБ.

В call-центрах ВТБ, Альфа-банка и РСХБ подтвердили, что переводы в валюте недоступны . Физлица могут перечислить инвалюту только между своими счетами в банке, но не в другие кредитные организации РФ, уточнили в ВТБ, добавив, что это временно. Переводы в валюте невозможны из-за санкций не только внутри страны, но и внутри банка, поскольку «любая такая операция проводится через зарубежный банк-корреспондент и теперь это стало технически невозможно», рассказали в Альфа-банке. В РСХБ добавили, что недоступны переводы в валюте временно в сторонние банки, а между своими счетами внутри банка работают.

«Известия» спросили пресс-службы упомянутых банков о возникших трудностях. В РСХБ опровергли наличие проблем.

— Для перевода средств в иностранной валюте за рубеж клиенты РСХБ могут воспользоваться системами Unistream или Contact. Внутри страны переводы на собственные счета, открытые в других российских банках, осуществляются в обычном режиме, — отметили в пресс-службе банка.

В ВТБ подчеркнули, что введение санкций в отношении российских фининститутов ограничило возможность валютных платежей. Банк ждет выработки альтернативных каналов для осуществления таких переводов, заявили там. Сейчас физлицам без ограничений доступны платежи в белорусских рублях, казахских тенге, армянских драмах, азербайджанских манатах. А компаниям — в китайских юанях, индийских рупиях и вьетнамских донгах, сообщили в банке.

В пресс-службе Альфа-банка не ответили на запрос. «Известия» также спросили о подобной проблеме другие банки, попавшие под санкции. В кредитных организациях не предоставили комментариев.

Источник «Известий» из банковского сектора рассказал, что валютные переводы стали невозможны для физлиц недавно — с момента введения санкций против НРД.

Справка «Известий» С начала спецоперации РФ в Донбассе более 20 крупных банков (Сбербанк, ВТБ, МКБ, «Открытие» и др.) страны попали под санкции Евросоюза и США. Некоторые из них отключили от международной системы SWIFT. 3 июня ЕС ввел санкции против Национального расчетного депозитария (НРД).

Вытащи деньги, если сможешь

Для осуществления валютных переводов, в том числе и внутри страны, требуется взаимодействие с зарубежным банком-корреспондентом, что стало невозможно из-за санкций в отношении ряда кредитных организаций , пояснил «Известиям» аналитик группы «Финам» Игорь Додонов. Вероятно, ранее для обхода ограничений применялась какая-то схема с использованием счетов в НРД, которая теперь перестала работать , не исключил эксперт.

Из-за действующих ограничений и отключения от SWIFT доставку валютных переводов подсанкционными организациями нельзя гарантировать даже внутри России, поскольку платежи в инвалюте идут через корреспондентские счета в зарубежных банках, отметил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. По его мнению, эта ситуация может сохраниться до отмены санкций .

На быстрое разрешение проблемы пока рассчитывать не стоит, согласен ведущий экономист TeleTrade Алексей Федоров. По его словам, в этой ситуации выручить могли бы другие банки, не попавшие под санкции, но из-за риска попасть в SDN-лист США они на это не пойдут. Кроме того, банки, оказавшиеся в американском черном списке, не могут совершать переводы не только в долларах, но и в других валютах, отметил он.

Что касается способов перечисления или вывода валюты со счетов в подсанкционных банках, эксперты посоветовали конвертировать их в рубли, поскольку неизвестно, на какой срок средства могут застрять в банке.

О новых способах для переводов валюты внутри РФ пока ничего неизвестно , сказал Игорь Додонов.

«Известия» направили запросы в ЦБ и Мосбиржу.