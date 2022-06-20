Счет-то не так: клиенты нескольких банков не могут перевести деньги в валюте
В нескольких крупных банках стали недоступны переводы иностранной валюты внутри России, узнали «Известия». Провести такие операции с долларами и евро невозможно, пожаловались клиенты ВТБ, Альфа-банка и РСХБ. В call-центрах этих кредитных организаций подтвердили, что проблема есть. Причиной там называли санкции западных стран. Эксперты видят корень проблем в корреспондентских счетах банков за рубежом и указывают, что валюта может застрять надолго.
Трудности перевода
В ряде подсанкционных банков стало невозможно перевести валюту с карты на карту внутри России. Такая проблема возникла у клиентов ВТБ и Альфа-банка, узнали «Известия».
Со сложностями при попытке перечислить доллары из ВТБ в «Тинькофф» столкнулась москвичка Инна. По ее словам, провести операцию в онлайн-банке оказалось невозможно, пришлось обратиться в отделение ВТБ. Там сотрудник сказал, что из-за новых санкций стран Запада переводы валюты из банка невозможны даже внутри России. Сотрудник затруднился ответить на вопрос, с какими именно санкциями связана невозможность перевода, сообщила Инна «Известиям».
Об аналогичной проблеме изданию рассказала Екатерина, тоже клиент ВТБ. По ее словам, доллары на счет поступили 4 марта, средства были выведены с биржи.
— Я не стремилась их снять, просто обратилась в банк с просьбой перевести средства в другую организацию. Но мне было отказано со ссылкой на непонятный мне документ ЦБ, — посетовала она, добавив, что хотела перевести деньги в Райффайзенбанк и звонила персональному менеджеру.
Москвичка Мария столкнулась с трудностями с переводом валюты в Альфа-банке. По ее словам, в службе поддержки клиентов сказали, что переводы невозможны не только на карту другой кредитной организации, но и внутри самого финучреждения.
Снять валюту и даже конвертировать ее в рубли не получилось и у другого клиент Альфа-банка, Егора.
В Telegram-каналах про валютные переводы граждане жалуются на аналогичные проблемы в РСХБ.
В call-центрах ВТБ, Альфа-банка и РСХБ подтвердили, что переводы в валюте недоступны. Физлица могут перечислить инвалюту только между своими счетами в банке, но не в другие кредитные организации РФ, уточнили в ВТБ, добавив, что это временно. Переводы в валюте невозможны из-за санкций не только внутри страны, но и внутри банка, поскольку «любая такая операция проводится через зарубежный банк-корреспондент и теперь это стало технически невозможно», рассказали в Альфа-банке. В РСХБ добавили, что недоступны переводы в валюте временно в сторонние банки, а между своими счетами внутри банка работают.
«Известия» спросили пресс-службы упомянутых банков о возникших трудностях. В РСХБ опровергли наличие проблем.
— Для перевода средств в иностранной валюте за рубеж клиенты РСХБ могут воспользоваться системами Unistream или Contact. Внутри страны переводы на собственные счета, открытые в других российских банках, осуществляются в обычном режиме, — отметили в пресс-службе банка.
В ВТБ подчеркнули, что введение санкций в отношении российских фининститутов ограничило возможность валютных платежей. Банк ждет выработки альтернативных каналов для осуществления таких переводов, заявили там. Сейчас физлицам без ограничений доступны платежи в белорусских рублях, казахских тенге, армянских драмах, азербайджанских манатах. А компаниям — в китайских юанях, индийских рупиях и вьетнамских донгах, сообщили в банке.
В пресс-службе Альфа-банка не ответили на запрос. «Известия» также спросили о подобной проблеме другие банки, попавшие под санкции. В кредитных организациях не предоставили комментариев.
Источник «Известий» из банковского сектора рассказал, что валютные переводы стали невозможны для физлиц недавно — с момента введения санкций против НРД.
Вытащи деньги, если сможешь
Для осуществления валютных переводов, в том числе и внутри страны, требуется взаимодействие с зарубежным банком-корреспондентом, что стало невозможно из-за санкций в отношении ряда кредитных организаций, пояснил «Известиям» аналитик группы «Финам» Игорь Додонов. Вероятно, ранее для обхода ограничений применялась какая-то схема с использованием счетов в НРД, которая теперь перестала работать, не исключил эксперт.
Из-за действующих ограничений и отключения от SWIFT доставку валютных переводов подсанкционными организациями нельзя гарантировать даже внутри России, поскольку платежи в инвалюте идут через корреспондентские счета в зарубежных банках, отметил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. По его мнению, эта ситуация может сохраниться до отмены санкций.
На быстрое разрешение проблемы пока рассчитывать не стоит, согласен ведущий экономист TeleTrade Алексей Федоров. По его словам, в этой ситуации выручить могли бы другие банки, не попавшие под санкции, но из-за риска попасть в SDN-лист США они на это не пойдут. Кроме того, банки, оказавшиеся в американском черном списке, не могут совершать переводы не только в долларах, но и в других валютах, отметил он.
Что касается способов перечисления или вывода валюты со счетов в подсанкционных банках, эксперты посоветовали конвертировать их в рубли, поскольку неизвестно, на какой срок средства могут застрять в банке.
О новых способах для переводов валюты внутри РФ пока ничего неизвестно, сказал Игорь Додонов.
«Известия» направили запросы в ЦБ и Мосбиржу.
Национальный расчетный депозитарий не обладает информацией об ограничениях в отношении долларов США на межбанковские переводы внутри России, отметили в пресс-службе организации. Исполнение платежей в долларах — вопрос взаимодействия конкретного фининститута и его банка-корреспондента и НРД никак не влияет на решения последних о проведении платежей в любых валютах как внутри РФ, так и за ее пределами, заключили там.