Культура замены: в мае частота платежей по QR через СБП выросла в десятки раз

В мае 2022 года крупнейшие банки отметили резкий рост числа и объема операций россиян по QR-кодам через Систему быстрых платежей. Граждане стали использовать этот способ как замену Apple Pay и Google Pay и чаще оплачивать с его помощью небольшие ежедневные покупки. В Россельхозбанке зафиксировали увеличение числа таких операций в 25 раз по сравнению с маем 2021-го . В некоторых банках рост был еще больше. Например, в Росбанке — в 30 раз. Такой метод занимает больше времени, чем оплата с помощью Pay-сервисов, однако он продолжит набирать популярность, прогнозируют эксперты. Они также обращают внимание, что банки начинают подстраивать программы лояльности именно под такой способ.

Камера, разбор

На фоне ограничений работы Apple Pay и Google Pay в России резко выросла популярность оплаты по QR-кодам через Систему быстрых платежей (СБП). Количество таких операций в мае 2022 года увеличилось в 25 раз по сравнению с аналогичным месяцем 2021-го, а их объем — в 9,5 раза, рассказали в Россельхозбанке (РСХБ). Директор департамента платежных технологий и дистанционных каналов организации Андрей Купцов добавил: этот способ оплаты стал альтернативой зарубежным способам бесконтактных платежей и набирает популярность. Наибольший прирост операций по QR-кодам через СБП произошел в марте 2022-го — общая сумма таких операций увеличилась на 47% по сравнению с февралем. До этого она повышалась в среднем на 10% в месяц.

Культура замены Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Справка «Известий» Оплата по QR-кодам через Систему быстрых платежей возможна в любой точке, где размещен логотип СБП. Для этого необходимо отсканировать код на операцию и подтвердить ее в приложении банка. Комиссия с физлиц за совершение таких платежей не взимается.

Количество оплат по QR-кодам через СБП в мае 2022 года выросло в 30 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, а общая сумма таких трансакций — в шесть раз, сообщил «Известиям» директор департамента малого бизнеса Росбанка Дмитрий Смирнов. По его словам, один из драйверов процесса — субсидирование комиссий для малого бизнеса, что делает этот способ приема платежей бесплатным для предпринимателя в 2022-м.

В МКБ отметили повышение числа и объема таких платежей в 28 и 13 раз соответственно. Технология оплаты по QR-кодам через СБП демонстрирует постоянный рост с марта этого года: в апреле он составил 94% по сравнению с предыдущим месяцем, а в мае — 27% по отношению к апрелю, заявили в пресс-службе. Там добавили: такая динамика связана с невозможностью оплачивать покупки через Apple Pay и Google Pay, за счет чего сервис с QR-кодами становится реальной альтернативой. Кроме того, СБП стимулирует клиентов дополнительными скидками и акциями.

Культура замены Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Оплата по QR-коду стала наиболее удобной для многих клиентов, например, в онлайн-магазинах, где основная часть покупателей привыкла расплачиваться за товары безналичным способом , отметила руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ Ольга Алексюк. По ее словам, за первые две недели июня количество подобных платежей уже превысило 40 тыс., при этом в мае их число оказалось в 10 раз больше по сравнению с аналогичным месяцем 2021-го, а обороты через СБП в целом увеличились в пять раз.

В ВТБ зафиксировали рост показателей в несколько раз. До конца года сервисом оплаты по QR-кодам через СБП воспользуется до 1,5 млн клиентов банка, спрогнозировали в пресс-службе компании.

QR тренд

В банке «Зенит» подключили такой функционал только в апреле 2022-го, однако там уже фиксируют востребованность сервиса: в мае клиенты совершили около 8 тыс. операций по QR-кодам через СБП на сумму порядка 20 млн рублей. С учетом планов по развитию функционала платежей в СБП такой способ оплаты может стать реальной альтернативой ушедшим с рынка, подтверждает зампред банка Наталья Тутова. Она ожидает активного роста спроса на сервис в течение ближайшего года.

При этом в скором времени ожидается запуск NFC-технологии в Системе быстрых платежей, которая позволит совершать бесконтактные платежи с помощью телефона. И скорее всего, именно она станет приоритетной у населения , оценил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

Культура замены Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По данным Делобанка, с начала года доля операций через QR-коды в безналичных платежах выросла до 30%. Эксперты прогнозируют, что уже в этом году около 50% всех платежей в России будет приходиться на QR , отметила руководитель Делобанка Ирина Кузьмина.

В отличие от Apple Pay и Google Pay, при использовании которых можно просто приложить к терминалу смартфон, оплата по QR-коду требует большего количества манипуляций — включить и навести камеру, отсканировать код, зайти в приложение банка, проверить и подтвердить платеж, перечислил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Однако, по его мнению, операции по QR через СБП всё равно будут становиться всё более популярны у населения из-за отсутствия альтернатив.