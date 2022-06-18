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Культура замены: в мае частота платежей по QR через СБП выросла в десятки раз

Сможет ли этот способ стать альтернативой Apple и Google Pay
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В мае 2022 года крупнейшие банки отметили резкий рост числа и объема операций россиян по QR-кодам через Систему быстрых платежей. Граждане стали использовать этот способ как замену Apple Pay и Google Pay и чаще оплачивать с его помощью небольшие ежедневные покупки. В Россельхозбанке зафиксировали увеличение числа таких операций в 25 раз по сравнению с маем 2021-го. В некоторых банках рост был еще больше. Например, в Росбанке — в 30 раз. Такой метод занимает больше времени, чем оплата с помощью Pay-сервисов, однако он продолжит набирать популярность, прогнозируют эксперты. Они также обращают внимание, что банки начинают подстраивать программы лояльности именно под такой способ.

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Камера, разбор

На фоне ограничений работы Apple Pay и Google Pay в России резко выросла популярность оплаты по QR-кодам через Систему быстрых платежей (СБП). Количество таких операций в мае 2022 года увеличилось в 25 раз по сравнению с аналогичным месяцем 2021-го, а их объем — в 9,5 раза, рассказали в Россельхозбанке (РСХБ). Директор департамента платежных технологий и дистанционных каналов организации Андрей Купцов добавил: этот способ оплаты стал альтернативой зарубежным способам бесконтактных платежей и набирает популярность. Наибольший прирост операций по QR-кодам через СБП произошел в марте 2022-го — общая сумма таких операций увеличилась на 47% по сравнению с февралем. До этого она повышалась в среднем на 10% в месяц.

Культура замены
оплата
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Справка «Известий»

Оплата по QR-кодам через Систему быстрых платежей возможна в любой точке, где размещен логотип СБП. Для этого необходимо отсканировать код на операцию и подтвердить ее в приложении банка. Комиссия с физлиц за совершение таких платежей не взимается.

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Количество оплат по QR-кодам через СБП в мае 2022 года выросло в 30 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, а общая сумма таких трансакций — в шесть раз, сообщил «Известиям» директор департамента малого бизнеса Росбанка Дмитрий Смирнов. По его словам, один из драйверов процесса — субсидирование комиссий для малого бизнеса, что делает этот способ приема платежей бесплатным для предпринимателя в 2022-м.

В МКБ отметили повышение числа и объема таких платежей в 28 и 13 раз соответственно. Технология оплаты по QR-кодам через СБП демонстрирует постоянный рост с марта этого года: в апреле он составил 94% по сравнению с предыдущим месяцем, а в мае — 27% по отношению к апрелю, заявили в пресс-службе. Там добавили: такая динамика связана с невозможностью оплачивать покупки через Apple Pay и Google Pay, за счет чего сервис с QR-кодами становится реальной альтернативой. Кроме того, СБП стимулирует клиентов дополнительными скидками и акциями.

Культура замены
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Оплата по QR-коду стала наиболее удобной для многих клиентов, например, в онлайн-магазинах, где основная часть покупателей привыкла расплачиваться за товары безналичным способом, отметила руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ Ольга Алексюк. По ее словам, за первые две недели июня количество подобных платежей уже превысило 40 тыс., при этом в мае их число оказалось в 10 раз больше по сравнению с аналогичным месяцем 2021-го, а обороты через СБП в целом увеличились в пять раз.

В ВТБ зафиксировали рост показателей в несколько раз. До конца года сервисом оплаты по QR-кодам через СБП воспользуется до 1,5 млн клиентов банка, спрогнозировали в пресс-службе компании.

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QR тренд

В банке «Зенит» подключили такой функционал только в апреле 2022-го, однако там уже фиксируют востребованность сервиса: в мае клиенты совершили около 8 тыс. операций по QR-кодам через СБП на сумму порядка 20 млн рублей. С учетом планов по развитию функционала платежей в СБП такой способ оплаты может стать реальной альтернативой ушедшим с рынка, подтверждает зампред банка Наталья Тутова. Она ожидает активного роста спроса на сервис в течение ближайшего года.

При этом в скором времени ожидается запуск NFC-технологии в Системе быстрых платежей, которая позволит совершать бесконтактные платежи с помощью телефона. И скорее всего, именно она станет приоритетной у населения, оценил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

Культура замены
магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Зачем покупателям формировать свой QR и будет ли такой сценарий пользоваться популярностью

По данным Делобанка, с начала года доля операций через QR-коды в безналичных платежах выросла до 30%. Эксперты прогнозируют, что уже в этом году около 50% всех платежей в России будет приходиться на QR, отметила руководитель Делобанка Ирина Кузьмина.

В отличие от Apple Pay и Google Pay, при использовании которых можно просто приложить к терминалу смартфон, оплата по QR-коду требует большего количества манипуляций — включить и навести камеру, отсканировать код, зайти в приложение банка, проверить и подтвердить платеж, перечислил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Однако, по его мнению, операции по QR через СБП всё равно будут становиться всё более популярны у населения из-за отсутствия альтернатив.

Аудитория Pay-сервисов в России насчитывала не менее 20 млн пользователей только в одном Apple, а по количеству активных клиентов Россия занимала второе место в мире после США, бесконтактно покупки оплачивали около 60–70% граждан, рассказала «Известиям» операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. Она добавила: в отличие от таких Pay-сервисов, операции по QR доступны большему числу людей — для проведения трансакции необязательно иметь смартфон с NFC чипом, достаточно камеры. При этом многие банки, например «Сбер», уже подстраивают свои программы лояльности под новый вид платежей.

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