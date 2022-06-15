Пустить в код: в РФ появится новый способ оплаты смартфоном по картам «Мир»

У держателей карт «Мир» появится новый способ оплаты без предъявления «пластика» . На смартфоне у клиента будет формироваться QR-код, который продавец считает на кассе и спишет деньги. Этот сценарий платежа станет доступен для внедрения 25 октября, сказано в бюллетене платежной системы («Известия» ознакомились с ним). Информацию подтвердили представители «Мира» и крупных банков. Предполагается, что QR будет формироваться в программе Mir Pay или приложении кредитной организации. Еще одна возможность платить смартфоном может быть особенно востребована после отключения Apple Pay и Google Pay, заметили эксперты.

По коду списано

С 25 октября банкам, которые выпускают и обеспечивают прием карт «Мир», станет доступен новый сценарий проведения платежей — операции оплаты и возврата с использованием QR-кодов, сформированных на мобильном устройстве клиента . Об этом сказано в бюллетене национальной платежной системы (его фрагменты есть у «Известий»). В документе подчеркнуто, что такие операции будут осуществляться только после аутентификации держателя карты . Для считывания QR-кода нового типа также понадобятся доработки на стороне продавцов.

Платежная система «Мир» планирует предоставить банкам техническую возможность реализовать сервис оплаты с использованием QR-кодов, сформированных в мобильных устройствах держателей карт , заявили «Известиям» в пресс-службе платежной системы. Там уточнили, что по мере внедрения технологии в контуре банка кредитные организации смогут начать предоставлять этот сервис своим клиентам.

Пустить в код Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— QR-код в данном случае выступает еще одним форм-фактором карты и позволяет оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона . Держатель карты «Мир» формирует QR-код на своем мобильном устройстве и предъявляет его для считывания сканером в торговом предприятии , — пояснили в национальной платежной системе.

В разработке и внедрении нового способа оплаты по нацкартам участвует банк «Русский Стандарт», заявил «Известиям» его представитель. Планирует внедрять проект и банк «Открытие», сказали там. В кредитной организации уточнили, что новый способ предусматривает несколько сценариев генерации QR-кодов: в мобильном приложении банка и в MirPay.

— Этот способ будет удобнее, чем действующий сейчас в системе быстрых платежей (СБП). Предполагается, что покупатель будет только открывать мобильное приложение банка и показывать QR-код продавцу. Сейчас же пользователям необходимо выполнить на порядок больше действий: включить камеру смартфона, отсканировать QR-код, открыть мобильное приложение и подтвердить платеж, — отметили в «Открытии».

Время — деньги

Платежи через СБП Банка России стали доступны россиянам осенью 2019 года. Сейчас НСПК (клиринговый центр СБП) активно работает над запуском NFC-сценария оплаты в приложении «СБПэй», который для клиента будет похож на уже привычные Apple Pay и Google Pay , напомнил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

В «Сбере» «Известиям» напомнили, что запустили технологию оплаты с предъявлением QR оплаты в собственном сервисе SberPay : для этого покупателю нужно сгенерировать код в приложении «Сбербанк Онлайн» и показать его кассиру для сканирования. Оплата таким методом пользуется популярностью, так как она быстрее, чем стандартное сканирование QR-кода на кассе, уточнили в «Сбере». В кредитной организации добавили, что это безопасно, так как персональный QR-код каждый раз обновляется, поэтому его не получится скопировать и совершить потом платеж.

Платежный сервис, не завязанный на инфраструктуре смартфона, может быть особенно полезным для владельцев айфонов, поскольку у них не осталось привычных способов оплаты , отметил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. После ухода Visa и Mastercard из России у граждан перестали работать платежи с помощью смартфонов по картам этих систем. Приложение Mir Pay можно установить на телефоны на Android, однако оно недоступно для держателей айфонов.

Пустить в код Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Впрочем, вход в приложение и генерация QR-кода продлится как минимум на один шаг дольше для клиента, чем вызов pay-сервиса движением пальца. Одно дополнительное действие кажется несущественным, но это удобно для покупателей и выгодно продавцам, которые хотят сократить очереди . Технологии идут к тому, чтобы минимизировать время оплаты. Те россияне, которым нужен кратчайший путь к оплате, продолжат пользоваться pay-сервисами, например Mir Pay, — отметил генеральный директор «Мультикарты» Дмитрий Подольский.