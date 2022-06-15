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Пустить в код: в РФ появится новый способ оплаты смартфоном по картам «Мир»

Зачем покупателям формировать свой QR и будет ли такой сценарий пользоваться популярностью
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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У держателей карт «Мир» появится новый способ оплаты без предъявления «пластика». На смартфоне у клиента будет формироваться QR-код, который продавец считает на кассе и спишет деньги. Этот сценарий платежа станет доступен для внедрения 25 октября, сказано в бюллетене платежной системы («Известия» ознакомились с ним). Информацию подтвердили представители «Мира» и крупных банков. Предполагается, что QR будет формироваться в программе Mir Pay или приложении кредитной организации. Еще одна возможность платить смартфоном может быть особенно востребована после отключения Apple Pay и Google Pay, заметили эксперты.

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По коду списано

С 25 октября банкам, которые выпускают и обеспечивают прием карт «Мир», станет доступен новый сценарий проведения платежей — операции оплаты и возврата с использованием QR-кодов, сформированных на мобильном устройстве клиента. Об этом сказано в бюллетене национальной платежной системы (его фрагменты есть у «Известий»). В документе подчеркнуто, что такие операции будут осуществляться только после аутентификации держателя карты. Для считывания QR-кода нового типа также понадобятся доработки на стороне продавцов.

Платежная система «Мир» планирует предоставить банкам техническую возможность реализовать сервис оплаты с использованием QR-кодов, сформированных в мобильных устройствах держателей карт, заявили «Известиям» в пресс-службе платежной системы. Там уточнили, что по мере внедрения технологии в контуре банка кредитные организации смогут начать предоставлять этот сервис своим клиентам.

Пустить в код
QR-код
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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— QR-код в данном случае выступает еще одним форм-фактором карты и позволяет оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона. Держатель карты «Мир» формирует QR-код на своем мобильном устройстве и предъявляет его для считывания сканером в торговом предприятии, — пояснили в национальной платежной системе.

В разработке и внедрении нового способа оплаты по нацкартам участвует банк «Русский Стандарт», заявил «Известиям» его представитель. Планирует внедрять проект и банк «Открытие», сказали там. В кредитной организации уточнили, что новый способ предусматривает несколько сценариев генерации QR-кодов: в мобильном приложении банка и в MirPay.

— Этот способ будет удобнее, чем действующий сейчас в системе быстрых платежей (СБП). Предполагается, что покупатель будет только открывать мобильное приложение банка и показывать QR-код продавцу. Сейчас же пользователям необходимо выполнить на порядок больше действий: включить камеру смартфона, отсканировать QR-код, открыть мобильное приложение и подтвердить платеж, — отметили в «Открытии».

Время — деньги

Платежи через СБП Банка России стали доступны россиянам осенью 2019 года. Сейчас НСПК (клиринговый центр СБП) активно работает над запуском NFC-сценария оплаты в приложении «СБПэй», который для клиента будет похож на уже привычные Apple Pay и Google Pay, напомнил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

В «Сбере» «Известиям» напомнили, что запустили технологию оплаты с предъявлением QR оплаты в собственном сервисе SberPay: для этого покупателю нужно сгенерировать код в приложении «Сбербанк Онлайн» и показать его кассиру для сканирования. Оплата таким методом пользуется популярностью, так как она быстрее, чем стандартное сканирование QR-кода на кассе, уточнили в «Сбере». В кредитной организации добавили, что это безопасно, так как персональный QR-код каждый раз обновляется, поэтому его не получится скопировать и совершить потом платеж.

Платежный сервис, не завязанный на инфраструктуре смартфона, может быть особенно полезным для владельцев айфонов, поскольку у них не осталось привычных способов оплаты, отметил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. После ухода Visa и Mastercard из России у граждан перестали работать платежи с помощью смартфонов по картам этих систем. Приложение Mir Pay можно установить на телефоны на Android, однако оно недоступно для держателей айфонов.

Пустить в код
СБП
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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— Впрочем, вход в приложение и генерация QR-кода продлится как минимум на один шаг дольше для клиента, чем вызов pay-сервиса движением пальца. Одно дополнительное действие кажется несущественным, но это удобно для покупателей и выгодно продавцам, которые хотят сократить очереди. Технологии идут к тому, чтобы минимизировать время оплаты. Те россияне, которым нужен кратчайший путь к оплате, продолжат пользоваться pay-сервисами, например Mir Pay, — отметил генеральный директор «Мультикарты» Дмитрий Подольский.

Драйвером внедрения оплаты смартфоном выступают именно магазины, которые видят, что приблизительно каждый третий покупатель уже хотел бы расплатиться таким способом, подчеркнул аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. Вместе с тем платежные привычки обычно инертны — переход от использования NFC к QR может оказаться длительным. Кстати, инерция продавцов будет ровно так же работать против Apple Pay и Google Pay, когда они решат вернуться, отметил аналитик: если раньше их решения были инновационными и продавцы могли инвестировать средства в необходимую для приема оплаты инфраструктуру, то теперь этим решениям придется бороться с теми, к которым продавцы уже привыкнут, в том числе — с куайрингом.

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