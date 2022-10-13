Средства под цели: программу стимулирования СБП продлят еще на год

В бюджет на 2023 год заложено 250 млн рублей на возмещение комиссий малым и средним предприятиям за прием платежей через СБП . Это следует из проекта документа, который изучили «Известия». В Минфине, Минэке и ЦБ считают, что мера поддержки стратегически важна в нынешних условиях. Только в июле программой воспользовались 58,8 тыс. компаний . В крупнейших банках «Известиям» подтвердили, что спрос на подключение бизнеса к СБП кратно растет. Оплата по QR-коду стала особенно актуальной после отказа работы Apple Pay и Google Pay в РФ из-за санкций .

Кешбэк за эквайринг

В бюджете на ближайшую трехлетку запланировано увеличение расходов по федеральному проекту «Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства» , следует из проекта документа, которые изучили «Известия». Там уточняется, что планируется выделить 250 млн рублей в 2023 году для возмещения затрат торговых предприятий малого и среднего бизнеса на прием платежей через СБП .

Минфин России считает СБП стратегически важной мерой поддержки бизнеса в нынешних экономических условиях , заявили «Известиям» в ведомстве. Там уточнили, что в министерстве приняли решение о необходимости выделения дополнительных бюджетных ассигнований на 2023 год на реализацию этой меры поддержки в объеме 250 млн рублей.

Реальная компенсация1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Программа компенсации комиссий за прием платежей через СБП была запущена по поручению президента с 1 июля 2021-го . Изначально она действовала до конца того года, затем была дважды продлена — до середины 2022-го и до конца года . Планы по пролонгации программы на 2023-й пока не анонсировались. В августе 2022-го правительство выделило еще 800 млн рублей на ее реализацию — с учетом этого общая сумма финансирования составила 1,8 млрд рублей.

Справка «Известий» Сейчас основной способ оплаты товаров и услуг через СБП — сканирование QR-кода. Клиенту необходимо открыть приложение банка, считать QR, затем деньги с его счета списываются в пользу продавца. Для бизнеса этот способ значительно выгоднее: комиссии в СБП не превышают 0,7%, тогда как эквайринг при карточных транзсакцих составляет в среднем 2–2,5%. Возмещение комиссии доступно только предприятиям малого и среднего бизнеса.

Цель программы возмещения комиссий в СБП — поддержка бизнеса, развитие альтернативных традиционным платежам и банковским картам расчетов, сообщили «Известиям» в Минэке. В ведомстве подчеркнули, что за время действия программы число МСП, использующих сервис, увеличилось в пять раз .

В ЦБ «Известиям» рассказали, что видят интерес малых и средних предприятий к программе возмещения комиссий. В регуляторе считают, что в текущих условиях мера поддержки особенно актуальна, потому что позволяет небольшим компаниям сократить свои издержки на прием безналичных платежей .

Реальная компенсация2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Именно поэтому мы полагаем, что программу можно было бы продлить до конца 2023 года. В июле 2022 года возмещение комиссий получили 58,8 тыс. МСП, что почти в три раза больше, чем в январе 2022 года . В общей сложности с момента запуска программы по июль 2022 года МСП получили возмещение на сумму более 0,5 млрд рублей , — подсчитали в Банке России.

Легко приживается

Число подключений бизнеса к СБП для запуска приема платежей по QR-кодам растет на протяжении последнего года, сообщили «Известиям» в крупных банках . Количество новых пользователей-юрлиц, которые стали использовать функционал, ежемесячно увеличивается на 15% в ВТБ, на 8% — в ПСБ, на 25% — в УБРиР, на 22% — в Делобанке. Вместе с тем растет также объем платежей через СБП в адрес юрлиц: этот показатель в сентябре по сравнению с августом вырос в МКБ на 25%, в Почта Банке — на 15%, в банке «Русский стандарт» — на 9%, в ПСБ — на 10%.

— Такая стремительная динамика обусловлена в первую очередь активным распространением сервиса на различные торговые точки и стимулированием покупателей платить именно таким способом . Однако прирост происходит в основном за счет покупок в крупных торговых сетях, которые не являются субъектами МСП, — рассказал руководитель службы электронного бизнеса Почта Банка Михаил Бахиркин.

Сейчас есть несколько сценариев проведения оплат через СБП: с помощью считывания QR-кода на кассе и по платежной ссылке в интернете. Новым шагом в развитии оплаты через СБП становится внедрение NFC-технологии, считают в Делобанке: пользователи фактически могут платить телефоном как раньше, не сканируя QR.

Реальная компенсация Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Сервис удобен для предпринимателей и для покупателей и создает альтернативу оплате с помощью банковских карт. Это стало еще более актуально после ухода с отечественного рынка зарубежных сервисов бесконтактной оплаты — Apple Pay и Google Pay: СБП становится альтернативой этих систем платежей . Поддержка сервиса оправданна и поможет в построении технологического суверенитета России, — считает директор по взаимодействию с органами государственной власти Группы Т1 Дина Гайзатуллина.

Россияне, как правило, открыты к новым платежным сервисам, они легко приживаются в нашей стране , отметил генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. Он считает, что если НСПК будет стимулировать продавцов к популяризации способа оплаты по СБП, то это прибавит скорости его развитию.

«Известия» направили запрос в НСПК.