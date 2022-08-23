Даешь сбой: онлайн-магазины отказывают в приеме просроченных Visa и Mastercard

Россияне испытывают проблемы при оплате товаров и услуг картами с истекшим сроком действия : ряд интернет-магазинов и сервисов не принимают их, узнали «Известия». Наличие проблемы признали в ЦБ, НСПК и крупных банках . Однако в финансовых организациях отметили, что сложности не носят массового характера. Сбои могут возникнуть из-за отсутствия необходимых настроек, позволяющих пропускать оплату через просроченные карты Visa и Masterсard , считают эксперты.

Изменили настройки, но не все

Российские банки весной продлили своим клиентам срок действия карт Visa и MasterCard до 2027–2029 годов. Это случилось после того, как в начале марта две международные платежные системы объявили об уходе из РФ. Тогда в Национальной системе платежных карт (НСПК) эмитентам и эквайерам рекомендовали поддержать использование выпущенных на физическом носителе карт с истекшим сроком . Крупные кредитные организации в лице «Сбера», ВТБ, Альфа-банка и других игроков рынка последовали совету и сообщили клиентам о пролонгации срока «пластика». В итоге их держатели, как и прежде, могли совершать операции в банкоматах, расплачиваться и переводить деньги внутри РФ . Ограничения касались лишь трансграничных платежей и непосредственно трансакций за рубежом.

Однако сейчас у клиентов некоторых крупных банков возникли проблемы при оплате просроченными картами на территории России, узнали «Известия».

Даешь сбой2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

С трудностями столкнулась Александра из Москвы. Она рассказала «Известиям», что ее карта от «Сбера» действовала до апреля 2022 года, а после банк продлил срок. При оплате проблем нигде не возникало. Однако недавно не удалось привязать карту к приложению такси — Яндекс Go. При каждой попытке появлялось окно с надписью: «Истек срок действия карты» . В банк с этой проблемой Александра не обращалась.

Информацией о сложностях с «бессрочными» картами при оплате покупки на Wildberries с «Известями» поделилась москвичка Юлия Елисеева. Она рассказала, что получила уведомления о неверно указанном сроке карты, хотя все было правильно : карта действовала до июля и была автоматически продлена. «В Сбербанк, который выпускал карту, с этой проблемой не обращалась, так как с третьего раза оплата всё же прошла», — отметила Юлия, добавив, что перевыпустила карту с Visa на МИР.

«Известия» направили запрос в «Сбер». В организации сказали, что карты с продленным сроком действия работают на территории России в штатном режиме. Случаи затруднений при оплате носят единичный характер и решаются в индивидуальном порядке, отметили там.

Другие участники рынка также подтвердили «Известиям» наличие сложностей с просроченными картами у клиентов. В МТС Банке фиксировали единичные обращения, связанные с проблемами оплаты «пластиком», срок действия которого был продлен бессрочно. Там пояснили, что подобная ситуация может возникать при оплате через терминал в торговых точках и в онлайн-магазинах, если другой банк-эквайер, обслуживающий эту торговую точку, не отключил на своей стороне проверку срока действия карт . Со своей стороны МТС Банк убрал ее и проблем с оплатой, где он выступает эквайером, не возникает, заверили в организации.

Даешь сбой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Наличие аналогичной проблемы признали также в Газпромбанке, Росбанке и Абсолют Банке, отметив, что не наблюдают массовых обращений по поводу проблем с просроченными картами. В Новикомбанке рассказали, что клиенты сталкивались со сложностями при оплате товаров и услуг, а также при отправке платежей в адрес госорганов с апреля по май, пока происходила перенастройка терминалов с отложенной авторизацией. Сейчас жалоб от держателей карт не поступает, добавили там.

В ВТБ, ПСБ, Почта Банке, «Зените» и УБРиР сказали, что не фиксируют каких-либо проблем у клиентов при оплате картами с истекшим сроком действия.

«Известия» направили запросы о подобных жалобах в пресс-службы «Яндекса», Wildberries и других крупных компаний.

Единичные случаи

В Центробанке «Известям» заявили, что большинство терминалов уже перенастроены и трудностей с оплатой через них не возникает. Вместе с тем в регуляторе отметили, что могут встречаться единичные случаи, при которых в торговых точках, в том числе в сфере онлайн-продаж, карты с истекшим сроком не срабатывают. При возникновении таких ситуаций банки оперативно донастраивают устройства, знают там.

В НСПК «Известиям» также подчеркнули, что фиксируют единичные случаи возникновения сложностей с оплатой картами с истекшим сроком действия . Ситуации, как правило, возникают на стороне банков, обслуживающих торгово-сервисные предприятия, и оперативно решаются компанией совместно с кредитными организациями, сообщили там.

Срок действия карты — один из необходимых атрибутов идентификации физического лица наряду с фамилией и именем, банковским идентификационным номером и CVV-кодом, подчеркнула глава Национального платежного совета Алма Обаева. Именно по этим данным определяется легитимность пластиковой карты и после списываются средства по проведенному потребителем платежу, объяснила она. Если один из этих реквизитов отсутствует, введен некорректно или просрочен, то карта может не сработать .

Даешь сбой1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В нынешней ситуации отсутствие или некорректно указанный срок действия карты в ряде систем может быть еще не исключен из контрольной функции. Поэтому операция может отклоняться , — добавила Алма Обаева. — Сейчас многие только начали сталкиваться с подобной проблемой, так как просроченных карт становится всё больше.

Однако в большинстве случае платежные системы, терминалы и агрегаторы уже провели все необходимые настройки, знает Алма Обаева.

Вряд ли ошибки в считывании просроченных, но продленных Visa и Mastercard носят массовый характер, согласился сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. По его словам, хорошо отработанная годами система платежей по картам продолжила функционировать благодаря ранее проведенному замыканию всех операций на системе НСПК .

В банках советуют клиентам при покупках в интернете вводить срок действия, указанный на карте, или попробовать произвольно обозначить ее в будущем: например, не 08/2022, а 08/2023. Также там напоминают, что пролонгация распространяется только на те карты, срок которых истек после февраля-марта 2022-го.