Открыть пин-код: россиянам начали предлагать туры за банковскими картами

Туроператоры стали активно предлагать оформление банковских карт Visa и MasterCard в Турции, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении и других странах. За услуги в сопровождении и решении бюрократических вопросов сегодня берут порядка $200, выяснили «Известия». Россияне могут оформить карту удаленно через юристов или специальные сервисы, но эксперты предупреждают: в этом случае можно столкнуться с мошенниками, к тому же многие банки из-за опасений попасть под санкции постепенно сворачивают дистанционное предоставление услуги. Правда, пока спрос на оформление международных банковских карт из-за этого не страдает — тех, кто готов съездить за «пластиком» в соседние страны, не останавливает даже риск нарваться на штраф или административный арест. Тем более многие о такой «опции» и вовсе не знают.

Банковский маршрут

Рост спроса на международные банковские карты эксперты связывают с уходом Visa и MasterCard из России и последующей блокировкой для россиян этих платежных систем. Отправляясь за границу, даже в дружественные страны, оплачивать услуги стало проблематично. В связи с этим туроператоры стали активно предлагать россиянам услуги по быстрому оформлению карт в поездке.

Так, «Интурист» предлагает оформить банковские карты в Армении и Узбекистане. При онлайн-бронировании тура в корзину можно добавить услугу оформления банковских карт международных платежных систем, сказала директор по связям с общественностью туркомпании Дарья Домостроева. Услуга включает трансфер в банк и помощь в оформлении документов, уточнила она. Оператор берет комиссию за услугу от $30 до $260. Сейчас наибольшей популярностью среди туристов пользуется Узбекистан, добавила представитель компании.

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Клиентам Pegas Touristik, прибывшим в Турцию, могут предложить оформить карту в банках VakifBank и DenizBank, рассказал «Известиям» сотрудник туроператора. Официально факт предоставления таких услуг в компании подтверждать не стали, однако, по словам собеседника редакции, комиссия за оформление турецкого «пластика» составляет порядка $200. Кроме того, как утверждает сотрудник туроператора, за открытие счета VakifBank взимает $115, а вот DenizBank комиссию не берет, но на балансе должно быть не менее $100 и в течение четырех месяцев необходимо совершить минимум одну трансакцию, иначе сумма будет аннулирована.

«Известия» направили запросы другим крупным туроператорам.

Разные варианты

Спрос на оформление карт есть и со стороны самостоятельных путешественников. Одна из самых популярных для этого стран — Киргизия, сказал «Известиям» предприниматель Михаил (имя изменено), который оформил себе банковский продукт именно таким образом.

— Возможность россиянам оформить карту в стране есть, но в большинстве банков для открытия счета помимо паспорта потребуют временную регистрацию в стране. Мне удалось получить карту по паспорту в трех банках. Выдача происходит быстро — в среднем два рабочих дня, — говорит он.

В Казахстане карту можно оформить в одном из трех банков — «Фридом Финанс Казахстан», Kaspi Bank или Банк ЦентрКредит, рассказал «Известиям» турист из РФ Виктор (имя изменено).

— Для оформления карты необходим ИИН (индивидуальный идентификационный номер) — время ожидания его оформления через посольство Казахстана в Москве в апреле составляло две-три недели. В банке у вас попросят загранпаспорт, штамп о въезде и указание места проживания (включая гостиницу). Правда, с недавних пор банки стали ужесточать требования для клиентов по открытию счета — в частности, необходимо представить документ о том, что человек работает, учится или проходит лечение в стране, — отметил он.

Есть возможность заказать карту в банке Казахстана и в Москве — онлайн-оформление обойдется в 15 тыс. рублей, а вся процедура занимает 5–14 дней.

— Мы договорились о разработке IT-платформы с казахстанским банком, это позволило получить разрешение проводить идентификацию клиентов на территории РФ. Человек приходит в офис и официально получает карту, — сказал «Известиям» основатель одного из таких сервисов Игорь Минчук.

Международную банковскую карту можно заказать и в других странах, например в Белоруссии и в Грузии. В последней такую услугу оказывают Bank of Georgia, SOLO, TBC и Liberty, рассказал «Известиям» сотрудник одной из российских компаний Дмитрий (имя изменено), оформлявший банковский продукт в этой стране.

— Нужна справка с места работы, выписка со счета за год и паспорт. Проще всего открыть счет в Liberty, правда, за его обслуживание придется ежемесячно платить 500 рублей в пересчете на национальную валюту, их спишут со счета держателя, — говорит он.

По словам Дмитрия, спрос на оформление банковских карт порой превышает предложение. Это подтверждают и в «Интуристе», хотя оперативно предоставить статистику в компании затруднились.

Стоит отметить, что на рынке уже появилось немало мошеннических ресурсов, которые берут деньги за услугу, но свои карты люди потом не получают — банки якобы отказывают из-за опасений попасть под санкции, рассказал «Известиям» источник в туротрасли.

Предостерегает от дистанционного оформления карт и собеседник редакции, получавший карту в Киргизии. Во-первых, соглашается он, в этом случае можно столкнуться с мошенниками, во-вторых, многие банки уже отказываются от подобных онлайн-услуг.

Вплоть до ареста

На сегодняшний день среди россиян больше желающих оформить карту в странах СНГ, говорит гендиректор туроператора «Финам» Виктор Мархотин. Это связано с отсутствием языкового барьера — в отличие от Турции, где на русском хорошо говорят в основном представители турагентств, в СНГ язык знает большая часть населения и для оформления карты не потребуется сопровождение переводчика.

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По данным источника «Известий» в туротрасли, специальные документы для открытия счета в Турции готовить не придется: достаточно получить местный ИНН (онлайн), иметь выписку из гостиницы и паспорт. При этом, по его словам, карты туристам выдают неофициально — для жителей РФ и Украины эта опция недоступна. Чтобы иметь возможность легально открыть счет в турецком банке, россиянину необходимо иметь вид на жительство в этой стране.

Но есть и другие подводные камни.

— При открытии счета клиенту необходимо подавать в ФНС налоговую декларацию о зарубежном счете. Зачастую туристов об этом никто не предупреждает, и они нарываются на штраф, — рассказал гендиректор компании Corteos platform Дмитрий Маркин.

Это подтвердил и партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев. По его словам, непредоставление декларации о зарубежном счете влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 40 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей. В случае же если турист не оплатит административный штраф, на основании ст. 20.25 КоАП РФ ему может грозить увеличение штрафа в двукратном размере, либо административный арест на срок до 15 суток, или обязательные работы.