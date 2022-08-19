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Заменная монета: банковские карты привязывают к криптовалюте

Какие преимущества это даст российским пользователям
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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У россиян может появиться новый способ оплаты услуг ушедших из РФ сервисов и онлайн-магазинов — банковские карты, привязанные к криптокошелькам. Такой продукт запатентовала основанная россиянами компания Tangem. В Центробанке РФ видят риски в расширении использования криптовалют, однако эксперты говорят, что в нашей стране такими картами можно платить совершенно легально: технология предусматривает конвертацию криптовалюты в обычные деньги при проведении трансакции.

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Карта перебита

Компания Tangem разработала технологию, позволяющую платить за товары и услуги обычными банковскими картами, списывая средства напрямую с криптокошельков. Это следует из патента, выданного этой организации ведомством по патентам и товарным знакам США («Известия» ознакомились с документом). Суть инновации в том, что в момент проведения платежа через POS-терминал выпустивший карту банк обменивает «монеты» из криптокошелька клиента на традиционную (фиатную) валюту и переводит ее торговой точке через платежную систему Visa или MasterCard. То есть с помощью карточки покупатель рассчитывается обычными деньгами, но используя криптокошелек.

В Tangem намерены протестировать свой сервис на картах одной из европейских кредитных организаций в 2022 году, а после начать продвигать технологию в банковском сообществе, рассказали «Известиям» в компании. Рассматриваются ли среди партнеров российские банки, в Tangem не говорят — но отмечают, что привязка криптокошельков технически возможна и к картам любой платежной системы, в том числе «Мир» в РФ.

Заменная монета
криптокошелек
Фото: Global Look Press/IMAGO/Michael Bihlmayer
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Концептуально аналогичные сервисы в мире уже есть. Например, карты для платежей с помощью криптовалюты в обычных магазинах и ресторанах выпускает американская Crypto.com совместно с Visa. Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance выпускает карту на базе MasterCard. Есть и альтернативные технологии оплаты — например, недавно в Австралии запустились крптовалютные платежи на АЭС: пользователь должен просканировать смартфоном на кассе QR-код, и нужная сумма в фиатной валюте будет конвертирована с криптокошелька. Но средства для всех этих операций хранятся на кошельках самих бирж, а схема, предложенная Tangem, позволяет клиенту хранить виртуальные монеты прямо в EMV-чипе карты. Это значит, что такой кошелек нельзя заблокировать — например, если пользователь или его страна оказались под санкциями, пояснили в Tangem.

Опрошенные «Известиями» юристы считают, что использовать карты, привязанные к криптокошелькам, для оплаты товаров и услуг в РФ вполне легально. На законодательном уровне ограничивается использование криптоденег в качестве средства платежа на территории России, однако допускается хранение цифровых монет и проведение обменных операций в инвестиционных целях, напомнил руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

— Появление подобной технологии позволит производить платежные операции без нарушения закона, поскольку получается, что обменную операцию будет брать на себя банк, а клиент будет уже рассчитываться так называемой фиатной валютой, — пояснил эксперт.

«Известия» направили запросы в крупнейшие российские банки.

Заменная монета1
рынок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Модный кошелек

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То, что запатентовал Tangem, — по сути, аппаратный криптокошелек, встроенный в банковскую карту. А спрос на такие решения в РФ сейчас растет, указали участники рынка. Например, в «М.Видео – Эльдорадо» продажи аппаратных кошельков для безопасного совершения операций с криптовалютой в I квартале 2022 года увеличились в восемь раз относительно октября–декабря 2021-го, рассказал «Известиям» представитель ритейлера. Во II квартале этого года спрос продолжил расти, но более умеренными темпами — примерно на четверть по сравнению с январем–мартом, добавил он.

В теории предложенная схема может быть привлекательна для россиян — пополнять карты зарубежных банков через SWIFT долго и дорого, а платежи проходят не всегда, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. При платежах с криптовалютных кошельков, которые в любой момент можно пополнить с российской карты и нельзя заблокировать, эти проблемы отсутствуют, заметил он.

Среди плюсов таких схем для пользователей можно назвать более выгодные условия конвертации валют при путешествии за границу — вы будете расплачиваться непосредственно в валюте той страны, в которую приехали, что защищает от потерь на невыгодном обменном курсе, — добавил эксперт-партнер юридической компании Milton Legal Сергей Шакиров.

Он также отметил, что комиссии за переводы больших сумм у подобных сервисов обычно небольшие. Также в числе плюсов — то, что судебные приставы не могут изъять эти деньги (во всяком случае, пока), и то, что с доходов, полученных при конвертации средств, не надо платить налоги, рассказал эксперт. Если технология предполагает использование децентрализованной биржи в качестве партнера, осуществляющего конвертацию, указанная схема действительно может помочь избежать как санкционных рисков, так и внутренних ограничений, указал Сергей Шакиров.

Заменная монета2
оплата за рубежом
Фото: Global Look Press/photothek.net/Ute Grabowsky
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Впрочем, в ЦБ относятся к использованию криптовалют настороженно. Но информация об описанной технологии в Банк России не поступала, сказали «Известиям» в регуляторе.

— Широкое распространение криптовалют создает значительные риски для российского финансового рынка. При отсутствии ограничений и дальнейшем росте объемов инвестирования в криптовалюты российскими гражданами, масштабном вовлечении в рынок банков и других финансовых организаций риски, присущие этой деятельности, могут усиливаться и нести системные угрозы, — отметили в ЦБ.

При этом пока что вопросы выпуска и обращения криптовалют не урегулированы на законодательном уровне, сказал представитель Центробанка.

Вероятно, с появлением регулирования очевидные пути обхода прямого запрета на расчеты в криптовалюте могут быть заблокированы, предостерег Сергей Шакиров. Но опыт других стран показывает, что технология рабочая и может использоваться наравне с классическим банкингом, считает он.

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