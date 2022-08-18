На крыльях — к любви: почему вырос спрос на шоп-туры в Белоруссию

Спрос на авиабилеты из России в Белоруссию по сравнению с прошлым годом вырос втрое, а цены на них снизились на 40%, рассказали «Известиям» в туристических сервисах. Билеты на поезда также подешевели и раскупаются активнее. Предлагают свои услуги и туроператоры: сити-туры в соседнюю страну становятся популярнее на 20% еженедельно. Россияне активно едут в Белоруссию в том числе за товарами ушедших из РФ брендов. «Известия» выяснили, какие компании продолжают работать в самой дружественной нам стране и насколько выгодны покупки.

Заповедник брендов

В Белоруссии продолжают работать многие бренды, ушедшие из России. Открыты рестораны Макдоналдс, в магазинах есть широкая линейка Coca-Cola и Pepsi. Но, пожалуй, главная цель шопинга в Белоруссии — магазины сети Inditex. Это Zara, Massimo Dutti, а также ориентированные на молодежь Bershka, Stradivarius и Pull and Bear.

«Мы в Zara! Даже не верю, что я это говорю. Такое ощущение, что ее уже стерли с лица земли, по крайней мере для нас», — поделилась туристка Марина в видео на своем канале в YouTube. В Минск она приехала на «Ласточке» из Смоленска.

Магазины спортивной одежды и обуви Nike также продолжают работать в Белоруссии. Ранее сообщалось, что бренд уходит из России из-за проблем с поставками. В Белоруссии представители компании в конце мая подтвердили, что логистика стала сложнее, но товары доставляются и магазины работают в стране в прежнем режиме.

На крыльях Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Открыты фирменные сторы Adidas. Можно купить и Reebok — в мультибрендовых спортивных магазинах или заказать по интернету с доставкой по Минску в тот же день, например в отель, выяснили «Известия».

Еще одна популярная у россиян сеть — шведская H&M. Сегодня в России работают некоторые магазины этого бренда, они распродают склады. В Белоруссии после временного закрытия в марте открылись три магазина H&M — два в Минске и один в Гродно. Пока неясно, продолжит ли бренд работу в Белоруссии в дальнейшем или свернет бизнес, как в РФ. В руководстве компании отмечают, что «будут следить за развитием ситуации».

А вот магазинов другого любимого россиянами бренда, IKEA, в Белоруссии никогда не было. Несмотря на это, в стране занимались изготовлением мебели для компании — делали столы, стулья, комоды, раскладушки, часы, товары из пластика и текстиля, при этом продукция шла на экспорт в Россию. В РФ и Белоруссии IKEA окончательно завершила бизнес. Некоторые товары от бывших поставщиков бренда и перекупщиков можно найти на российских маркетплейсах и сайтах для частных объявлений с наценкой в 1,5–3 раза.

Еще одна востребованная категория — техника. В Белоруссии можно купить товары Apple, ASUS, Lenovo, Panasonic и другие. Последний iPhone 13 корреспондент «Известий» нашел на онлайн-маркете Белоруссии за ту же цену, по которой в России продаются несертифицированные «Ростестом» версии.

«Поразились ценам»

Сейчас на официальном сайте Zara одно и то же летнее платье можно найти за 299 белорусских и 9 тыс. российских рублей. Курс на 17 августа составляет примерно 24 рубля за один белорусский рубль. Таким образом, в Белоруссии вещь можно купить на 1,8 тыс. рублей, или на 20%, дешевле, чем она стоила бы в России.

Еще один пример: пижама Oysho на российском сайте стоит 6,6 тыс. рублей, а на белорусском — 185 рублей, то есть около 4,5 тыс. российских. Экономия 2,1 тыс. рублей, или 32%.

Примечательно, что пару месяцев назад на российских маркетплейсах появились некоторые товары Inditex. Но на сегодня ассортимент сократился: так, на Wildberries корреспонденту «Известий» удалось найти лишь одну пижаму Oysho, хотя на официальном сайте представлены 52 модели.

«Зашли в местный Sinsay и просто поразились ценам — они тут на порядок ниже, чем в России», — восхищается Марина. Польский владелец бренда ранее принял решение продать бизнес в РФ.

«Пошли в торговый центр купить колбаски, сыр, тушенку, напитки в дорогу. Ехать восемь часов. Это такие копейки! За полноценный набор еды на двоих заплатили 900 рублей», — поделилась в видео другая туристка, Екатерина. В Белоруссию она съездила на машине.

Наличие недоступных брендов и крайне привлекательные цены спровоцировали лавинообразный спрос на поездки в Белоруссию. Этим летом россияне купили в три раза больше авиабилетов в эту страну, чем летом 2021 года , рассказали «Известиям» в туристическом сервисе «Туту.ру».

На крыльях Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— При этом средний чек за полет туда-обратно с человека снизился с 21,8 тыс. до 13,2 тыс. рублей — примерно на 40%, — отметили в сервисе. Аналогичное снижение среднего чека заметили в Aviasales — этим летом он составил 11,1 тыс. рублей за полет туда-обратно вместо 19 тыс. годом ранее.

Число купленных железнодорожных билетов в Белоруссию также выросло — в полтора раза, продолжили в «Туту.ру». По сравнению с прошлым годом они подешевели на 17% — до 2,7 тыс. рублей по направлению Москва – Минск.

В сервисе OneTwoTrip «Известиям» сообщили, что доля Белоруссии в продажах международных билетов на поезда этим летом достигла 82%.

— При этом стоимость ночи проживания в трехзвездочном отеле — а это самая востребованная категория — за год практически не изменилась и составляет 4,1 тыс. рублей, — добавили в сервисе.

Несмотря на то что в Белоруссию легко добраться самостоятельно, некоторые туроператоры предлагают туда организованные поездки.

— Мы запустили сити-туры в Белоруссию только в июле этого года, поскольку увидели запрос рынка. Спрос на них активно растет — на 15–20% в неделю, — рассказали «Известиям» в пресс-службе туроператора «Интурист».