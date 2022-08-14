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Заграница нам поможет: за чем россияне поехали в Белоруссию

Спрос на путешествия в соседнюю страну в последнее время значительно вырос
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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У российских любителей путешествий после ухода ряда зарубежных брендов, а также возникновения транспортных, визовых и банковских сложностей с Европой появился новый модный тренд — поездки на шопинг в Белоруссию. Если раньше туда отправлялись в основном подлечиться в санаториях по приятным ценам и поностальгировать по советскому детству, теперь всё изменилось. Чем западный сосед привлекает наших туристов сейчас, какие товары и услуги может предложить и как организовать путешествие — в материале «Известий».

Зачем туристы едут в Белоруссию

По данным Ассоциации туроператоров России, спрос среди российских туристов на поездки в Белоруссию в летнем сезоне вырос на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это стало возможным в том числе благодаря доступности авиаперевозок в эту страну.

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Вид на Проспект Победителей

Вид на проспект Победителей

Фото: ТАСС/Драчев Виктор
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Почему увеличился спрос на товары в магазинах беспошлинной торговли

— Спрос на отдых в Белоруссии растет, поездки в республику из нишевых становятся мейнстримом, — подтвердили «Известиям» в пресс-службе компании «Интурист». — Мы заметили рост спроса на Белоруссию еще в середине весны, что и стало причиной запуска туров по данному направлению.

По словам представителей компании, спросом пользуются как короткие поездки с заездами на выходные (перелет + отель + экскурсия на выбор — так называемые «сити-туры») в Минск, Брест или Гродно, так и продолжительное лечение в санаториях.

Что можно найти в Белоруссии

Белоруссия сейчас может в первую очередь привлечь тех, кто уже успел соскучиться по покинувшим Россию зарубежным брендам. Здесь ничего не изменилось — с утра можно спокойно позавтракать в «Макдоналдсе», пройтись по торговому центру, заглянув в H&M, Zara, Mango, Uniqlo, Pull & Bear и даже съездить в IKEA за акулой. Поклонники люксовых брендов могут обойти любимые бутики, в Минске они сосредоточены в самом центре, на проспекте Победителей.

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Посетители в торговом центре

Посетители в торговом центре

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

В ГУМе, ЦУМе и прочих универмагах представлены товары отечественного производителя. Там немноголюдно, а цены даже по сравнению с московскими немного удивляют. Однако прогуляться по ним тоже стоит — можно найти много интересного.

Туристов интересует в Белоруссии возможности шопинга, многие едут в Минск, совмещая приятный отдых с чисто практическими занятиями: открытием карт международных платежных систем Visa и MasterCard, — рассказали в «Интуристе». — Также Белоруссия может предложить и интересные экскурсионные туры продолжительностью 3–4 дня или неделю.

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Какие карты работают в Белоруссии

Одним из преимуществ этого туристического направления стало то, что здесь практически везде принимают карту «Мир». Ей можно не только расплатиться в магазине, кафе или гостинице, но также есть возможность снять наличные в банкомате. Кроме того, на днях в Белоруссии заработал мобильный платежный сервис MirPay — теперь рассчитываться за покупки можно с помощью смартфона.

А самое главное — в белорусских банках можно оформить карты платежных систем Visa и MasterCard, которые будут работать за границей, а также при оплате услуг и товаров в интернете. Удобно и то, что переводить рубли на белорусскую карту можно напрямую с карты на карту по платежной системе «БЕЛКАРТ-Мир», которая никак не зависит от западных систем и не подвержена никаким санкциям. А затем собственноручно конвертировать валюту в личном кабинете и переводить ее на валютную карту. В последнее время банки сразу предлагают пакет из двух-трех карт — в белорусских рублях и в евро или долларах. Для заказа карт не нужны никакие посредники, туристы могут всё сделать самостоятельно в любое удобное время — все здесь говорят на русском языке. Выпуском карт для россиян занимается десяток местных банков. Единственное условие — личное присутствие и при заказе карты, и при получении, заказать удаленно даже виртуальную карту не получится.

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Банковские карты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Условия у всех банков разные, причем в последнее время они часто меняются, вводятся новые лимиты и тарифы, поэтому лучше заранее выбрать для себя подходящее предложение. Так, в Приорбанке, например, можно выпустить бесплатную виртуальную карту, но для этого потребуется белорусская сим-карта, а тарифы на мобильную связь там сопоставимы с московскими. При заказе «пластика» же необходимо внести депозит на приличную сумму. В белорусском Альфа-банке можно привязать карту к российскому номеру, однако за подключение для нерезидентов в июле ввели плату в размере 250 белорусских рублей (порядка 6 тыс. рублей). Готовую карту можно получить на следующий день, а в одном из минских офисов даже в день обращения, если это будни.

На чем ехать в Белоруссию

Росту популярности направления поспособствовало и увеличение объемов авиаперевозок. С 8 августа авиакомпания «Белавиа» запустила ежедневные рейсы во все аэропорты российской столицы, также самолеты из Минска принимают более 10 российских регионов. Цены на авиабилеты из Москвы до Минска и обратно стартуют от 7 тыс. рублей.

Также при организации туров выходного дня популярностью пользуются и путешествия по железной дороге. Вечерний поезд из Москвы прибывает в Минск утром следующего дня, переночевать таким же образом можно и на обратном пути, отправившись домой в воскресенье вечером. Это позволит максимально сократить бюджет поездки — оплатить в отеле придется лишь одну ночь. Билет в плацкарт туда-обратно стартует от 5 тыс. рублей. Проезд на «Ласточке» в сидячем вагоне займет порядка семи часов и обойдется в 2,5 тыс. рублей туда-обратно.

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Поезд на железнодорожном вокзале Минска

Поезд на железнодорожном вокзале Минска

Фото: ТАСС/Федосенко Наталия

Автомобилисты могут смело отправляться в дорогу в любое удобное время — все карантинные ограничения между странами сняты, а для пересечения границы достаточно российского паспорта.

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Как организовать себе шопинг-тур

Спрос на поездки из России в Белоруссию продолжает расти, поэтому турагентства уже разрабатывают специальные шопинг-туры в эту страну. Однако россияне, привыкшие к самостоятельным путешествиям, вполне могут организовать себе поездку сами. На автомобиле увезти можно больше, и до белорусской столицы можно доехать за один день — расстояние составляет чуть более 700 км.

По железной дороге из Москвы удобно отправляться в тур на выходные в Минск в пятницу вечером, после рабочего дня. Утром поезд прибывает на вокзал, где сразу можно поменять немного российских рублей на белорусские, купить гостевую сим-карту без абонентской платы за 20 белорусских рублей (около 500 рублей) и после этого заказать через приложение «Яндекс.Такси» машину прямо до отделения банка. Стоит учесть, что с определением местоположения в последнее время в городе наблюдаются некоторые проблемы — как говорят таксисты, из-за нарушений спутниковой связи. Поэтому машина может прибыть не совсем в заданную точку, лучше сразу звонить водителю и уточнять, где он стоит, особенно если это ваш первый визит в город. Не все отделения банков работают по субботам, поэтому стоит заранее узнать их расписание. И учесть, что в случае заказа карты в субботу в Белоруссию придется ехать еще раз — чтобы получить готовый «пластик».

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Женщина пересчитывает белорусские рубли
Фото: РИА Новости/Владимир Песня

После заказа карты можно отправляться гулять по магазинам. Большинство из них сосредоточено в самом центре Минска, у станции метро «Немига». В метро можно ненадолго вернуться в Москву 90-х — там еще используются пластиковые жетоны, одна поездка стоит 90 белорусских копеек (около 20 рублей). Здесь же находится и старый город с многочисленными заведениями общепита, а также гигантская парковая зона вдоль реки Свислочь.

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