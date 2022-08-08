Французский пшик: бренды Sandro и Maje намерены уйти из России

Бренды одежды Sandro и Maje французской Groupe SMCP намерены уйти с российского рынка. Об этом «Известиям» рассказали топ-менеджер одного из ритейлеров, знакомый с ситуацией, и подтвердили четыре продавца магазинов в Москве. Компания уже закрыла несколько бутиков, работать продолжают только эффективные точки, сообщили в консалтинговой компании CORE.XP. Уход брендов особо не повлияет на рынок — они не так масштабны и известны в России, считает большинство экспертов. Их место займут другие марки компании — Claudie Pierlot и Fursac.

Заменят товар

Бренды одежды Sandro и Maje уже закрыли несколько магазинов в стране, продолжают работать только самые эффективные точки, рассказали «Известиям» в CORE.XP. Эти торговые марки намерены полностью уйти с российского рынка, сказал изданию топ-менеджер одного из ритейлеров, знакомый с ситуацией, и подтвердили четыре продавца магазинов Sandro и Maje в Москве.

— К нам начали приходить сотрудники этих магазинов. Они сообщили, что бренд уходит с рынка, часть магазинов закрывается. Вероятно, бренды проработают до конца сезона, — рассказал топ-менеджер, знакомый с ситуацией.

Sandro и Maje пришли в Россию в 2014 году. Это одни из первых европейских марок, работающих в сегменте Middle-up (нижняя граница премиального ценового сегмента) с ярко выраженной дизайнерской индивидуальностью, рассказал «Известиям» владелец российского бренда I AM Studio Олег Воронин. Сегодня в России представлены все марки Groupe SMCP — женские Sandro, Maje, Claudie Pierlot и мужской Fursac, добавила основатель агентства «Fashion прокачка» Ольга Штейнберг. У первых двух есть офлайн-магазины, последние два представлены в разных мультибрендовых магазинах.

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Sandro и Maje работают в России по франшизе, сказала руководитель отдела инфраструктурного ритейла CORE.XP Евгения Прилуцкая. Бутики марок представлены в Москве и Санкт-Петербурге. У Sandro 16 магазинов, у Maje — 15, сказала она.

В России был сделан акцент на развитии именно Sandro и Maje, потому что у этих брендов молодая целевая аудитория, интересный дизайн и высокое качество, которое можно сравнить с Dior и Chanel, отметила Евгения Прилуцкая. Они пользуются хорошим спросом у покупателей, добавила она.

— У Maje нет поставок последние пару месяцев и пока не планируется. Бутики продолжат работу, но продавать в них будут одежду брендов Claudie Pierlot и Fursac, — рассказал «Известиям» один из продавцов магазина Maje.

По ее словам, в последнюю поставку товаров магазины получили почти всю весенне-летнюю коллекцию одежды. Сейчас в торговых точках будут распродавать остатки, а затем завезут товары других брендов. Об изменениях сообщили сотрудникам недавно, добавила она.

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— Компания будет распродавать товар до последнего вместе с новыми брендами. Но скидок и распродажи на остатки вещей уходящих брендов не предвидится, — сказал продавец магазина Sandro.

«Известия» направили запросы в Groupe SMCP о планах работы на российском рынке и в Минпромторг РФ о влиянии ухода некоторых брендов одежды на ситуацию с товарным обеспечением населения. На момент публикации ответы не получены.

Мультибренд

После ухода Sandro и Maje, вероятнее всего, магазины поменяют формат с монобрендовых на мультибрендовые, считают в CORE.XP.

Некоторые иностранные компании воспользовались санкциями, чтобы оправдать закрытие неприбыльных сетей и брендов и оправдать этим убытки перед акционерами, отметил создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. Эти бренды не были популярны в России и, скорее всего, всё равно рано или поздно покинули бы российский рынок, отметил он.

— Это не Inditex и не H&M, поэтому серьезного влияния на рынок их уход не окажет. Из российских компаний в аналогичном ценовом сегменте представлены в основном российские дизайнеры, больших ритейлеров там нет, — сказал гендиректор Infoline-аналитики Михаил Бурмистров.

Французский эпилог Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Марки не так масштабны и известны, чтобы их уход мог серьезно повлиять на рынок, согласен генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. Почитатели брендов со временем, вероятно, переориентируются на продукцию российских, турецких или китайских производителей, считает он.

В то же время Олег Воронин придерживается иного мнения.

— Сегмент Middle-up в России представлен небольшим числом игроков, я не уверен, что ему найдется замена. Несмотря на то что магазинов этих брендов не так много, это очень заметные игроки на нашем рынке. Они представлены в крупных торговых центрах, — отметил он.

По мнению Евгении Прилуцкой, сделать мультибрендовый формат сейчас — коммерчески хорошее решение. Брендов с качеством такого уровня в России становится всё меньше, поэтому марки этой группы могут пользоваться хорошим спросом, полагает она.

Есть вероятность, что Сlaudie Pierlot и Fursac привлекут новую аудиторию, но неясно, примут ли их любители Sandro и Maje, отметила Ольга Штейнберг. Но так или иначе все три женских бренда отражают дух французской моды и стиля, и тем, кому это близко, найдут что-то интересное и в Claudie Pierlot, добавила она.

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