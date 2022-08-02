В порядке вещей: магазины H&M могут проработать в России еще год

Открывающиеся магазины шведской компании H&M могут проработать в России от трех месяцев до года , рассказали «Известиям» представители ритейлера; того же мнения придерживаются и эксперты. Товары бренда уже можно купить в ТЦ «Авиапарк», «Метрополис», «Мозаика» и «Европолис» — торговые точки вновь начали работу в Москве 2 августа. Позже откроются и остальные магазины. Хотя вещи продают без скидок, а некоторые даже на 20% дороже, чем до приостановки работы, в некоторых моллах выстроились очереди — есть люди, которые приобретают десятки позиций, убедились «Известия».

Вместо скидок — наценка

В Москве начали отрываться магазины шведского ритейлера H&M . В числе первых заработали точки в «Метрополисе» (здесь 13 марта 2009 года запустился самый первый магазин компании) и «Авиапарке» . Также снова открылись магазины в торговых центрах «Мозаика» и «Европолис» , сообщили «Известиям» в пресс-службе ритейлера. Возобновил работу и магазин COS в «Афимолл Сити» , добавили там. H&M управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M home, Arket и др.

Около полудня в легендарный магазин сети в ТЦ «Метрополис» , куда приехал корреспондент «Известий», еще от входа выстроилась очередь — не меньше 200 человек . Видимо, потому что работал только один вход и внутрь охрана пропускала группы не больше десяти человек раз в 5–10 минут.

Внушительная очередь выстроилась и ко всем восьми кассам — всего до 60 человек . Промедление связано с большим количеством вещей, которые люди оплачивали . Например, Людмила приобрела 50 товаров на всю семью . Их оформляли примерно 10 минут, рассказала женщина «Известиям». Вернуть товары можно там же — на прежних условиях, в течение 14 дней.

— Мы шли сегодня в H&M за определенными вещами, которые выбрали еще в интернет-магазине. Частично удалось купить товар, который не успели приобрести в феврале, — рассказала Екатерина.

В порядке вещей Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Интересно, что в примерочные при этом очереди почти не было . Работали все 20 кабинок, которые, казалось, забыли прибрать — в них было много пыли и мусора .

Товаров на продажу выставлено немало — все полки и вешалки полностью заняты. На первый взгляд ассортимент широкий, впрочем, в глаза бросается и то, что преобладают в нем теплые вещи — свитеры, джемперы, спортивная одежда .

— Товары завозили на склады всё время, пока магазины стояли закрытыми. Все товары, которые сейчас есть в Москве, можно будет продавать примерно 50 недель — то есть год , — рассказала одна из сотрудниц магазина.

По ее словам, в продаже весенне-летняя коллекция. Но покупатели жалуются, что именно летних вещей не хватает .

— Хотелось купить больше платьев, но их здесь практически нет, варианты только с длинным рукавом. Есть чуть больше юбок, мы с дочерью купили несколько, а также футболки и купальники, — сказала покупательница Анна.

Также посетители магазинов отметили, что цены на большинство товаров значительно выросли.

— Товар явно подорожал: раньше я никогда не видела в H&M футболки за 3 тыс. рублей . Также немало товара, который будто из прошлых коллекций, — рассказала Александра.

В порядке вещей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По информации главы ритейл-департамента Core.XP Марины Малахатько, наценка на отдельные товары сейчас может составлять 20%.

Открыть по очереди

Остальные магазины H&M и других сетей корпорации в Москве и регионах будут открываться поэтапно . Как ранее писали «Известия», 3 или 4 августа откроется точка ТЦ «Калейдоскоп» у метро «Сходненская», и 3 августа — в ТЦ «Мега Белая дача». По словам источника редакции, близкого к руководству компании, магазины будут открываться ежедневно, но российские партнеры узнают об этом за сутки. Также сообщалось, что на 3 августа запланировано открытие в ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге .

— Поэтапное открытие магазинов вполне логично и связано с тем, что это сложный комплексный процесс и открыть более 120 магазинов в один день было бы крайне проблематично , — пояснила региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева.

Необходимо вывести людей, организовать смены и подвоз товара, уточнил президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко. Кроме того, сеть тестирует, что происходит со спросом, добавил он.

— Не исключено, что сеть пытается договориться с теми ТЦ, в которых магазины открывать не будут, но товар нужно вывезти, — предположил Дмитрий Москаленко.

В порядке вещей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Скорее всего, магазины будут открыты до тех пор, пока на складах остается товар , дальше всё будет зависеть от уровня спроса с учетом новых цен и от дальнейших планов компании, считает Евгения Хакбердиева.

Для эффективной реализации товара магазины должны открыть в самых крупных точках , полагает Марина Малахатько. Например, в регионах это сторы в торговых центрах «Мега», отметила она. Но далеко не факт, что все арендодатели дадут магазинам работать: они требуют от бренда компенсацию за ремонт помещения, а также погашение долгов, пояснила эксперт.

Поскольку товары продаются без скидок, то есть не на распродаже, магазины проработают 3–4 месяца , а потом будут закрываться, считает руководитель комитета управляющих компаний Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

— Но есть вероятность, что H&M Group может затянуть процесс, пока будет вести переговоры по продаже бизнеса в России или по реализации другой схемы, которая позволит магазинам остаться под другим брендом , — полагает он.

Павел Люлин отметил, что в пользу этой версии говорит и заявление, что товара должно хватить на год вперед.

В порядке вещей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Как сообщалось ранее, H&M Group ищет покупателя на российскую часть бизнеса. На продажу выставлен портфель права аренды на около 170 магазинов в 65 городах (40% из них действуют до 2050 года, 50% — до 2030–2050 годов), распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м, запасы товаров оценочной стоимостью $210 млн.

Бизнес могут продать в том числе по частям — отдельно товар, оборудование, долгосрочные права аренды на склад и так далее, считает Марина Малахатько. По ее информации, H&M предлагали активы владельцу «Стокманн». Помимо него, бизнес может заинтересовать такие организации, как АФК «Система». «Известия» направили запросы в перечисленные компании.