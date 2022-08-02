В порядке вещей: магазины H&M могут проработать в России еще год
Открывающиеся магазины шведской компании H&M могут проработать в России от трех месяцев до года, рассказали «Известиям» представители ритейлера; того же мнения придерживаются и эксперты. Товары бренда уже можно купить в ТЦ «Авиапарк», «Метрополис», «Мозаика» и «Европолис» — торговые точки вновь начали работу в Москве 2 августа. Позже откроются и остальные магазины. Хотя вещи продают без скидок, а некоторые даже на 20% дороже, чем до приостановки работы, в некоторых моллах выстроились очереди — есть люди, которые приобретают десятки позиций, убедились «Известия».
Вместо скидок — наценка
В Москве начали отрываться магазины шведского ритейлера H&M. В числе первых заработали точки в «Метрополисе» (здесь 13 марта 2009 года запустился самый первый магазин компании) и «Авиапарке». Также снова открылись магазины в торговых центрах «Мозаика» и «Европолис», сообщили «Известиям» в пресс-службе ритейлера. Возобновил работу и магазин COS в «Афимолл Сити», добавили там. H&M управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M home, Arket и др.
Около полудня в легендарный магазин сети в ТЦ «Метрополис», куда приехал корреспондент «Известий», еще от входа выстроилась очередь — не меньше 200 человек. Видимо, потому что работал только один вход и внутрь охрана пропускала группы не больше десяти человек раз в 5–10 минут.
Внушительная очередь выстроилась и ко всем восьми кассам — всего до 60 человек. Промедление связано с большим количеством вещей, которые люди оплачивали. Например, Людмила приобрела 50 товаров на всю семью. Их оформляли примерно 10 минут, рассказала женщина «Известиям». Вернуть товары можно там же — на прежних условиях, в течение 14 дней.
— Мы шли сегодня в H&M за определенными вещами, которые выбрали еще в интернет-магазине. Частично удалось купить товар, который не успели приобрести в феврале, — рассказала Екатерина.
Интересно, что в примерочные при этом очереди почти не было. Работали все 20 кабинок, которые, казалось, забыли прибрать — в них было много пыли и мусора.
Товаров на продажу выставлено немало — все полки и вешалки полностью заняты. На первый взгляд ассортимент широкий, впрочем, в глаза бросается и то, что преобладают в нем теплые вещи — свитеры, джемперы, спортивная одежда.
— Товары завозили на склады всё время, пока магазины стояли закрытыми. Все товары, которые сейчас есть в Москве, можно будет продавать примерно 50 недель — то есть год, — рассказала одна из сотрудниц магазина.
По ее словам, в продаже весенне-летняя коллекция. Но покупатели жалуются, что именно летних вещей не хватает.
— Хотелось купить больше платьев, но их здесь практически нет, варианты только с длинным рукавом. Есть чуть больше юбок, мы с дочерью купили несколько, а также футболки и купальники, — сказала покупательница Анна.
Также посетители магазинов отметили, что цены на большинство товаров значительно выросли.
— Товар явно подорожал: раньше я никогда не видела в H&M футболки за 3 тыс. рублей. Также немало товара, который будто из прошлых коллекций, — рассказала Александра.
По информации главы ритейл-департамента Core.XP Марины Малахатько, наценка на отдельные товары сейчас может составлять 20%.
Открыть по очереди
Остальные магазины H&M и других сетей корпорации в Москве и регионах будут открываться поэтапно. Как ранее писали «Известия», 3 или 4 августа откроется точка ТЦ «Калейдоскоп» у метро «Сходненская», и 3 августа — в ТЦ «Мега Белая дача». По словам источника редакции, близкого к руководству компании, магазины будут открываться ежедневно, но российские партнеры узнают об этом за сутки. Также сообщалось, что на 3 августа запланировано открытие в ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге.
— Поэтапное открытие магазинов вполне логично и связано с тем, что это сложный комплексный процесс и открыть более 120 магазинов в один день было бы крайне проблематично, — пояснила региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева.
Необходимо вывести людей, организовать смены и подвоз товара, уточнил президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко. Кроме того, сеть тестирует, что происходит со спросом, добавил он.
— Не исключено, что сеть пытается договориться с теми ТЦ, в которых магазины открывать не будут, но товар нужно вывезти, — предположил Дмитрий Москаленко.
Скорее всего, магазины будут открыты до тех пор, пока на складах остается товар, дальше всё будет зависеть от уровня спроса с учетом новых цен и от дальнейших планов компании, считает Евгения Хакбердиева.
Для эффективной реализации товара магазины должны открыть в самых крупных точках, полагает Марина Малахатько. Например, в регионах это сторы в торговых центрах «Мега», отметила она. Но далеко не факт, что все арендодатели дадут магазинам работать: они требуют от бренда компенсацию за ремонт помещения, а также погашение долгов, пояснила эксперт.
Поскольку товары продаются без скидок, то есть не на распродаже, магазины проработают 3–4 месяца, а потом будут закрываться, считает руководитель комитета управляющих компаний Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.
— Но есть вероятность, что H&M Group может затянуть процесс, пока будет вести переговоры по продаже бизнеса в России или по реализации другой схемы, которая позволит магазинам остаться под другим брендом, — полагает он.
Павел Люлин отметил, что в пользу этой версии говорит и заявление, что товара должно хватить на год вперед.
Как сообщалось ранее, H&M Group ищет покупателя на российскую часть бизнеса. На продажу выставлен портфель права аренды на около 170 магазинов в 65 городах (40% из них действуют до 2050 года, 50% — до 2030–2050 годов), распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м, запасы товаров оценочной стоимостью $210 млн.
Бизнес могут продать в том числе по частям — отдельно товар, оборудование, долгосрочные права аренды на склад и так далее, считает Марина Малахатько. По ее информации, H&M предлагали активы владельцу «Стокманн». Помимо него, бизнес может заинтересовать такие организации, как АФК «Система». «Известия» направили запросы в перечисленные компании.