Общее вместо: на площади H&M претендуют универмаги российских дизайнеров

Универмаги отечественных дизайнеров Slava ведут переговоры с ТЦ об открытии новых точек на м есте магазинов уходящей из РФ шведской сети H&M Group. Об этом «Известиям» сообщил основатель российской сети Александр Перемятов. Об окончательном решении прекратить свою работу в стране H&M Group объявила 18 июля, в августе состоится распродажа ритейлера, рассказали в компании. Моллы начнут разрывать договоры аренды с брендом в ближайшие дни, считают эксперты. Также эти помещения могут занять марки группы Melon Fashion Group (Zarina, befree, Love Republic, Sela), полагают участники рынка. Вслед за H&M страну, вероятно, покинет бренд Uniqlo, не исключили эксперты. Правда, пока компания официально не приняла решение о судьбе своих торговых точек.

Не обещал вернуться

На месте магазинов шведского ритейлера H&M в торговых центрах России могут открыться дизайнерские универмаги Slava. Об этом «Известиям» сообщил создатель универмагов российских дизайнеров Slava и «Йармарка», консультант по ТЦ, президент Magic Group Александр Перемятов. По его словам, сеть планирует открыть в ближайшие два года около 20 новых точек в стране и уже ведет переговоры с моллами .

— Чтобы занять площадь, освобождаемую H&M, нам понадобится организовать работу 150–200 брендов. В Москве и Санкт-Петербурге мы можем занять площадь до 3 тыс. кв. м, в регионах — в зависимости от локации и ТЦ , — рассказал Александр Перемятов.

В первую очередь для открытия универмагов будут рассматриваться магазины ритейлера в Москве, а также топовые моллы в регионах , добавил он.

18 июля H&M Group (бренды H&M, H&M Home, COS, Arket, Monki, &Other Stories, Weekday) объявила о своем решении окончательно покинуть Россию.

— После тщательного анализа ситуации компания H&M Group пришла к выводу о невозможности продолжать бизнес в России, — сказали «Известиям» в пресс-службе отечественного подразделения ритейлера.

Там добавили, что все магазины группы в РФ будут временно работать в течение августа .

— Мы планируем, что магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана . Торговая сеть не будет делать специальные скидки во время распродажи , магазины открыты для всех, — добавили в пресс-службе.

Скорее всего, для распродажи будут использовать два канала продаж — онлайн и офлайн , полагает президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко.

— Можно с уверенностью сказать, что площадки H&M будут востребованы на рынке, так как это всегда хорошие локации и большие широкие витрины. Площадь каждого магазина бренда составляет от 1,5 тыс. до 3 тыс. кв. м, — отметил заместитель руководителя направления «Торговые центры» компании «Магазин Магазинов» Вячеслав Коркин.

Он предположил, что договоры аренды с H&M моллы начнут расторгать со дня объявления об уходе компании из России.

Эти помещения могут занять и отечественные бренды группы Melon Fashion Group (Zarina, befree, Love Republic, Sela) , считает руководитель комитета управляющих компаний Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

В Melon Fashion Group «Известиям» лишь сказали, что корпорация следит за состоянием рынка и использует все возможности для развития, укрепления собственных позиций и расширения присутствия своих марок в России.

Согласно результатам опроса среди управляющих и экспертов Союза торговых центров, специалисты ожидают ухода из России также Uniqlo и брендов Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius) , рассказал Павел Люлин.

«Известия» направили запросы в перечисленные компании.

Условные переменные

Окончательный уход из России, о котором заявила H&M Group, вряд ли произойдет быстро , считает генеральный директор консалтинговой компании «Этерна» Дмитрий Томилин. Пока не было принято окончательное решение, собственники ТЦ относились к арендаторам лояльно, соглашаясь на небольшую арендную плату на фоне их закрытия, во многом шли на встречу. Но сейчас всё изменится, полагает он.

По словам эксперта, как правило, согласно договорам, арендодателя необходимо предупреждать об уходе не меньше чем за три месяца, а то и за полгода . Кроме того, в некоторых случаях H&M вообще не имеет права расторгнуть соглашение — ритейлеру придется остаться до конца срока его действия, выплачивать аренду и штрафы , пояснил эксперт. Эту информацию подтвердил адвокат Адвокатской палаты Московской области Денис Фролов. Он добавил: также есть вариант платы за выход из договора в размере нескольких месячных арендных выплат .

— Соответственно, быстро выйти из ТЦ H&M не сможет — в целом процесс может занять год , — оценил Дмитрий Томилин.

По данным консалтинговой компании Nikoliers, в России насчитывается около 170 магазинов группы, включая все марки H&M. После ухода компании в совокупности освободится не менее 500 тыс. кв. м площадей , подсчитал Дмитрий Томилин.

— Не думаю, что сейчас идут переговоры о продаже бизнеса H&M в России. Но теоретически его могли бы купить иностранные игроки, например, из арабских стран, Турции, Китая, — полагает Павел Люлин.

Продавать можно отлаженную систему договоров аренды, оборудование, выстроенную кадровую систему, добавила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. По мнению Дмитрия Томилина, в России нет покупателей на такой бизнес. Тем более с юридической точки зрения сделку будет сложно провести в создавшихся условиях, отметил он.