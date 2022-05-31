Сущий яд: какая одежда способна отравить ребенка

В Хабаровском крае умерли двое годовалых близнецов. Резонансная история уже несколько дней обсуждается в СМИ и соцсетях. Дело взял на личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В настоящий момент выдвигается ряд возможных причин гибели младенцев, однако громче всех звучит версия о наличии ядовитых веществ в составе детских комбинезонов. «Известия» разбирались, какие компоненты и красители способны спровоцировать отек легких и что следует учитывать при выборе детской одежды.

Хроника и версии ЧП

Два мальчика-близнеца умерли после госпитализации в Николаевске-на-Амуре 26 мая около 22:30. Детей доставили в больницу без сознания и уже через непродолжительное время братья скончались в реанимации. Предварительно врачи установили у близнецов отравление ядом и отеки легких. Малышам было всего по году.

Мать погибших детей, 30-летняя Наталья Ч., считает, что яд мог содержаться на недавно купленных комбинезонах. Как пояснила женщина Telegram-каналу Shot, одежду для малышей она приобрела в разных магазинах одной сети. Дома, открыв пакет с первым комбинезоном, почувствовала запах химии. Ребенок облизал воротник во время примерки. Потом женщина заметила, что одежда впритык, и решила ее обменять.

Около 15:00 мальчик начал капризничать. Наталья решила вывезти его на улицу, заодно зашла в другую точку той же сети и взяла одежду для второго близнеца. Дома померила на голое тело.

«Вечером сын начал постанывать, часто дышать. Появились красно-синие пятна, глаза закатились. Вызвала скорую. Уехали в больницу. Со вторым сыном осталась мама. Около 20:00 она позвонила и сказала, что с ним происходит то же самое. В 23:30 врачи сообщили о смерти детей», — рассказала женщина.

По словам Натальи, чтобы проверить версию с отравлением, следователи изъяли одежду, остатки еды и даже пыль из робота-пылесоса. Магазин, где были куплены комбинезоны, работает в прежнем режиме, однако детскую одежду с витрин убрали.

По мнению специалистов, опасность могла быть в тканях изначально — существует риск содержания в красителях ртути и мышьяка. К тому же, яды способны попасть на вещи как во время хранения на складе, так и при транспортировке, например, при потравке грызунов.

Впрочем, встречается и критика основной версии. Если бы вся партия костюмов в магазине была зараженной, то, вероятно, пострадали бы не только двое детей, рассказал врач-реаниматолог скорой помощи Феодорит Сенчуков порталу «Ридус».

Другие причины трагедии не отрицает и сама Наталья. Как сообщает «КП — Хабаровск», история породила волну обсуждений в соцсетях, которые попались на глаза матери погибших детей. Женщина записала голосовое сообщение в одну из групп Николаевска с призывам не распространят сплетни и слухи. «Мы вчера были в морге, нам сказали, что, возможно, это инфекция или вирус. Ждем результаты экспертиз», — добавила она.

В прокуратуре прояснили детали — семья, где умерли дети, полная, на учете как неблагополучная не состояла. По информации из социальных сетей, отец работает вахтовым методом, мать до декрета была воспитательницей в детском саду. Сейчас женщина беременна еще одним малышом, кроме того, у нее есть пятилетняя дочка. По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах гибели близнецов, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Как выбрать безопасную одежду

Версия с отравленным комбинезоном вызвала массу опасений. Действительно ли одежда может отравить ребенка?

По мнению дерматолога Наталии Жовтан, произошедшее с малышами имеет все признаки острой токсическая реакции. Однако не стоит винить только одежду. Попадание ядов при обработке складских помещений — маловероятно, считает врач. Одежда приходит к покупателю в упакованном виде, и даже если предположить, что это действительно произошло, обращений к врачам было бы гораздо больше.

Для окрашивания ткани в настоящее время применяют пигменты и красители, поясняет Жовтан . Последние, как правило, содержат органические вещества. Они растворимы, за счет этого глубоко проникают в волокна ткани и прочно там удерживаются. Пигменты — обычно неорганические вещества, состоящие из мельчайших нерастворимых частиц, оседающих на поверхности окрашиваемого материала и волокон ткани.

— Для того, чтобы пигменты не смывались с материала, их закрепляют специальными веществами и при помощи различных технологий. Но это действие замедленное, и должен пройти не один день, чтобы токсические вещества, даже в высокой концентрации, путем попадания через одежду могли вызвать столь резко развивающуюся ситуацию, — рассказала эксперт.

Для детских изделий токсиколого-гигиеническая оценка продукции проводится по ин­дексу токсичности. Так, для одежды новорожденных допускается применение химических нитей и волокон для швов изделий, не соприкасающихся с кожей ребенка. Возможно использование отделки из синтетических материалов (кружев, шитья, вышивки, аппликаций) на одежде, предназначенной для кратковременной носки (не более 2 ч). Однако она не должна контактировать с кожей ребенка.

Ткани, используемые для детей раннего возраста, тоже имеют свои нормативы и критерии. Это натуральный хлопчатобумажный компонент, без синтетических волокон и жестких швов. Верхняя одежда (комбинезоны на подкладке, куртки и брюки) не должны надеваться на голое тело ребенка. Между тем, многие бюджетные ткани действительно могут нанести вред организму ребенка , отмечает Наталии Жовтан.

— В таких тканях может содержаться формальдегид, который очень токсичен. В настоящее время он применяется в ведущих отраслях, таких как производство пластиков, красок, смол, текстиля. Ребенок по своей натуре любознателен и знакомится с тканью не только руками, но и ртом — кусая и облизывая все, что попадется на его пути. При ингаляции наблюдается слезотечение и раздражение верхних дыхательных путей, спазм и отек гортани, кашель, одышка, бронхит, пневмония. При попадании на кожу появляется дерматит. При поступлении внутрь обычно возникают ожоги пищеварительного тракта, жжение во рту, за грудиной и в подложечной области. Всё это может сопровождаться тошнотой и рвотой с кровью, — перечислила дерматолог.

Об опасности изделия могут также свидетельствовать постоянное чихание, нарушение дыхания, учащенное сердцебиение, тошнота, рассказал «Известиям» врач-педиатр Евгений Тимаков. По его словам, при выборе детской одежды необходимо придерживаться простого правила:

— Одежда должна обладать сертификатом качества. Всё остальное может быть суррогатом с неизвестно какими красителями. Изделия должны продаваться в специализированном детском магазине, а не абы как, — добавил врач.

Ответственность производителей

С 2021 года запрещена торговля некоторыми видами одежды, если на них отсутствуют специальные метки в виде двумерного кода Data Matrix. Частично правило коснулось и детских вещей — наносить марки необходимо на блузки и верхнюю одежду. В перечень маркировки также входит кожаная одежда, но такие изделия редкость для детской отрасли.

Индустрия детских товаров насыщена контрафактом и несертифицированными вещами, которые реализуют недобросовестные продавцы, соглашаются эксперты. Цифровая маркировка должна бороться с некачественной и нелегальной продукцией. В системе «Честный Знак» фиксируется путь каждого товара, и появление на рынке детской одежды контрафакта сводится к минимуму. Потребитель в свою очередь может проверить ту или иную вещь в специальном приложении.

Неподобающее хранение детской одежды или использование опасных красителей могут создать поставщикам серьезные проблемы. В случае обнаружения яда на изделиях продавцам товара, которые по закону обязаны обеспечивать надлежащее складское хранение реализуемых ими товаров, может грозить привлечение к уголовной ответственности, если в результате экспертиз будет выявлена причинно-следственная связь между смертью человека, наличием отравляющих веществ на одежде и на складе продавцов в месте хранения одежды. Об этом «Известиям» рассказала член ассоциации юристов России Евгения Мешкова.