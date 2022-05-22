Скрытый смысл: смогут ли PIN-коды защитить детей от контента 18+

Роскомнадзор предложил установить PIN-коды для просмотра фильмов и сериалов с маркировкой 18+. Однако не факт, что мера сработает должным образом. По мнению экспертов, привязка к «Госуслугам» или постоянно обновляющийся код будут намного эффективнее. К тому же подкованному школьнику ничего не стоит обойти систему авторизации или найти интригующее видео на пиратском сайте. Идеальным выходом может стать сочетание технических и образовательных решений. Подробнее — в материале «Известий».

Сработает ли механизм

Специальные PIN-коды помогут оградить детей от просмотра контента 18+, заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин на заседании комиссии генсовета по защите материнства, детства и поддержке семьи. Он отметил, что в Сети большое количество фильмов для взрослых, которые дети могут без труда найти, оставаясь дома одни.

Предполагается, что PIN-коды будут знать только взрослые члены семьи и их будет запрашивать площадка. Пока на страницах онлайн-сервисов появляется только формальная табличка «есть ли вам 18?», которую легко обмануть.

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Скрытый смысл Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Основной момент при ограничении доступа к контенту касается его технической реализации, отмечает адвокат и управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. По его словам, сейчас любой владелец сайта, домена или иного ресурса обязан обеспечить публикацию информации с соответствующими ограничениями. Так, если контент предназначен только для совершеннолетних, то это должно быть обозначено, а возраст посетителя при входе на сайт должен быть подтвержден. Если же онлайн-сервис не указал ограничение, то Роскомнадзор и прокуратура могут применить административную ответственность в виде штрафов, а также административной приостановки работы до 90 дней при такой необходимости.

— В то же время проверить, соответствует ли указанный возраст реальному, технически невозможно, так как любой посетитель, даже несовершеннолетний, может формально подтвердить необходимую возрастную планку. При этом владелец сайта в таких ситуациях ничего не нарушает, именно с этим и предлагает бороться Роскомнадзор, — пояснил Гавришев. — Пока сложно сказать, как будет реализована техническая инфраструктура решения. И есть сомнения, будет ли всё это работать на практике до тех пор, пока такие решения не будут привязаны к «Госуслугам», где действительно есть возможность проверить возраст человека.

Эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин сомневается в целесообразности идеи ведомства, поскольку PIN-коды затрагивают только онлайн-библиотеки и киносервисы. По его словам, если взять отдельно PIN-код — без всяких модификаций в системе безопасности и его проверки, то его возможно перебрать, поэтому данный подход не совсем верный . Наиболее эффективным в плане безопасности, по мнению Вакулина , будет сгенерированный в приложении код для аутентификации (генерация происходит с частотой раз в 30 секунд).

— Однако опять же мы говорим только про онлайн-библиотеки и киносервисы. А что за их пределами? А что в темном сегменте интернета? Идея тем и плоха, что существуют способы обойти идентификацию даже в белом сегменте Сети. Например, посмотреть фильм на пиратском сайте либо скачать его при помощи торрента. В то же время некоторые киносервисы уже имеют разделение учетных записей на «Владелец» и «Дети», — добавил собеседник «Известий».

Скрытый смысл Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко также обращает внимание на подкованность детей в вопросах техники.

— Сейчас школьник младших классов зачастую умеет не меньше, чем взрослый человек. И поэтому PIN-коды для просмотров взрослых фильмов могут спасти не всегда, — считает он.

Предъявить претензии к сервисам, которые имеют маркировку, но контент 18+ тем не менее становится доступен для детей, возможно лишь на основании нарушения временных периодов, в которые он должен распространяться, говорит член Ассоциации юристов России Евгения Мешкова. Так, транслировать информацию о насилии, противоправном поведении, наркотиках и психотропах запрещено с 4:00 до 23:00. Бранные слова, нецензурные выражения, информация сексуального характера исключены из эфира с 7:00 до 21:00.

Безопасен ли родительский контроль

Существуют и другие решения для защиты детей от неподобающего контента. Для сравнения: в Великобритании правительство ограничило беспрепятственный доступ к сайтам для взрослых. Граждане обязаны предъявить администрациям порносайтов свои удостоверения личности . Для получения доступа необходимо отправиться в местное почтовое отделение и показать паспорт или водительское удостоверение. После этого в национальной системе контроля под названием AgeChecked появится личная учетная запись, которая и позволит создать аккаунт.

Чтобы оградить детей от онлайн-угроз, необходимо сочетать технические и нетехнические меры защиты, считает руководитель направления по детской онлайн-безопасности «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко. К техническим мерам эксперт относит специальные настройки (например, семейные аккаунты и настройки приватности), а также программы родительского контроля. К нетехническим — постоянное повышение цифровой грамотности.

— По данным нашего опроса, уже в начальной школе смартфон есть у 93% детей. И это только подтверждает другое правило — обучать детей цифровой грамотности важно с самого раннего возраста, — констатирует Сиденко.

Скрытый смысл Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

По словам собеседника, решения родительского контроля вполне эффективно позволяют ограждать детей от нежелательного контента и контролировать экранное время. Есть способы, которые также будут полезны и офлайн: например, те, что позволяют определять текущее местоположение ребенка.

— Однако перед установкой таких приложений важно рассказать ребенку о них и объяснить, для чего родитель использует такое решение, — советует специалист.

Между тем «защитные» приложения сами грешат проблемами с безопасностью. Зачастую для их работы требуется большое количество разрешений для доступа к системам и функциям устройства. Порядка 80% приложений для родительского контроля запрашивают доступ к местоположению, контактам и хранилищу. Часть программ, предназначенных для мониторинга онлайн-активности детей, просят разрешение для «чтения календаря», «чтения контактов» и «записи звука». Ничего из этого не оправдано описанием приложения или политикой конфиденциальности. Для наглядности: популярное приложение Boomerang запрашивает более 91 разрешения, 16 из которых считаются опасными. Например, «чтение состояния телефона» позволяет приложению узнать номер телефона пользователя, информацию о сети и статус исходящих вызовов.

Эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин указывает и на другой недочет таких программ.

— Чтобы родительский контроль работал должным образом, необходимо до включения программы сбросить смартфон до заводских настроек и удалить все приложения. Для чего это нужно? Родительский контроль, направленный, например, на просмотр контента, работает только для стандартного браузера производителя смартфона. Например, на линейках смартфонов Samsung стандартный браузер — Google Chrome. Ребенок может избежать ограничений по контенту благодаря другим установленным браузерам: «Яндекс», Mozila, Opera, Tor, — отмечает он.

Как говорить с ребенком о взрослом контенте

Многие технические средства родительского контроля и вовсе можно обойти при помощи банального запроса в интернете: «как отключить родительский контроль». Контент 18+ важно не просто блокировать, а обсуждать. Когда в семье табуированы темы секса и ругательств, ребенок сам приобретает знания по этому вопросу, но искаженные и часто травматичные, отмечает детский психолог Екатерина Маденко.

В начальной школе (7–11 лет) интерес к сексу и порно носит только познавательный характер: любопытно и всё , обращает семейный психолог, основатель Академии безопасности Ольга Бочкова.

— Не стоит сразу ругать ребенка, если заметили его за просмотром. Лучше помогите ему понять, что увиденное имеет мало отношения к реальной жизни , — говорит эксперт.

Психолог советует подобрать для объяснения такие слова: «Порно абсолютно отличается от реальной жизни. Люди, их части тела, размеры, длительность всех действий, принуждение, унижение, удовольствие женщины, позы — никто так не выглядит в естественной жизни. И если я тебе об этом не скажу, то ты будешь считать, что отношения взрослых такие, а это неправда. За некоторые действия, показанные в этих фильмах, в реальной жизни предусмотрено уголовное наказание. Это монтаж, заранее написанный сценарий, как у актеров, здесь все эмоции и действия заранее прописаны».

Скрытый смысл Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

— Может показаться, что объяснение слишком подробное. Но если ваш ребенок уже это посмотрел, то вопросы появились — озвученные вслух или просто всплывающие в голове. Кто как не вы должен на них ответить. Запрет, ругань и наказание лишь заставят ребенка молчать, — добавила Ольга Бочкова.

Пробудившийся интерес ограничением не погасить, ребенок будет стыдиться, но продолжит пытаться разобраться в теме, только уже втайне от родителей, еще больше подсаживаясь на контент 18+. Это может привести к навязчивому просмотру порно, с которым придется обращаться к психологу , предупреждает эксперт.

По замечанию собеседницы, ругать ребенка нельзя еще по одной причине. Навязчивый просмотр порно может свидетельствовать о том, что ребенок столкнулся с растлением или даже насилием и таким образом переживает травму. Вот почему доверие и контакт важнее.

— В теме контента 18+ много нюансов, например, я не рекомендую называть все сцены с сексом и насилием словами «занятия любовью» или «грязь». Многие могут так сказать, чтобы избежать слова «секс», но тем самым смешивают в голове у ребенка понятия . А если ребенок увидел сцены с насилием, а вы назовете это занятиями любовью или отношениями, это обескуражит ребенка и перевернет представление о любви с ног на голову, — отметила Ольга Бочкова.

Разумеется, не весь контент с маркером 18+ означает ужас и кошмар, подчеркивает собеседница. Есть много документальных и художественных фильмов 18+, некоторые из которых может смотреть и подросток. Однако взрослому лучше предварительно познакомиться с материалом и подумать о том, насколько впечатлительно воспримет кино ребенок.

В то же время наличие возрастной маркировки и родительского контроля стоит преподносить с позитивной стороны — они нужны не как ограничительный метод блокировки контента, который ребенку интересно увидеть, а как преимущество в защите.

— Приводите примеры простые и понятные ребенку, — советует Екатерина Маденко. — Допустим, на примере сказок: «Помнишь, в кого превратился Иванушка, когда попил воды из козлиного копытца? Почему так случилось?» Показывайте, что даже на продуктах питания и других вещах стоят возрастные ограничения.