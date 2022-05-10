Голову мне не порочьте: молодежь возвращается к семейным ценностям

За последние 30 лет россияне существенно изменили отношение к браку. Молодые люди решительно высказываются против связей на стороне, тогда как их родители в 90-е годы более терпимо относились к адюльтеру. Как изменились взгляды на семейные ценности и почему при этом наши соотечественники не считают зазорным сексуальный опыт до брака — выясняли «Известия».

Революция за революцией

Россияне уверенно ставят во главу угла семейные ценности — своебразная революция в сознании людей в годы, считавшиеся периодом расцвета вседозволенности и распущенности. По данным недавнего опроса ВЦИОМ, 86% респондентов считают неприемлемым иметь связи на стороне при наличии штампа в паспорте. В 1992 году приверженцев строгого образа жизни было только 49%. Лишь каждый десятый из числа недавно опрошенных готов параллельно с семьей завести любовницу (или любовника). 30 лет назад против таких взаимоотношений не возражала четверть опрошенных.

— В последние годы действительно наблюдается крен в сторону семейных ценностей. Я связываю это с тем, что мир нестабилен, много стрессов и перемен, хватает негативных эмоций. Людям хочется больше спокойствия. Семья представляется им гарантией спокойной тихой жизни. Конечно, в брачных отношениях тоже есть свои проблемы, сложности и риски, но они видятся где-то там, далеко. И люди мечтают познать счастье в семейной жизни, — рассуждает врач-сексолог, психотерапевт Алексей Вилков.

Голову мне не порочьте Фото: Global Look Press/CTK/Josef Horazny, Martin Sterba

У представителей старшего поколения, ругавших молодежь за распущенность, скоро не останется причин для явного недовольства. Странным образом возможность адюльтера для женатых мужчин и замужних женщин не одобряет абсолютное большинство молодых людей в возрасте 18–24 лет, а это 97% опрошенных.

По мнению психолога-сексолога Ольги Бавыкиной, видеть подобную статистику весьма неожиданно, поскольку сексуальная индустрия расширяется, молодежь считается более раскрепощенной, прекрасно ориентируется в специальных терминах. Нынешних юношей и девушек не поставит в тупик, например, понятие «полиамория», о чем слыхом не слыхивали их родители, которые при этом в 90-е давали более смелые ответы на вопросы о том, всё ли дозволено.

— Приятно узнать, что семейные ценности всё-таки побеждают. Как специалист я всегда стараюсь спасти семью, если это возможно. Вероятно, на отношении людей к связям вне брака сказался негативный опыт прошлых поколений. Люди заглянули в свое детство, вспомнили то время, когда часто распадались семьи, а многие дети росли без отцов. Поэтому сейчас россияне стараются беречь собственные семейные отношения, ищут пути взаимопонимания, борются за брак ради того, чтобы не травмировать детей , — рассуждает Ольга Бавыкина.

Голову мне не порочьте Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Психолог подчеркивает, что если мама и папа любят друг друга, то это положительно отражается и на ребенке.

Что укрепляет брак

Вопреки расхожему суждению о том, что связи на стороне спасают брачные отношения, психолог-сексолог Ольга Бавыкина, опираясь на опыт работы, утверждает, что при наличии любовников и любовниц семьи отнюдь не становятся крепче.

— Если любовники и помогают спасти брак, то лишь тем, что помогают закрыть эмоциональную дыру — нехватку секса, взаимопонимания, словом, чего-то такого, что один супруг не дает другому. Многие живут так годами, но нельзя сказать, что это семья — просто комфортное сожительство ради детей и ипотеки , — разъясняет Бавыкина.

Видимость семьи выгодна партнерам, но, увы, не гарантирует счастья. Порой отдаляющиеся друг от друга супруги пытаются раздуть костер былой страсти с помощью смелых сексуальных экспериментов. Однако такие отчаянные попытки лишь приводят к противоположному результату. По словам эксперта, 99% «предразводных пар, которые пикантным образом стремятся оживить взаимоотношения, в конечном счете распадаются.

Голову мне не порочьте Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Немалую роль при создании долгосрочной семьи, по мнению психолога, играет и возраст вступления в брак.

— Наши родители рано оформляли отношения, фактически с 18 лет, не имея никакого опыта — ни жизненного, ни сексуального, — подчеркивает эксперт.

Не искушенные в тонкостях любви люди совершают множество ошибок, принимая за глубокое чувство эмоции, навеянные гормональным фоном. По мнению Вилкова, стоя у истоков создания ячейки общества, люди несколько идеализируют партнеров. Они еще не представляют особенностей и трудностей семейной жизни, а соблазн решиться на адюльтер или пойти на риск продолжительных внебрачных связей появляется лишь с годами. Специалисты не исключают, что более зрелый подход к созданию семьи и воспитанию детей помогает сохранить длительные отношения и не прельститься походом «на сторону».

Опыт, сын ошибок трудных

Представители современных поколений, в отличие от родителей и бабушек с дедушками, женятся, будучи уже хорошо подготовленными к тому, что их ждет. По данным ВЦИОМ, за минувшие 30 лет секс до брака в нашем обществе стал скорее нормой. Россияне считают такие отношения вполне допустимыми — в этом смысле высказались 67% опрошенных. Еще 27% респондентов признали добрачные связи недопустимым явлением. В 1992 году противники и сторонники сексуального опыта до похода в ЗАГС высказались в одинаковых пропорциях — по 39%.

Алексей Вилков связывает столь показательные результаты опроса с сексуальной грамотностью современных молодых людей.

Голову мне не порочьте Фото: Getty Images/AJ_Watt

— Добрачные отношения позволяют человеку понять особенности его сексуальности, желаний, темперамента и позволяют найти более подходящую пару, что минимизирует возможные проблемы в будущем. Это тот случай, когда опытным путем возможно проверить перспективность отношений, а догадки и теории вроде мысли о том, что «стерпится-слюбится», в семейной жизни не работают, — разъясняет Вилков.

Возвращение к семейным ценностям психолог Бавыкина не считает случайным явлением, поскольку в последние годы люди в буквальном смысле стали интересоваться собой, в частности, начали заниматься своим психологическим образованием. За три десятилетия поклонников учения Зигмунда Фрейда значительно прибавилось. Люди увлекаются психологией, чтобы разобраться в себе и, как следствие, совершают меньше ошибок, выстраивая долгосрочные отношения.

Запретный плод не впрок

Специалисты уверены в том, что значение семьи по-прежнему свято для представителей нашего общества. Ни различные искушения, ни поток информации не подорвали доверие к институту брака, несмотря на то, что скептики давно предрекают его крушение. Несколько консервативные взгляды юношей и девушек психотерапевт Вилков как раз и объясняет излишней осведомленностью.

— Причины доверия к браку связаны с максимальной доступностью социального контента с различными формами сексуальных утех. Поэтому постепенно у молодых людей возникает пресыщение этим контентом, они устают от разнообразия и постепенно возвращаются к классическим ценностям. Раньше, когда эта тема была табуированной, внутри оставались заблокированные желания и эмоции, — отмечает специалист.

Голову мне не порочьте Фото: Getty Images/Prostock-Studio

По мнению эксперта, в период сексуальной революции, когда все запреты были сняты, возник ореол вседозволенности и свободы без учета рисков. Людьми двигала форма протеста против старой системы, особенностей воспитания и родительских догм. Но опасность последствий асоциального поведения, риски, связанные со здоровьем, а также осознание хаоса взаимоотношений постепенно вернули россиян к прежним взглядам. Сыграл свою роль и смысл запретного плода: когда всё можно, то не очень и хочется.