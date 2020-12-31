Дело — сторона: кто помогает семьям избежать развода

Пандемия внесла коррективы в жизнь многих семей — одним вынужденное «совместное заключение» пошло только на пользу, а иные оказались на грани распада. Увы, печальную тенденцию подтверждают и цифры: по данным Росстата, в России выросло количество разводов. Однако во многих регионах уже сегодня работают центры, где специально обученные медиаторы помогают супругам решить накопившиеся проблемы. Так, в Башкирии в так называемых комнатах примирения удалось сохранить более 500 семей. Похожие учреждения планируется создать и в Чувашии в помещениях судебных участков. Как специалисты стараются уберечь семьи от разводов и с какими проблемами чаще всего обращаются российские пары — в материале «Известий».

Комната примирения

За этот год в Башкирии удалось сохранить более 500 семей. Это было сделано в рамках проекта «Территория примирения», реализованного автономной некоммерческой организацией ФБС на средства Фонда президентских грантов (2,3 млн рублей) при поддержке министерства семьи, труда и соцзащиты населения республики.

На этапе подготовки более 150 сотрудников органов опеки и попечительства, специалистов комиссий по делам несовершеннолетних, психологов республиканского ресурсного центра и межрайонных центров «Семья» прошли обучение по так называемой семейной медиации. Она представляет собой разговор, при котором беспристрастный посредник-медиатор позволяет членам семьи конструктивно обсуждать существующий между ними конфликт.

Для реализации проекта в регионе было открыто 12 комнат примирения. Воспользоваться бесплатной услугой семейной медиации нашлось немало желающих — в общей сложности более 1 тыс. человек.

— Все семьи разные, но все они одинаковы тем, что в каждой случаются конфликты. Комната примирения — это то место, где семейный медиатор принимает людей и проводит процедуру медиации, благодаря которой стороны решают свой конфликт. Мы понимаем, как важно в такие моменты оказать профессиональную помощь людям, поэтому мы работаем в разных направлениях семейной медиации: родители–дети; супруг–супруга; конфликты, связанные с рождением ребенка; конфликты, связанные с наследованием; профилактика неблагополучных семей, — рассказал главный эксперт проекта Максим Беляев. — Благодаря этому проекту в Башкирии был создан пул семейных медиаторов — более 150 человек.

Задуматься в суде

Подобные инициативы реализуются и в других регионах России. Например, в Чувашии еще с прошлого года действует проект «Вместе навсегда — высшая цель семейной жизни», направленный на профилактику разводов и укрепление семьи. Кроме того, по словам начальника отдела загс госслужбы Чувашской Республики по делам юстиции Наталии Арсентьевой, в помещениях судебных участков также планируется создание комнаты примирения, где у супругов будет возможность пообщаться с семейным медиатором. Связан выбор такого места с тем, что 80% браков в республике расторгаются в судебном порядке.

По данным ведомства, каждый третий пришедший в загс за разводом прожил в браке от пяти до 10 лет. Еще около 30% из подавших на развод были женаты менее пяти лет. Чаще всего разводятся в Чувашии из-за семейной неверности, на втором месте среди причин расторжения брака оказались алкоголизм и наркомания. Материальный достаток не устроил 15,4% заявителей, а около 13% пришедших в загс разводиться пожаловались на работу одного из супругов за пределами республики.

Помочь не только словом

К сожалению, порой семьи оказываются на грани развода и из-за здоровья ребенка, в частности из-за неприятия инвалидности, нарушений в развитии, рассказала «Известиям» заместитель директора по организационно-методической работе энгельсского центра социальной помощи семье и детям «Семья» Наталья Савочкина.

— Многие родители переживают глубокий эмоциональный стресс, когда сталкиваются с ситуацией, что их ребенок не такой, как все, и требует много усилий для решения проблем развития и сохранения его здоровья. В семьях возникает конфликт на почве взаимных обвинений. Часто отцы отстраняются от воспитания и развития такого ребенка, уходят из семьи , — рассказывает Савочкина. — Среди других причин обращения семей в центр можно отметить увлеченность одного из супругов азартными играми, а также проблемы материального обеспечения семьи, конфликты из-за распределения ответственности за ее содержание. Реже обращаются в связи с насилием в семье, изменами, неумением договариваться.

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Чтобы помочь семьям справиться со всеми этими проблемами, центр оказывает целый спектр социальных услуг, начиная от комплексной психологической поддержки и заканчивая помощью в составлении юридических документов.

— Психологическая поддержка предполагает, например, супружеское консультирование, встречи-диалоги, тренинги по повышению родительских компетенций и ответственности, мероприятия по формированию семейных объединяющих традиций, культуры семейного досуга , — сообщила собеседница «Известий». — Работа с семьями, где растет ребенок с инвалидностью, направлена на то, чтобы родители приняли его особенности. Специалисты знакомят родителей с доступными направлениями государственной социальной помощи, возможностями медицинской реабилитации и абилитации. Здесь же семьи могут увидеть, что они не одни, и познакомиться с другими родителями, воспитывающими детей с подобными нарушениями.

Города большие и малые

Такие социальные центры функционируют не только в больших городах. Например, в конце 2018 года в Мегионе (город в ХМАО, население около 47 тыс. человек) открылся центр восстановления и развития «Счастливая мама». Как рассказала «Известиям» его руководитель Татьяна Самарская, основным источником конфликтов в семье является эмоциональное выгорание. И сейчас востребованность помощи со стороны специалистов стала особенно очевидна — в последние годы Ханты-Мансийский автономный округ был одним из лидеров по статистике разводов.

— Мы работаем и на платной, и на бесплатной основе. Наш центр состоит в реестре поставщиков государственных социальных услуг. Оформившись в соцзащите населения, женщина, находящаяся в конфликтной ситуации в семье, может подать документы, предоставив данные о своем доходе. Если он не превышает полтора прожиточных минимума, то она может получить услуги бесплатно, если же превышает, то на коммерческой основе, — рассказывает Самарская.

В основном над проблемами в семье работают психологи центра. «Мы помогаем успокоиться, посмотреть на мир по-другому, учим здоровому взаимодействию в семье. Делается это с помощью разных практик, семинаров, тренингов. И параллельно у нас обязательно существует присмотр за ребенком, потому что у женщин существует такая проблема, особенно в декретном отпуске, что они привязаны к дому».

Наладить коммуникацию

В этом году злую шутку со многими семьями сыграла пандемия. Люди вынуждены находиться друг с другом в очень тесном контакте, проблемы, которые накопились раньше и не решались в семье, стали наиболее явными, отмечает психолог Центра системной семейной терапии Татьяна Потемкина.

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— И если говорить о механизмах, как это происходит, то близкая дистанция при нерешенных проблемах увеличивает конфликтность, тревогу в семье, а конфликты — это способ ее снизить, и люди не знают, как с этим справиться по-другому. Некоторые семьи договариваются, если у них есть навыки договороспособности, но, к сожалению, огромное количество семей не умеют этого делать. И поэтому желание решить эту ситуацию путем развода имеет место быть.

По словам психолога, причины конфликтов в семьях довольно однообразны, и именно специалисты помогают найти способы решения этих проблем. «Очень часто люди забывают, что открытая коммуникация является основой здорового брака. И тут приходят на помощь специалисты — например, помогают людям более открыто говорить о своих потребностях, в том числе о потребности в личном времени и пространстве или заботе».