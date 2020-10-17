Подпольное дело: россиянки чаще ищут в интернете инструкцию к изменам

При поиске информации об изменах в интернете пользователи почти в 90% случаев ищут инструкцию, как совершить адюльтер, выяснили ученые. За психологической помощью и поддержкой, а также за советом, как уличить в измене, люди обращаются намного реже. Эксперты объясняют это тем, что при неверности отношениями недовольны оба партнера, поэтому люди почти не ищут способов спасти их. Кроме того, выяснилось, что в случае неверности избранника к помощи Сети женщины обращаются чаще мужчин.

В активном поиске

Измена необязательно ведет к разрушению брака. Однако она зачастую становится сильнейшей травмой для пострадавшей стороны, и без профессиональной помощи разрешить этот кризис в отношениях очень трудно. Как и в других случаях, люди предпочитают искать психологическую помощь и советы по этому поводу в интернете.

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета изучили, какую информацию, касающуюся измен, наиболее склонны искать в интернете мужчины и женщины. Для этого они проанализировали 8,6 млн запросов, сделанных в течение месяца в поисковой системе «Яндекс». Эти запросы отсортировали, удалили из них те, которые касались названия фильмов, сериалов и книг. В итоге авторы получили 221 уникальную формулировку запросов с 3,5–4 млн показов в месяц.

— Сразу бросилось в глаза, что попытки людей узнать, что им делать в случае измены партнера, или найти советы и помощь специалиста находились далеко от начала списка , — рассказала профессор кафедры теории и практики социальной работы Санкт-Петербургского государственного университета Ирина Григорьева. — Первый запрос с поиском помощи профильного специалиста был только на 54-м месте по популярности.

Подпольное дело Фото: Depositphotos

Далее авторы работы начали объединять запросы в группы. Первую категорию ученые назвали «Поиск помощи при изменах». Сюда попали все запросы, в которых люди пытались выяснить, что им делать в случае неверности партнера. Эта группа оказалась самой объемной по количеству разнообразных формулировок — их число составило 113.

Вторая группа объединяла запросы людей, интересовавшихся — «Как изменить партнеру». Сюда попали формулировки, в которых отражено желание людей узнать, как лучше и безопаснее (то есть чтобы партнер об этом не узнал) совершить акт прелюбодеяния. В эту же группу ученые отнесли вопросы, где пользователи пытались выяснить, простит ли партнер измену. Формулировок запросов в этой категории немного, всего 11, но большое количество показов в месяц говорило о популярности темы.

Следующую категорию назвали «Как уличить в измене». Здесь сгруппированы запросы, в которых люди пытались узнать, верен ли им партнер, а также как доказать, что партнер изменяет. Формулировок запросов в этой группе — 48, количество показов тоже довольно высокое.

Подпольное дело Фото: Depositphotos

Однако, по мнению авторов, общие характеристики для каждой из групп были довольно «размытыми».

— Мы получили большой объем данных, и первое разделение на группы было «черновым», — пояснил один из авторов работы, Михаил Валешнев. — Оставались категории запросов, которые не попадали ни в одну из них. Поэтому было решено сделать новые кластеры, с более четкими характеристиками.

Из полученных групп исследователи создали четыре тематических кластера. Первый назывался «Можно ли простить измену», второй — «Как справиться с изменой». Названия третьего и четвертого остались такими же, как у первично сформированных групп — «Как понять, что изменяют» и «Как изменить партнеру».

По итогам анализа выяснилось, что чаще всего люди ищут «Как изменить партнеру» — на эту категорию приходилось 87,61% запросов. Причем примерно в 60% случаев тема интересовала женщин, показал анализ пола пользователя. Второе место заняли запросы из группы «Как справиться с изменой», на третьем расположились вопросы «Как простить измену». С незначительным отрывом на четвертом месте осталась группа «Как понять, что изменяют».

Начало конца

Таким образом, выяснилось, что запросы пользователей по большей части направлены на то, чтобы найти инструкции и рекомендации к совершению адюльтера. За помощью и поддержкой они обращаются в Сеть гораздо реже. В целом, согласно анализу пола пользователей, женщины заметно чаще прибегают к помощи интернета в вопросах, связанных с адюльтером, чем мужчины. Однако всё это вполне объяснимо.

Подпольное дело Фото: Depositphotos

— Для начала следует понять, почему люди пытаются узнать, как изменить партнеру, — отметила доцент кафедры социальной психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, гендерный психолог Ольга Тихомандрицкая. — Чаще всего это или попытка отомстить, или найти нового партнера, еще будучи в отношениях. В обоих случаях с огромной вероятностью сложившиеся на данный момент отношения обоих людей не устраивают. Поэтому они ищут не как попытаться их спасти, а как вступить в новые или хотя бы отомстить за уязвленное самолюбие.

Тот факт, что женщины чаще обращаются к помощи интернета, по мнению эксперта, закономерен. Представительницы прекрасного пола с детства воспитаны так, что им привычнее делиться своими эмоциями и переживаниями. Мальчиков, к сожалению, всё еще учат «быть сильными» и держать всё в себе. Поэтому они реже обращаются за помощью, даже анонимно.

Интересно, что в третьем кластере женщины искали только ответ на вопрос, как понять, что их партнер изменяет, но не как уличить в совершении адюльтера.

Подпольное дело Фото: Depositphotos

— Мужчины более склонны к действию, а женщины — к рассуждению, — пояснила Ольга Тихомандрицкая. — Представительницы слабого пола до последнего хранят надежду на то, что измены на самом деле не было. Возможно, это происходит в силу более низкой самооценки. Женщинам нужно время, чтобы принять данный факт, подумать над тем, почему это произошло. Представители сильного пола стараются сразу начать решать проблему, а не тратить время на рассуждения и сомнения.

Измены — одна из популярных тем для сексуальных фантазий, добавил заведующий кафедрой социальной психологии Южного федерального университета Дмитрий Воронцов.

— Интернет позволяет в воображении пережить опыт, который в реальной жизни может так и оставаться не реализованным, — пояснил эксперт. — Запросы могут выражать страхи людей или подавляемые желания, касающиеся практик адюльтера. И поскольку женская сексуальность в обществе подвергается значительно большему контролю и моральным ограничениям, вполне закономерно, что именно дамы прибегают к помощи Сети для совладания со страхами или проекции запретных желаний на воображаемые ситуации.

Подпольное дело Фото: Depositphotos

Сейчас понятия семьи и партнерства меняются, но измена — слишком болезненное событие для большинства людей, заключила Ирина Григорьева. Поэтому в любом случае правильнее придерживаться последовательной моногамии, то есть смены партнеров, а не «скрытой полигамии», считает она.