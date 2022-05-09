Немирная паутина: как подготовить ребенка к социальным сетям

Регистрация аккаунта ребенка в соцсети и виртуальном пространстве не менее ответственное событие, чем отъезд в детский лагерь, к которому полезно подготовиться, — научить конфиденциальности; рассказать, как проверять пользователей, которые добавляются в друзья; правильно реагировать на негативные комментарии. Впрочем, порой сами взрослые делятся чувствительной и лишней информации о жизни семьи, что в дальнейшим чревато неприятным разбирательством. Как сделать, чтобы родители были спокойны за детей в виртуальном пространстве и кому принадлежат права на аккаунт несовершеннолетнего, — разбирались «Известия».

Неуместная активность родителей

Когда ребенок подрастет и захочет самостоятельно вести социальные сети, то может с удивлением обнаружить, что о ранних годах его жизни уже потрудились рассказать родители. Некоторые готовы во всей полноте делиться фотографиями (даже не самыми наглядными) и данными о жизни своих детей. Подобное поведение связано с явлением овершеринга — чрезмерным распространением информации о себе в Сети. На это обращает внимание клинический и семейный психолог, основатель Академии безопасности Ольга Бочкова.

— Причины овершеринга могут быть разные: кто-то хочет похвастаться достижениями, кто-то — привлечь внимание к своим проблемам, некоторые просто мечтают стать интересными для широкой аудитории, — отмечает Бочкова.

Детский психолог Екатерина Маденко добавляет, что после периода самоизоляции активное ведение страничек — еще и подходящая возможность для социализации. Так или иначе, зачастую благодаря ребенку родитель повышает себе самооценку и значимость.

Немирная паутина 1 Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Важно помнить, что любая информация, которая способна нарушить личные границы ребенка, может оказаться чувствительной, отмечает детский психолог Елена Бурьевая. Осознание этого порой приходит не сразу.

— Голенький, на горшке, плачет, родители делают замечание, ребенок истерит в магазине и прочее. Родителям нужно помнить — всё, что попадает в интернет, остается там навсегда, и перед тем как выложить фото ребенка, нужно задать себе, например, такой вопрос: «Не испортит ли это фото репутацию моему ребенку при устройстве на престижную работу?» — советует собеседница «Известий».

В целом эксперты советуют ограничить информацию о себе: удалить слишком личные фотографии, видео, адреса, номера телефонов, снимки дорожных билетов, сведения о родных.

Как защитить страницу ребенка

В большинстве социальных сетей открыта для регистрации с 13–14 лет, до этого возраста детские аккаунты — ответственность родителей. Если вы собираетесь зарегистрировать ребенка раньше указанного возраста, следует соблюдать несколько правил, считают психологи.

Ольга Бочкова рекомендует для безопасности ребенка завести общую почту, доступ к которой будет не только у ребенка, но и у взрослого . Привяжите эту почту к вашему номеру телефона и именно с этой почты проводите регистрацию в социальной сети, договоритесь, что пароль от соцсетей будет вам известен, советует психолог. Объясните ребенку, что у вас нет желания и намерения проверять то, о чем он беседует со своими друзьями, — это необходимо только на случай экстренного реагирования. В социальных сетях выберите вместе необходимые настройки конфиденциальности.

Немирная паутина 2 Фото: TASS/Thomas Eisenhuth

— Подружитесь с вашим ребенком в Сети, но помните, что не стоит быть активным другом, который всё лайкает и комментирует, — это может смутить ребенка. Просто наблюдайте и оставайтесь в тени, — говорит собеседница.

По мнению Елены Бурьевой, важно рассказать ребенку, что аккаунт должен быть закрыт. Тем самым пользователь сможет снизить присутствие хейтеров и ботов. Кроме того, психолог советует ввести для ребенка правило «Рекламного щита».

— Перед тем как что-то выложить в интернет, представь, что это будет висеть на всех рекламных щитах города. Если ты готов на это, то выкладывай, — добавила психолог.

Нельзя исключать опасность того, что злоумышленники могут воспользоваться неопытность юного пользователя и попытаться выманить у него персональные данные. По словам Ольга Бочковой, если собеседник в Сети настаивает на получении информации, уговаривает, достает, любопытничает, ребенок может:

пошутить;

сказать, что не знает или что у него нет этих данных;

сослаться на родителей со словами «мне не разрешают»;

просто сказать «нет».

Другое однозначное правило — никому, кроме родителей, нельзя давать доступ к своим аккаунтам.

— Объясните ребенку, что его аккаунт в Сети — это как дом. Он же не дает ключ от дома друзьям, вот и ключ от аккаунта не нужно — каждый имеет право на свои границы, — отметила эксперт.

Как проверить знакомого по переписке

Детям важно научиться проверять тех, с кем завязывается общение в интернете, и в случае если что-то смущает, блокировать собеседников, не раздумывая. Психолог Екатерина Маденко советует предупредить ребенка, что имена, возраст и внешность в соцсетях могут быть фейком. Если у ребенка всё же появился друг-ровесник по переписке, с которым он долго общается и хочет встретиться в реальной жизни, можно попробовать это сделать, соблюдая осторожность.

Немирная паутина 3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— До того как договориться о встрече, нужно поговорить с этим человеком по видеосвязи, — предлагает Ольга Бочкова. — Если «друг» отказывается говорить по видео или предлагает встретиться тайно, то нужно сразу рассказать об этом родителям и ни в коем случае не идти на встречу вслепую. Если по видеосвязи всё прошло хорошо и вы не заметили ничего подозрительного, можно встретиться, но обязательно в людном и светлом месте. Если приехал не тот человек, а, например, взрослый, который представляется мамой или папой «друга по переписке», — ребенок должен уйти и сразу позвонить родителям.

Для верности психолог Елена Бурьевая рекомендует провести эксперимент и продемонстрировать ребенку наглядно: самим создать аккаунт «подростка» и попереписываться от его имени со своим ребенком, чтобы посмотреть реакцию последнего.

О чем еще следует предупредить ребенка

Шокирующий контент (сцены насилия, наркотического опьянения, причинение вреда животным, порнография и др.) — одна из самых противоречивых тем в вопросах интернет-безопасности.

— Исследования показывают, что половина младших школьников уже посмотрели недетский контент, — говорит основательница Академии безопасности Ольга Бочкова. — И если у детей к этому моменту не состоялся разговор с родителями на тему полового воспитания, то у них может возникнуть шок, стресс и сформироваться категорически неверное представление об отношениях мужчины и женщины. Поэтому важно провести такую беседу с ребенком и предоставить ему всю информацию по возрасту. Нужно говорить только важное — дозированно и открыто. Лучше, если эти темы первыми затронете вы, чем кто-то незнакомый в Сети или одноклассники, которые покажут видео.

Немирная паутина 4 Фото: ТАСС/Таисия Воронцова

Детский психолог Екатерина Маденко также советует не игнорировать табуированные темы.

— Недавно в соцсетях стал популярным пост матери, написавшей о том, что ее дочь чуть не устроилась на работу курьером за 80 тыс. в месяц. Думаю, девочка не знала, что она будет доставлять запрещенные вещества и какие последствия это может повлечь, — привела пример психолог.

Эксперт добавляет: если заметили у ребенка нервозность и злость после общения в Сети — расскажите про кибербуллинг и вашу готовность помочь . Когда ребенок получает оскорбления от неизвестных людей, то лучше их заблокировать. В случае когда угроза исходит из реальной жизни, например, от одноклассников, правильно обратиться к учителю и администрации школы со скриншотами неприятной переписки, рекомендует Маденко.

Опрометчивый вариант — отвечать оскорблением на оскорбление, уверены специалисты. В остальном следует включить в настройках браузера «безопасный поиск» и установить родительский контроль в устройствах детей.

Кому принадлежат права на аккаунт ребенка

Еще один неочевидный момент, который в дальнейшем может обернуться спорами, конкретно между родителем и ребенком, — это вопрос прав на аккаунт. Бывает, что родители создают страничку своего ребенка, пока тот еще совсем маленький. В некоторых случаях аккаунт становится популярным и активно монетизируются. Со временем ребенок может обратить внимание, что информация о нем вызывает отклик и даже приносит доход, что наталкивает на проблему авторских прав.

Возможность передачи прав на ведение аккаунта зависит от соглашения с социальной сетью. Возраст, с которого допускается создание аккаунтов, также устанавливается самим владельцем сети, поясняет руководитель практики интеллектуальной собственности (IP) юридической фирмы DRC Владимир Ожерельев. По его словам, ведение аккаунта несовершеннолетнего блогера может осуществляться по двум моделям: в интересах ребенка в лице родителя (законного представителя), а также в интересах и от имени самого родителя.

— Во втором случае родителю необходимо задуматься о защите прав на контент с участием ребенка, поскольку ребенок с определенного возраста вправе потребовать и прекращения обработки своих персональных данных, а также потребовать защиты права на изображение по ст. 152.1 ГК РФ независимо от принадлежности авторских прав, — говорит эксперт.

Немирная паутина 5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Что касается монетизации аккаунта, то согласно ст. 26 ГК РФ, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе без согласия родителей распоряжаться своим заработком, а также осуществлять авторские права при условии, что автором контента является сам ребенок, добавляет Владимир Ожерельев. А с 6 до 14 лет ребенок вправе без согласия родителей совершать мелкие бытовые сделки, безвозмездные сделки в свою пользу (кроме недвижимости), а также сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем.