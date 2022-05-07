Тихоня против всех: как победить буллинг в детском саду и младших классах

Буллинг возникает в коллективах, в которых нет взрослого, способного вовремя замечать возникновение конфронтации и помогать детям развивать навыки социального взаимодействия. Зачастую воспитатели и учителя не обращают внимания на проблемы или делают вид, что их нет. При работе с детсадовцами и младшеклассниками специалисты по преодолению буллинга советуют применять прежде всего игровые практики, позволяющие наглядно показать ребенку, что безвыходных ситуаций не бывает. Подробности — в материале «Известий».

Работа с травлей

Многие проблемы взрослых — родом из детства, в особенности дошкольных лет и самых первых классов. Согласно данным ВЦИОМ, 2% респондентов сталкивались с травлей в возрасте 3–6 лет, 10% — в возрасте 7–10 лет, каждый четвертый встречал примеры такого поведения в 11–14 лет. По данным недавнего исследования НИУ ВШЭ, 33–37% российских школьников систематически подвергаются травле. 4% детей выступают в роли мишени травли или агрессора в конфликте с применением физических действий. Иными словами, примерно каждый 25-й ребенок вовлечен в буллинг в одной из ролей. Значит, в каждом классе может быть ученик, который подвергается физическому насилию либо сам выступает агрессором.

— Ранний буллинг — явление, затрагивающее от 10–15% детей и наносящее непоправимые последствия всем участникам процесса (буллер, наблюдатель, жертва), — подчеркивает член Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Елена Фоминых. — Борьба с этим диким и жутким действом малоэффективна, считаю, что профилактика гораздо более мощное средство.

По словам партнера спецпроекта «Травли.нет» Ольги Бочковой, многие образовательные организации сегодня боятся признавать факты буллинга, поэтому не работают с травлей, и это приводит к трагическим последствиям. Важно признать, что буллинг не зависит от социального статуса или региона и может проявиться в любом коллективе. Борьба с ним начинается с повышения осведомленности работников образовательных организаций и выведения проблемы из тени.

Тихоня против всех Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Буллинг в детском саду часто происходит с пассивной подачи взрослого, — отмечает Ольга Бочкова. — У дошкольников бывают ссоры, но в этом возрасте нет сознательного стремления исключить кого-то из коллектива. Если воспитатель прививает детям правила конструктивного общения, дети активно следуют им. Но если взрослый выделяет какого-то ребенка с отрицательной стороны, например, обращает внимание на его медлительность, — это подхватят и дети. Поэтому в дошкольном коллективе ответственность за здоровые отношения в коллективе лежит именно на взрослом.

Но многое упирается в один важный нюанс. На это направление работы у воспитателей элементарно не хватает времени, поскольку педагоги буквально погрязли в отчетах, замечает советник аппарата уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Роман Чуприков. Это выявил мониторинг школьных служб медиации еще в 2020 году, который провели Минпросвещения России, Минюст РФ и аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. На заседании экспертного совета при Минпросвещении специалисты предлагали объединить усилия и провести один совместный мониторинг по ответственным за проблему буллинга службам медиации и примирению. «Коллеги поддержали эту инициативу, и сейчас мы прорабатываем совместный план», — рассказал «Известиям» Роман Чуприков.

Согласно данным Министерства просвещения РФ, в 2020/21 учебном году общее количество служб медиации (примирения) насчитывало 30 514 (в 2019/20 учебном году — 25 802). При этом число таких инстанций в образовательных организациях выросло за учебный год с 15 382 до 18 266, а число служб примирения — с 9 032 до 11 509. Уполномоченные по правам детей рассказали «Известиям», что службы медиации получают всё большее развитие в регионах РФ. Сегодня как никогда важны школьные службы примирения, которые оказывают посредничество при разрешении конфликтов.

Тихоня против всех Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вместе с тем в соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в РФ» именно на образовательные организации возлагается обязанность по созданию безопасных условий для несовершеннолетних в коллективах. Разумеется, необходимо с самого детства формировать положительное отношение детей друг к другу. Но также нельзя забывать и про родителей. Дело в том, что в раннем возрасте дети зачастую копируют модель поведения взрослых. В связи с этим необходимо в первую очередь делать акцент на формирование у родителей, воспитателей, педагогов положительного отношения друг к другу, а также непринятия травли и ее проявлений. До сих пор среди взрослых встречается мнение, что «травля — это нормально, ведь именно так формируется характер», подмечает советник аппарата уполномоченного при президенте.

— И не нужно забывать о возможности школ ставить детей на внутришкольный учет (в августе 2021 года в Минпросвещения разработали соответствующее положение. — Ред.), — отмечает Чуприков. — Но если последствия травли малозначительны, то насколько здесь действительно необходимо ставить на учет? Несомненно, нужно объединять ресурсы и работать в этом направлении, но делать это взвешенно.

Проблема заключается и в том, что дети дошкольного и младшего школьного возраста не могут нести ответственность за свои действия, замечает адвокат агентства «Альянс» коллегии «Московский юридический центр» Людмила Матвиенко. А всё потому, что в случаях, когда детская агрессия является причиной вреда здоровью или имуществу, ответственность может наступить у родителей или образовательного учреждения. Иначе говоря, запретительными нормами нельзя сделать кого-то добрее.

— Изменения в доступности информации, неумение выбирать релевантные источники, неспособность оградить детей от агрессивного контента — это ответственность взрослых. Например, в элитных учебных учреждениях запрещено пользоваться мобильными телефонами и ноутбуками, кроме посещения библиотеки и специальных уроков, — уточняет Людмила Матвиенко.

Тихоня против всех Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Недетские шуточки

Буллинг всегда будет в том детском садике или школе, где нет целенаправленной воспитательной программы, убежден академик РАО Шалва Амонашвили.

— Вот мы детей учим всему — чтению, письму, счету, учим стихам, песням, рисованию, также учим, как себя вести, говорим о хорошем — но не воспитываем, — говорит собеседник «Известий». — Для нынешнего педагогического сознания обучение стало эквивалентным воспитанию: учим — значит воспитываем, но это ложь. Ребенок всегда знает, что такое хорошо, знает, что нельзя унижать товарища, но унижает, издевается над ним. Значит, в воспитании знание — не сила.

Вот почему детей надо учить в атмосфере дружбы, взаимопомощи, уважения, сострадания, любви и эмпатии, настаивает академик РАО.

Преподаватель НОУ ВПО «Московская высшая школа социальных и экономических наук», эксперт в области воспитания проблемных детей Наталья Шадрина отмечает, что «среди детей в наши дни необходимо «лечить» причину, а мы пытаемся бороться с последствиями». Она обращает внимание на исследования, которые проводились в странах Европы.

Первое масштабное исследование дошкольного образования провели в 1997 году в Британии, затем в 2005 году в Берлинском научно-исследовательском институте. Они были призваны ответить в том числе на вопрос: «Влияет ли дошкольное образование на успешность детей и их социализацию в начальной и основной школе?». Было отмечено, что характер взаимодействия взрослых и детей имеет ключевое значение. В тех случаях, когда они отличались теплотой и отзывчивостью, школьники впоследствии демонстрировали лучшее социальное и интеллектуальное развитие, удерживали социальные нормы и грамотно строили коммуникацию.

Тихоня против всех Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Таким образом, один из ключевых моментов в дошкольном образовании в качестве профилактики буллинга — построение эмоционально благоприятного психолого-педагогического взаимодействия в детском саду, — уверена Наталья Шадрина. — Меньше формализма, больше игры. Задача педагогов не переносить школьные форматы в детский сад: занятия, парты, доска, а соблюсти баланс между свободной игрой и занятиями. Совместить две тенденции: с одной стороны, поддержку детской инициативы, недирективное взаимодействия взрослого с ребенком и при этом активное стимулирование речевого, когнитивного, социального развития, с другой.

Вторым важным фактором создания благоприятных условий в детском саду, является количество детей в группе и квалификация педагога, отмечает эксперт. В 2020–2021 годах НИУ ВШЭ провел социологическое обследование родителей детей дошкольного возраста в рамках мониторинга экономики образования. Его результаты показали, что родителей также волнуют вопросы адаптации ребенка к детскому саду. В 4,5% случаев семьи были вынуждены отказаться от дошкольной организации именно из-за невозможности преодолеть ребенком психологические барьеры в коллективе сверстников. А 2,4% родителей отложили посещение детского сада ребенком на более поздний срок, поскольку организация присмотра и ухода или квалификация сотрудников не подходили для ребенка данного возраста.

Партнер проекта «Травли.нет» Ольга Бочкова считает, что в наше время нужна большая комплексная работа с воспитателями и педагогами детских учреждений. В образовательных организациях не хватает нормативных документов, в которых травля обозначена как официальное нарушение. Нужны инструкции, как ее распознать, какие меры по работе применяются и какие профилактические мероприятия запланированы.

По мнению эксперта, для профилактики буллинга в детских коллективах педагогов и воспитателей стоит учить возрастной психологии, навыкам разрешения конфликтов, созданию комфортной атмосферы взаимоуважения, а также предусмотреть просветительские родительские лекции и семинары об особенностях взаимодействия в детском коллективе. Педагоги и воспитатели должны придерживаться дружелюбно-уважительной, но нейтральной позиции в общении с детьми, ни в коем случае не выделять «любимчиков» и «изгоев» .

Тихоня против всех Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Говоря о профилактике буллинга в детских садах и начальной школе, мы должны учитывать, что в этом возрасте дети ориентированы на то, что говорят им и о них взрослые (воспитатели, педагоги), — подчеркивает уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова.

Поэтому, во-первых, взрослым необходимо быть внимательнее к детям, помогать разрешению детских конфликтов. Во-вторых, бывают случаи, когда взрослый может пошутить над каким-то ребенком, не желая причинить зло, однако дети, услышав такую шутку, могут воспринять ее иначе и начать травлю этого ребенка. И, в-третьих, для специалистов в детских садах и школах необходимы углубленные знания по возрастной психологии. Это упростит работу в том числе и в части профилактики буллинга в детских садах и начальной школе.

Елена Фоминых рекомендует родителям и воспитателям проверять любую информацию о проявлении насилия и принимать ее к вниманию самым срочным образом. Кроме того, предупреждает она, необходимо обращать внимание на формирование группировок в классе и выделение «изгоев» и «белых ворон». Также стоит просматривать личные странички учеников и детей в социальных сетях, читать посты и комментарии. Взрослые люди просто обязаны предупредить, предотвратить насилие и агрессию, чтобы защитить слабых.