 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Стиль
Свадебный альбом Валентины Терешковой и Андрияна Николаева выставили на торги
Экономика
В России могут отменить бумажные квитанции за коммунальные услуги
Мир
Чехия отправила украинским войскам БМП и танки Т-72
Мир
Reuters сообщило о планах США объявить о новых санкциях против РФ 6 апреля
Мир
МИД Канады высказался за приостановку членства РФ в СПЧ ООН
Мир
Румыния объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов
Мир
Небензя заявил о несостыковках в версии Киева и Запада по событиям в Буче
Мир
FT сообщила о планах Байдена анонсировать создание гиперзвукового оружия
Мир
МИД пообещал ответ на высылку 19 сотрудников постпредства РФ при Евросоюзе
Наука
Рогозин объявил о старте производства опытных образцов ракеты «Союз-5»
Мир
Пентагон подтвердил обучение военных ВСУ за пределами Украины
/

«Информация скрыта»: названы способы удалить личные данные из Сети

Как утверждают эксперты, такой информацией могут воспользоваться мошенники
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
«Информация скрыта»: названы способы удалить личные данные из Сети
2022-04-04 18:16:22">
2022-04-04 18:16:22
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По данным IT-компании компании Oberon, число подтвержденных случаев мошенничества в Сети и утечек персональных данных россиян ежегодно растет в среднем на 20%. Иногда такие данные выкладываются на специально созданных сайтах, и блокировка таких ресурсов занимает у надзорных органов некоторое время. Как личные данные людей попадают в интернет и как можно их удалить, выясняли «Известия».

Найти и удалить

Спасти и сохранить: как сохранить данные на случай блокировки соцсетей
На уровне правительства вводятся новые меры по поддержке IT-отрасли

С развитием технологий люди стали оставлять все больше «цифровых следов» о своей жизни и персональных данных, которые могут «утечь» в Сеть и попасть в руки к мошенникам. Иногда такая информация выкладывается на специально созданных сайтах — их блокировка занимает некоторое время, рассказал преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Михаил Журавлев.

При этом эксперт посоветовал людям не пытаться найти себя в таких базах с помощью ФИО или номера телефона. По его словам, таким образом человек только верифицирует данные для мошенников, которые «будут использовать их по своему усмотрению».

Так или иначе, но публикация персональных данных граждан без их согласия либо без законных оснований — это правонарушение. Потому лучшим способом станет обратиться напрямую к владельцам сайта — в случае, если у них не было злого умысла, это может помочь.

— При этом можно ссылаться на федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Ответственность за такие действия предусмотрена ст. 13.11 Кодексом об административных правонарушениях РФ, — рассказал Журавлев.

Информация скрыта
Фото: TASS/Tim Goode
Ударная волна: число DDoS-атак на российские компании выросло в 8 раз
В чем особенность последних инцидентов и какую роль в них играют киберактивисты

Одновременно с этим он порекомендовал написать операторам поисковых систем с просьбой удалить из поисковой выдачи ссылки на сайты, где незаконно размещены персональные данные. Такая обязанность операторов предусмотрена ст. 10.3 ФЗ N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

По словам юриста, в случае, если данные были получены путем взлома электронной почты или аккаунта в социальных сетях, это уже уголовное преступление, расследованием которого должен заниматься Следственный комитет.

— Речь идет в первую очередь о преступлениях, предусмотренных ст. 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и 138 («Нарушение тайны переписки») УК РФ, — пояснил преподаватель НИУ ВШЭ.

Как данные попадают в Сеть

По словам ведущего юриста Европейской юридической службы Олега Черкасова, личные данные людей попадают в Сеть разными способами. Самые популярные из них — онлайн-покупки товаров и услуг, регистрации в социальных сетях, размещение резюме на сайте поиска работы или сайтах знакомств и заявки на кредиты.

«Опасный код»: россиянам посоветовали временно отказаться от обновления ПО
По данным экспертов, в России участились случаи заражения гаджетов

— Опасность размещения таких данных выражается в их дальнейшем использовании лицами, которые получили к ним доступ, — объясняет юрист. — Да, закон «О персональных данных» обязывает не распространять данные без согласия их субъекта. Обработка данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Однако нередки случаи утечки данных (даже если изначально цель и условия их обработки носили правомерный характер) либо злоумышленники изначально получают данные других лиц в противозаконных целях — тогда, естественно, ни о каком соблюдении законов речь не идет.

Самые распространенные незаконные способы использования личных данных — оформление кредитов и микрозаймов через интернет. Кредитные организации стараются вводить дополнительные механизмы идентификации, но иногда мошенникам все же удается их обходить.

Информация скрыта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Конечно, такую незаконную сделку можно будет оспорить в суде, но на это уйдет много времени и нервов. Также личные данные могут использоваться для непосредственного хищения денежных средств, злоумышленник может позвонить в банк и, используя данные, например, получить доступ к онлайн-банку, с помощью чего совершить хищение денег со счетов, — говорит Олег Черкасов.

Цифровая безопасность

За чей счет банкет: можно ли отсудить деньги у сервиса за утечку персональных данных
Для этого существует несколько юридических оснований, но довести дело до значительных компенсаций в России очень непросто

По данным директора департамента информационной безопасности Oberon Евгения Суханова, в последние три года число подтвержденных случаев мошенничества в Сети и утечек персональных данных россиян растет в среднем на 20% ежегодно. Чаще всего мошенники используют методы социальной инженерии для компрометации и похищения персональной информации и данных платежных карт.

Также существуют риски компрометации мобильных устройств и банковских приложений. Существенными факторами риска Суханов называет незащищенную операционную систему и отсутствие двухфакторной аутентификации (отдельного ПИН-кода для запуска).

— При заражении мобильных операционных систем вредоносным ПО у мошенников есть возможность вносить изменения в само банковское мобильное приложение либо перехватить его соединение с банком. Впоследствии они получат возможность осуществлять платежи через зараженное приложение, включая отправку подтверждающих СМС, — рассказывает собеседник «Известий».

Эксперт рекомендует пользователям проверять актуальность антивирусной защиты устройств, не посещать ненадежные сайты, при оплате товаров и услуг пользоваться только инфраструктурой онлайн-магазина и не переводить средства на личные счета продавца. Также важно внимательно относиться к переходу по ссылкам из разных источников, особенно если за этим следует просьба ввести свои персональные данные или данные платежных карт.

Информация скрыта
Фото: TASS/Mohssen Assanimoghaddam

— Методы социальной инженерии постоянно совершенствуются, но причина всегда на практике одна — невнимательность пользователя, — заключает он.

Риски цифровизации

Утечка сданных: за использование краденой информации хотят наказывать
Отучит ли это бизнес использовать незаконно полученные сведения о гражданах

Как говорит в беседе CEO Servicepipe резидент фонда «Сколково» Артем Избаенков, сегодня в мире полным ходом идет цифровизация личности человека. Используя повседневно сервисы и социальные сети, загружая туда фотографии и конфиденциальные данные, люди создают свои так называемые цифровые личности.

— Уже сейчас маркетологи используют эти данные, чтобы анализировать пользователей и таргетировать конкретным целевым аудиториям рекламные кампании. Кроме того, банки начали собирать биометрические данные для того, чтобы упростить идентификацию клиента и предложить персонализированные услуги, — отмечает эксперт.

Поскольку системы защиты могут быть несовершенны, остаются риски того, что персональные данные и личная информация попадут в открытый доступ. Если сменить пароли еще можно, то утекшие биометрические данные никак не удалить.

Это подходит вплотную к краже не только паролей и доступов, а к краже именно цифровой личности. Например, злоумышленники могут воспользоваться вашими персональными данными для аутентификации в банке и на госуслугах, — говорит собеседник «Известий».

По его словам, сегодня атакам подвергаются даже выполняющие все нормативы и создающие высокоинтеллектуальные системы защиты компании. Последние взломы и утечки данных сопровождались массированными DDoS-атаками.

Информация скрыта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Преподаватель НИУ ВШЭ Михаил Журавлев призывает людей, чьи данные утекли в Сеть, в ближайшие несколько месяцев быть «предельно бдительными». В это время они могут оказаться под прицелом различных мошенников, потому к звонкам и сообщениям стоит относиться критично.

— Не принимайте никаких решений в состоянии паники. Установите на все мессенджеры, сервисы и соцсети систему двухфакторной аутентификации, регулярно меняйте пароли. Для защиты ваших средств стоит также завести специальную карту, предназначенную для совершения онлайн-покупок, — заключил юрист.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022