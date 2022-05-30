Регистрационное бездействие: сирот без жилья предложили прописывать в администрациях

Детей-сирот, которые зачастую годами вынуждены ждать положенных квартир, предлагают на это время прописывать в администрациях муниципалитетов, в которых они проживали до совершеннолетия. Госдума рассмотрела законопроект в первом чтении в начале мая. Предполагается, что таким образом удастся решить сопутствующие длительному ожиданию жилья проблемы — связанные, в частности, со штрафами за отсутствие регистрации, сложностями с трудоустройством и доступом к льготам. В то же время, обращает внимание часть законотворцев, важно, чтобы законопроект не отвлекал внимание от основной задачи по обеспечению сирот жильем. Документ получил различные отзывы — как отмечал Вячеслав Володин, еще накануне первого чтения его детально обсуждали с кабмином. В чем заключаются противоречия, что думают об инициативе те, кто работает с сиротами, и как сейчас идет работа над документом, выясняли «Известия».

Сироты и военнослужащие

Законопроект, согласно которому сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вынужденных ждать положенных квартир, смогут прописывать в администрациях по последнему месту жительства или прописки, внесли в Госдуму в начале апреля.

Изначально авторы инициативы планировали использовать один из двух возможных механизмов: регистрацию сирот в администрации по последнему месту пребывания либо регистрацию сирот в интернатах или детских домах, пояснила «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, принимавшая участие в работе над документом.

— В итоге по юридическим соображениям отклонили вариант с регистрацией в социальных учреждениях. Это жилые помещения, и тогда, по закону, человека там нужно действительно селить, иначе регистрация будет считаться фиктивной, — пояснила депутат.

Инициатива направлена не на решение вопроса с обеспечением сирот жильем, а на решение сопутствующих проблем до предоставления квартиры. В частности, из-за отсутствия постоянного жилья сироты после выпуска из интерната не могут оформить регистрацию , что периодически приводит к штрафам, лишает человека возможности претендовать на положенные законом льготы, а также может затруднять поиск работы .

Регистрационное бездействие Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

При этом механизм регистрации по нежилым адресам уже используется, обращает внимание Стенякина. Например, в случае с регистрацией военнослужащих по адресу воинской части. Представителей коренных и малочисленных народов Севера , которые ведут кочевой образ жизни, также регистрируют по адресу администрации муниципалитета.

— Закон сейчас устроен так, что основная ответственность за обеспечение сирот лежит на муниципалитетах. Все вопросы, связанные с опекой, находятся в их ведении. Поэтому было бы логично, если бы они несли полную ответственность за сироту до момента, когда ему будет предоставлено жилье, — полагает собеседница издания.

Законопроект был рассмотрен в первом чтении в конце мая. Пока предполагается, что предложенная конструкция остается в силе, а правки будут касаться «технических и юридических аспектов» , пояснила Екатерина Стенякина. При этом авторы готовы рассмотреть предложения кабмина, с которым документ только планируется обсудить, «если правительство предложит более эффективные пути решения проблемы» .

Административное наказание и проблемы с трудоустройством

По закону сирота имеет право на бесплатное жилье от государства. Квартиры должны предоставляться по достижении сиротами 18 лет, когда молодые люди покидают интернаты . Однако в реальности очередь на получение жилья может растягиваться на годы.

В среднем по стране срок ожидания положенной по закону квартиры сегодня составляет около пяти лет. В некоторых регионах на это может потребоваться значительно больше времени .

Регистрационное бездействие Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Всего, по данным на начало 2022 года, которые «Известиям» озвучили в Госдуме, численность детей-сирот в возрасте от 18 лет и старше, которые имели право на предоставление жилья, составляла около 213 тыс. человек . 90 тыс. из них старше 23 лет (согласно постановлению правительства, принятому в 2015 году, сироты могут оставаться в интернатах до достижения 23 лет, однако после этого интернаты в любом случае должны покинуть).

Почти 8 тыс. из этих 90 тыс. в принципе не имеют регистрации , указывает Стенякина.

— Отсутствие регистрации по месту жительства или пребывания может привести к административному наказанию, неполучению в полном объеме мер социальной поддержки, проблемам с трудоустройством , — отмечают в комитете по строительству и ЖКХ, представители которого принимали участие в обсуждении законопроекта.

Напомним, что проблема обеспечения сирот жильем неоднократно обсуждалась на протяжении последних нескольких лет.

Согласно озвученным ранее выводам Счетной палаты, на ликвидацию уже существующей очереди при условии сохранения тех же объемов финансирования потребуется не менее девяти лет .

Регистрационное бездействие Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Разработать новую систему, которая позволила бы сделать обеспечение жильем более эффективным, сейчас по поручению президента должна вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова . Однако на это в любом случае потребуется время, уверены авторы законопроекта. В то время как новая норма позволит «решить проблемы переходного периода».

Одобрение с уточнениями

Отзывы на законопроект, представленный к первому чтению, оказались различными. Так, в комитете по строительству и ЖКХ назвали «незаконным» применение административного наказания к сиротам, не обеспеченным квартирой . Однако выразили опасение, что принятие новой нормы отвлечет внимание от решения основной проблемы , связанной с исполнением государственных обязательств по обеспечению сирот жильем.

— Решение проблемы «бездомных» детей-сирот посредством возможности их регистрации по месту жительства по адресу местной администрации муниципального образования не будет способствовать решению вопроса обеспечения таких детей-сирот жилыми помещениями и в этой связи со временем еще более усугубит сложившуюся ситуацию, — говорится в официальном отзыве комитета на законопроект.

Концепция законопроекта «требует дополнительного обоснования и обсуждения» , также, по мнению комитета, решение этого вопроса «целесообразно рассматривать в совокупности в рамках развития иных форм жилищного обеспечения детей-сирот», следует из отзыва.

Поддерживает инициативу профильный комитет по вопросам семьи, женщин и детей.

Регистрационное бездействие Фото: ТАСС/Станислав Красильников

— Изменения, которые предлагаются авторами законопроекта, позволят предотвратить наступление негативных последствий, вызванных отсутствием регистрации по месту жительства у лиц, имеющих право на предоставление жилого помещения в соответствии с федеральным законом, — отмечают там.

Кроме того, документ предусматривает упрощенную систему регистрации: сиротам достаточно будет обратиться с заявлением и паспортом в миграционную службу (в том числе онлайн), обращают внимание в комитете . Всю остальную информацию в миграционной службе должны будут уточнить самостоятельно.

Одобрили документ также в комитете по самоуправлению и региональной политике . Там отметили, что в законопроект требуется будет внести изменения с учетом изменения принципов территориального устройства, «уточнив, что регистрация возможна не только по адресу местной администрации муниципального образования, но и по адресу территориального органа местной администрации» в связи с изменениями принципов территориального устройства. Также в ходе доработки документа потребуется обратить отдельное внимание на организацию местного самоуправления в городах федерального значения, где административное деление производится по округам, отмечается в заключении, представленном комитетом.

Возражения против разработки нового механизма высказали в Минпросвещения, пояснила Екатерина Стенякина: в ведомстве сослались на то, что уже приняли необходимые подзаконные акты, которые позволяют регистрировать сирот в социальных и учебных учреждениях .

Однако статистика показывает, что таким образом не удалось решить вопрос с отсутствием регистрации почти у 8 тыс. молодых людей, которые продолжают ждать своих квартир, обращает внимание она. Кроме того, этот вариант, по мнению авторов инициативы, не является универсальным.

Регистрационное бездействие Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— Ситуации могут быть различными. И если, скажем, сирота живет с опекунами в труднодоступной местности, где нет интернатов или детдомов, а потом с семьей что-нибудь случается, то непонятно, где его зарегистрируют, — отмечает Екатерина Стенякина.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин накануне рассмотрения документа в первом чтении заявил, что обсуждал его с представителями кабмина, прежде чем обратиться к законопроекту на пленарном заседании.

«Где угодно, если это решит проблему»

Привязка к регистрации при оказании услуг или предоставлении льгот сама по себе «возвращает институт прописки» и не имеет под собой законных оснований, уверена адвокат Наталья Карагодина, специализирующаяся на защите прав сирот.

— Конституционный суд ранее уже признал, что права гражданина не должны зависеть от факта наличия регистрации . Регистрация сейчас нужна скорее для учета — например, если мы говорим про военнообязанных, — поясняет собеседница издания. — Но многие чиновники защищают таким образом бюджет. В результате с излишними препонами сталкиваются представители и без того уязвимой группы.

Пока проблема решается по-разному, в том числе в некоторых случаях прокуроры рекомендовали ее подзащитным переходить из одного колледжа или техникума в другой, чтобы обеспечить себе место в общежитии. «Вместо того чтобы выйти с иском и добиться предоставления положенной сироте квартиры», — подчеркивает адвокат.

Регистрационное бездействие Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Добиться кардинального изм енения подхода в ближайшее время удастся вряд ли, признает она. Однако и представленный в законе механизм вызывает ряд вопросов .

— Неясно, например, насколько рабочей окажется норма, предусматривающая регистрацию достаточно большого количества людей в нежилых помещениях, как на практике к этому будет относиться МВД. Также много вопросов есть и собственно к социальным учреждениям: почему вообще вы снимаете сироту с учета, если знаете, что ему некуда идти? — рассуждает собеседница издания.

Позитивно оценивают инициативу в фонде «Арифметика добра», который работает с сиротами.

— Это хороший законопроект, который прежде всего направлен на предотвращение негативных последствий, вызванных отсутствием регистрации по месту жительства, — считает руководитель благотворительного фонда Наиля Новожилова.

Помимо риска попасть под административное наказание и проблем с доступом к мерам поддержки без регистрации невозможно также прикрепиться к поликлинике, напомнила она.

Регистрационное бездействие Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Надеемся, что законопроект будет реализован в полной мере и позволит сиротам пользоваться поддержкой, которая им положена, — заключила Новожилова.

В процессе работы над законопроектом важно не забывать об основной проблеме, связанной с обеспечением сирот жильем . Однако если речь идет о временной помощи тем, кто уже оказался в сложном положении, то прописывать сирот в этой ситуации можно «где угодно, если это решит проблему» , уверена Наталья Карагодина.

Доработать документ ко второму чтению авторы должны будут до 23 июня . Предполагается, что документ будет представлен профильным ведомствам накануне второго чтения .