Так дому и быть: в ГД хотят увеличить бюджет на жилье для детей-сирот вдвое

В Госдуме предложили вдвое увеличить бюджет на предоставление жилья детям-сиротам — с нынешних 10 млрд рублей до 20 млрд . Такие поправки планируется внести в нижнюю палату ко второму чтению законопроекта «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», рассказали «Известиям» в комитете ГД по строительству и ЖКХ. За последние девять лет очередь на получение такого жилья выросла более чем в три раза — с 84 тыс. до почти 290 тыс. человек.

Очередной рост

В августе 2021 года в очереди на получение жилья состояло 289,8 тыс. детей-сирот , из них право возникло, но не реализовано у 199,7 тыс. человек (в очередь дети попадают с 14 лет, право наступает с 18), сообщили «Известиям» в Счетной палате (СП). В 2015-м в очереди было 214 тыс. сирот, в 2012-м — 84 тыс. , сказано в заключении комитета ГД по строительству и ЖКХ на проект закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

С 2021 года размер субсидии из федерального бюджета на обеспечение детей-сирот жильем был увеличен с 7,7 млрд до 10 млрд рублей, сказали в СП. В целом с учетом средств из региональных бюджетов на эти цели тратится более 30 млрд рублей ежегодно.

— Прорабатывается вопрос внесения поправки ко второму чтению законопроекта «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» об увеличении вдвое ежегодного бюджета на предоставление жилья детям-сиротам — с 10 млрд рублей до 20 млрд рублей , — сказал «Известиям» зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко.

Так дому и быть Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Проектом бюджета предусмотрены ассигнования в 10 млрд рублей ежегодно — на том же уровне, что и в 2021-м. С 2017-го объемы ежегодно индексировались на 4–5%, а в бюджете этого года — на 30%. Но стоимость жилья растет , поэтому при отсутствии соответствующей индексации снизится и число квартир, которые предоставят детям-сиротам, пояснил парламентарий.

Выделяемых сегодня средств недостаточно, согласны в СП. Например, в 2020–2021 годах (по состоянию на 1 августа 2021-го) жилье было предоставлено 31,4 тыс. детей-сирот старше 18 лет . За 2020 год число не получивших квартиры очередников выросло на 8,5 тыс. человек, за семь месяцев 2021 года — на 6,6 тыс. человек, отметили в СП.

Средний срок предоставления жилья детям-сиротам, у которых возникло право на его получение, составляет шесть-семь лет, но есть регионы, где эта проблема решается и дольше — в течение 20 лет , сказал управляющий партнер «Векторстройфинанс» Андрей Колочинский.

— Одна из причин сложившейся ситуации — нехватка жилых помещений, соответствующих нормам и нормативам, которые предъявляются к помещениям специализированного жилого фонда для детей-сирот, — добавили в Счетной палате.

Свой дом Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Другой значимый фактор — недостаточность финансирования , в некоторых регионах потребность в средствах превышает выделяемые объемы, подчеркнули в СП. Есть и трудности с планированием расходов: дети могут оказаться в приюте и в 16 лет, и за два года изыскать необходимый объем жилья не всегда возможно, добавил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Ближе к цели

Увеличение объема субсидии с 10 млрд до 20 млрд рублей позволит дополнительно обеспечить жильем порядка 5,4 тыс. детей-сирот в год , оценили в Счетной палате.

Для 280 тыс. человек потребуется около 9 млн кв. м жилья , указала управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

— Для предоставления такого объема в самых бюджетных типовых домах потребуется около 500–700 млрд рублей при условии, что муниципальная земля под застройку для социально незащищенных лиц будет предоставляться бесплатно, — подсчитала она.

По оценке гендиректора Рейтингового агентства строительного комплекса Федора Выломова, совокупный объем финансирования для предоставления жилья всем сиротам составляет около 250–300 млрд рублей .

Так дому и быть Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Если будет соблюдаться пропорция 20:80 (имеется в виду, что 20% средств будет выделено из федерального бюджета, 80% — из регионального. — «Известия»), то можно будет говорить о возможности решения задачи к 2025 году. Многое, конечно, зависит от возможностей региональных бюджетов. Возможно, потребуется и дальнейшее расширение федеральной поддержки отдельных субъектов, — отметил Федор Выломов.

Увеличение федерального финансирования с 10 млрд до 20 млрд рублей ежегодно позволит сократить очередь примерно на 15–20 тыс. человек , полагает Павел Склянчук. По его мнению, для решения задачи важен комплексный подход, при котором на федеральном уровне решают, сколько и где необходимо построить специального жилфонда, а также следят за его сохранностью и целевым использованием, считает эксперт. Будет правильно, чтобы вслед за увеличением финансирования меры из центра регионы приняли аналогичные решения, уверен Павел Склянчук.

При распределении средств федерального бюджета на решение вопроса необходимо учитывать ситуацию на рынке жилья и ценообразование в каждом конкретном регионе, считает Андрей Колочинский. Например, очевидно, что в городах с высокой стоимостью жилья для погашения «квартирной задолженности» требуется больше средств, пояснил он.

По мнению Ирины Доброхотовой, для обеспечения всех детей-сирот жильем нужно также использовать общежития, а также брать натуральный налог с девелопмента — предоставлять часть объема построенного для социальных нужд .

Так дому и быть Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Стоит учитывать и изменение Минстроем методики расчета нормативной стоимости квадратного метра. Действующая методика дает заниженные показатели, из-за этого регионам сложно найти на рынке квартиры по такой цене — разница составляет до 35–50%, — сказал Николай Алексеенко.

В середине августа 2021-го Минстрой принял новую методику расчета стоимости жилья — исходя из средних рыночных цен , именно она будет действовать в следующем году. Возможности региональных властей найти подходящие квартиры расширятся, именно поэтому нужно обеспечить и повышение объемов финансирования, чтобы не допустить снижения эффектов от принимаемых мер, подчеркнул Николай Алексеенко.

В Минстрое на запрос «Известий» не ответили.