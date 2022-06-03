Пошивной сезон: в России нарастят выпуск тканей и пряжи на треть

Российские компании нарастят производство ткани и пряжи более чем на треть к 2023 году , рассчитывают в Минпромторге. Например, в Ивановской области в этом году запланирован старт работы двух новых фабрик, которые будут выпускать трикотажное полотно, а Первая ткацкая фабрика реализует проект по строительству высокотехнологичного текстильного производства. По словам экспертов, российские компании могут предложить интересные ткани, которые заинтересуют бренды.

Новая ткань

По прогнозу Минпромторга, российские изготовители ткани и пряжи нарастят объемы выпуска продукции более чем на треть к 2023 году . Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве.

В частности, только выпуск трикотажного полотна может увеличиться более чем на 40% . Как отметили в министерстве, в этом году в Ивановской области запланирован запуск двух новых фабрик по производству этого материала — «Унтекс Родники» и «Суртекс Родники», а также расширение трех действующих предприятий «Миртекс», «Райтекс» и «Протекс».

Пошивной сезон Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

«Родники-текстиль» (входит в группу «Нордтекс») реализует инвестиционный проект по строительству новой прядильной фабрики, добавили в Минпромторге. Там будут выпускать более 3 тыс. т кольцевой пряжи в год, сообщил «Известиям» владелец «Нордтекс» Юрий Яблоков.

— На этой фабрике будет производиться пряжа разных видов, которая подходит и для производства ткани для пошива одежды. Фабрику мы должны были открыть в I квартале 2023-го, но сместили план на середину года из-за поиска новых поставщиков оборудования, — сказал он.

Как добавили в Минпромторге, высокотехнологичное текстильное производство строит и Первая ткацкая фабрика. Оно будет выпускать ткани разных видов с конца 2022 года, сказано на сайте компании.

Пошивной сезон1 Фото: РИА Новости/Максим Мишин

По данным министерства, в России запущено и несколько крупных проектов по производству нетканых материалов: «Инотекс», «Нетканика», «Гекса —нетканые материалы».

При этом объемы выпуска продукции наращивают и сами бренды . По данным Фонда развития промышленности, один из крупнейших отечественных производителей мужской и женской одежды «Элис Фэшн Рус» (бренды Elis, Lalis и 20line) увеличивает мощности своей фабрики. После завершения модернизации во второй половине 2022-го компания сможет выпускать на 25–30 тыс. единиц одежды в год больше.

Навстречу брендам

Проблема швейного производства в России сегодня заключается не в том, что ткани нельзя произвести, а в том, что на них нет спроса , отметил Юрий Яблоков. По его словам, в стране мало фабрик, которые могут выпускать одежду в больших объемах, поэтому крупные бренды не видят смысла закупать отечественные ткани и везти их в Китай, чтобы сшить вещи там .

Пошивной сезон2 Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Впрочем, это нормальная ситуация, считает сoучредитель Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. По ее словам, ни одна страна мира не производит одежду исключительно из локальных тканей. Широкий выбор для творчества дизайнеров — суть модной индустрии, поэтому материалы исторически доставлялись из разных стран, сказала она. В развитых государствах, которые специализируются на создании брендов, доля импортных тканей доминирует, уточнила Анна Лебсак-Клейманс. Тем не менее в России доля локальных тканей может вырасти в случае увеличения сырьевого сектора легпрома и строительства текстильных предприятий , считает она.

Пока же для производства тканей чаще используется импортное сырье и с учетом нестабильности с поставками неясно, насколько отечественным фабрикам удастся нарастить выпуск своих товаров, добавил владелец отечественного бренда одежды I Am Studio Олег Воронин.

Юрий Яблоков отметил, что на российском рынке есть и другие сложности: разработать и выпустить новые ткани довольно дорого, поэтому производители готовы работать только с большими заказами .

Пошивной сезон3 Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Чтобы заинтересовать российские модные марки, швейным фабрикам стоит снизить объемы заказов до 300 погонных метров вместо 1–2 тыс., как это делают в Италии , считает Олег Воронин. Он добавил, что также важно и предлагать расцветки и принты в соответствии с трендами. По цене же отечественные ткани сопоставимы с импортными или даже дешевле, но ассортимент сейчас небольшой , отметил предприниматель.