Пошивной сезон: в России нарастят выпуск тканей и пряжи на треть
Российские компании нарастят производство ткани и пряжи более чем на треть к 2023 году, рассчитывают в Минпромторге. Например, в Ивановской области в этом году запланирован старт работы двух новых фабрик, которые будут выпускать трикотажное полотно, а Первая ткацкая фабрика реализует проект по строительству высокотехнологичного текстильного производства. По словам экспертов, российские компании могут предложить интересные ткани, которые заинтересуют бренды.
Новая ткань
По прогнозу Минпромторга, российские изготовители ткани и пряжи нарастят объемы выпуска продукции более чем на треть к 2023 году. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве.
В частности, только выпуск трикотажного полотна может увеличиться более чем на 40%. Как отметили в министерстве, в этом году в Ивановской области запланирован запуск двух новых фабрик по производству этого материала — «Унтекс Родники» и «Суртекс Родники», а также расширение трех действующих предприятий «Миртекс», «Райтекс» и «Протекс».
«Родники-текстиль» (входит в группу «Нордтекс») реализует инвестиционный проект по строительству новой прядильной фабрики, добавили в Минпромторге. Там будут выпускать более 3 тыс. т кольцевой пряжи в год, сообщил «Известиям» владелец «Нордтекс» Юрий Яблоков.
— На этой фабрике будет производиться пряжа разных видов, которая подходит и для производства ткани для пошива одежды. Фабрику мы должны были открыть в I квартале 2023-го, но сместили план на середину года из-за поиска новых поставщиков оборудования, — сказал он.
Как добавили в Минпромторге, высокотехнологичное текстильное производство строит и Первая ткацкая фабрика. Оно будет выпускать ткани разных видов с конца 2022 года, сказано на сайте компании.
По данным министерства, в России запущено и несколько крупных проектов по производству нетканых материалов: «Инотекс», «Нетканика», «Гекса —нетканые материалы».
При этом объемы выпуска продукции наращивают и сами бренды. По данным Фонда развития промышленности, один из крупнейших отечественных производителей мужской и женской одежды «Элис Фэшн Рус» (бренды Elis, Lalis и 20line) увеличивает мощности своей фабрики. После завершения модернизации во второй половине 2022-го компания сможет выпускать на 25–30 тыс. единиц одежды в год больше.
Навстречу брендам
Проблема швейного производства в России сегодня заключается не в том, что ткани нельзя произвести, а в том, что на них нет спроса, отметил Юрий Яблоков. По его словам, в стране мало фабрик, которые могут выпускать одежду в больших объемах, поэтому крупные бренды не видят смысла закупать отечественные ткани и везти их в Китай, чтобы сшить вещи там.
Впрочем, это нормальная ситуация, считает сoучредитель Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. По ее словам, ни одна страна мира не производит одежду исключительно из локальных тканей. Широкий выбор для творчества дизайнеров — суть модной индустрии, поэтому материалы исторически доставлялись из разных стран, сказала она. В развитых государствах, которые специализируются на создании брендов, доля импортных тканей доминирует, уточнила Анна Лебсак-Клейманс. Тем не менее в России доля локальных тканей может вырасти в случае увеличения сырьевого сектора легпрома и строительства текстильных предприятий, считает она.
Пока же для производства тканей чаще используется импортное сырье и с учетом нестабильности с поставками неясно, насколько отечественным фабрикам удастся нарастить выпуск своих товаров, добавил владелец отечественного бренда одежды I Am Studio Олег Воронин.
Юрий Яблоков отметил, что на российском рынке есть и другие сложности: разработать и выпустить новые ткани довольно дорого, поэтому производители готовы работать только с большими заказами.
Чтобы заинтересовать российские модные марки, швейным фабрикам стоит снизить объемы заказов до 300 погонных метров вместо 1–2 тыс., как это делают в Италии, считает Олег Воронин. Он добавил, что также важно и предлагать расцветки и принты в соответствии с трендами. По цене же отечественные ткани сопоставимы с импортными или даже дешевле, но ассортимент сейчас небольшой, отметил предприниматель.
Владелец портновской мануфактуры Shishik Дмитрий Шишкин считает, что российским компаниям под силу предложить интересный продукт отечественным брендам одежды. За счет увеличения мощностей они смогут расширить существующую линейку продукции и запустить новую, допустил он. Предприниматель полагает, что если фабрики увеличат выпуск необходимых для рынка тканей, то это станет стимулом для развития других швейных производств.