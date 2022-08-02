Умеренное потребление: оборот розницы может восстановиться к концу года

Минэкономразвития в сентябре представит прогноз по розничному торговому обороту в РФ, стало известно «Известиям». По данным ведомственного мониторинга, в 2022 году в России этот показатель может уменьшиться на 9%. Главной причиной снижения, помимо колебания цен на энергоносители, может выступить разрушение цепочек поставок, снижение платежеспособного спроса у населения. Подробности — в материале «Известий».

Для восстановления и роста

Падение оборотов розничной торговли в РФ в последнее время замедлилось, сообщили «Известиям» в Центре стратегических разработок. Показатели июня 2022 года относительно аналогичного периода прошлого года выглядят лучше, чем в мае, когда сокращение оборота превышало 10%. Небольшой, но уверенный рост продолжается уже два месяца, констатируют в ЦСР. Ранее, Минпромторг заявлял, что, по базовому прогнозу, в 2022 году ожидается уменьшение оборота розничной торговли около 9%. Что же касается позиции Минэка, то она будет сформирована в сентябре: «это будет цифра ниже 9%», сообщил «Известиям» источник в правительстве.

— При этом за последние месяцы быстро изменялась структура торговли — в первую очередь пострадала торговля непродовольственными товарами, — отмечает первый вице-президент ЦСР, бывший эксперт Standard & Poor’s Борис Копейкин. — В прошлом году и в начале текущего года наблюдалась противоположная тенденция — оборот розничной торговли непродовольственными товарами в сопоставимых ценах по данным Росстата в 2021 году вырос на 12,8% а продовольственными менее чем на 3%. Учитывая, что только торговля автомобилями в прошлом году составила около 7% всего оборота, восстановление импорта и производства, а соответственно, и продаж лишь только в этой одной товарной категории может привести к заметному улучшению динамики торгового оборота в целом.

Умеренное потребление Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Минпромторг, в свою очередь, прогнозирует постепенный восстановительный рост лишь в 2023–2025 годах.

В ближайшие месяцы относительно сильный рубль и налаживание новых путей поставок, по расчетам ЦСР, могут поддержать восстановление предложения импортных товаров, а также товаров, при производстве которых используются импортные сырье и комплектующие. При этом снижение ключевой ставки, судя по заявлениям ЦБ, может продолжиться. Соответственно, улучшатся условия кредитования и снизятся ставки по депозитам, что поддержит желание совершать крупные покупки и повлияет на торговый оборот.

По оценкам Московского делового собрания, в первом полугодии произошло резкое снижение оборота розничной торговли. Причинами стали нарушение цепочек поставок, перекрытие границ и логистических коридоров. На ситуацию также повлияло падение курса рубля в конце I квартала, когда многие предприниматели поддались валютной панике и не стали опускать цены, чтобы не терпеть убытки.

— В текущих условиях потребители предпочли отложить многие покупки на будущие периоды, ведь цены на те же импортные автомобили поднялись практически в два раза, на автозапчасти и покрышки — еще больше, — отмечает вице-президент Московского делового собрания Максим Зотов.

Вместе с тем, по оценкам Московского делового собрания , внутренний рынок адаптируется к текущим реалиям гораздо быстрее, чем этого можно было ожидать. Уже сейчас в МДС констатируют возросшую активность предпринимателей по сравнению с весенними месяцами.

— Всё-таки уже сейчас появились каналы параллельного импорта электроники, автозапчастей и многих других товаров народного потребления, а те компании, которые поторопились объявить об уходе с российского рынка, ищут пути возвращения на него, — подчеркивает Максим Зотов. — Поэтому, с учетом того что цены на продукцию существенно выросли, а цепочки поставок переналаживающая через ОАЭ, Турцию, Иран, страны Средней Азии и Китай, думаю, что мы увидим восстановление оборота розничной торговли гораздо раньше, чем этого ждут в Минпромторге. По нашим прогнозам, он может восстановиться уже к концу этого года.

Умеренное потребление1 Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

По новым цепочкам

Вместе с тем более сложным вызовом сейчас является негативная динамика реальных доходов, в первую очередь зарплат, которая неизбежна в условиях жестких внешних ограничений, спада и перестройки экономики, считают в ЦСР. Определенным барьером послужил заметный рост пенсий и других соцвыплат, без этого спад торговли был бы заметней, уверены экономисты. Снижение реальных доходов, а также негативные ожидания не могут не сказываться на поведении потребителей. Это означает, что скорость восстановления торговли будет зависеть от уверенности потребителей в завтрашнем дне.

— В последнее время как органы власти, так и участники рынка пересматривают экономические прогнозы в сторону улучшения, снижая оценки вероятного падения экономики в этом году, — говорят в ЦСР. — Основной вопрос — когда в 2023-м мы увидим рост. Чем раньше, тем быстрее мы увидим и восстановление розницы.

Экономисты из «Атлант Оценки» замечают, что в настоящее время необходимо активнее стимулировать потребительский спрос, поскольку принимаемые меры не способны коренным образом повлиять на спрос.

— Поскольку процесс ухода дистрибуторов и производителей еще продолжается, то до конца 2022 года, по нашим оценкам, полностью преодолеть падение торгоборота вряд ли удастся, — предвидит директор S+Консалтинг Евгений Романенко. — Для поиска альтернативных поставщиков и выстраивания новых цепочек поставок необходимо время, поэтому активное замещение «выпавшего предложения» можно ожидать не раньше начала следующего года.

Дополнительным стрессом для розницы стало снижение реальных доходов населения (по данным Росстата, на 6,8% к концу этого года), а также снижение потребительского кредитования, вызванное повышением ставок со стороны банков. По оценкам аналитиков, объем портфеля потребительских кредитов до конца года может сократиться на 14%.

Умеренное потребление12 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как перепрыгнуть пропасть

Перед бизнесом ставятся задачи по импортозамещению и налаживанию новых логистических цепочек взамен утраченных, но на это требуется немало времени, отмечает гендиректор АБЕ Консалтинг Оксана Айсина. Помимо налаживания процесса производства нужно повышать и качество продукта, что невозможно сделать без определенного опыта, а на это обычно требуются годы.

— В данный момент происходит передел рынка, утраченные связи с Западом компенсируются внутренними структурными перестановками и переориентация связей на восток, — говорит эксперт.

Евгений Романенко считает, что в настоящее время в качестве мер поддержки для дальнейшего развития ритейла нужно сделать следующие шаги:

снизить ключевую ставку со стороны ЦБ для повышения доступности потребительских кредитов;

централизованно развивать в регионах крупные оптово-розничные терминалы по примеру московского «Фудсити» или «Садовода» для обеспечения беспрепятственной обработки и отправки потребительских товаров и продуктов питания в регионы России (минуя излишнюю концентрацию и движение товарных потоков через Москву и Подмосковье);

поддерживать и развивать локальных производителей — как продуктов питания, так и потребительских товаров, направленных на замещение выпадающего предложения в различных товарных категориях.

Крупные дистрибуторы и оптовики уже активно ищут новых поставщиков и производителей, чтобы восполнить пробелы в предлагаемом ассортименте. Дополнительное предложение уже активно обеспечивают цифровые маркетплейсы — как на федеральном уровне («Озон», «Вайлдбериз», «Ламода»), так и быстрорастущие локальные игроки (например, «Казань Экспресс»). При этом маркетплейсы уже имеют обширную логистическую инфраструктуру.

Умеренное потребление123 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Для повышения товарооборота и спроса необходимо развивать льготное кредитование для российских товаропроизводителей, — говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. — Сохранить товарооборот возможно при расширении ассортимента продукции и географии работы цифровых сервисов для доставки товаров.

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов замечает, что главная проблема рынка — сохранить предложение.

— Эту задачу правительство пытается решить за счет налаживания параллельного рынка, создания мягких условий выхода зарубежных производителей и сетей с рынка, активных переговоров и преференций для Китая, Индии и, конечно, Турции с Ираном, — говорит Вячеслав Чеглов. — Конечно, многое будет зависеть от того, как крупные поставщики будут относиться к поставкам по параллельному импорту. Если сохранится сегодняшний лояльный подход, то за счет инфляции падение товарооборота в стоимостном измерении прекратится и мы увидим проблески его восстановления в следующем году. В противоположном случае процесс продолжится, но не во всех товарных группах.