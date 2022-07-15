Интересное продолжение: Auchan и Metro намерены развивать бизнес в России

Крупные западные продуктовые ретейлеры намерены не только остаться в России, но и масштабировать бизнес в нашей стране. Например, Metro рассчитывает расширять в стране сеть магазинов у дома «Фасоль» и развивать электронную торговлю. Auchan не планирует менять структуру бизнеса и стратегию работы в стране, подразумевающую в том числе расширение ассортимента товаров под собственной торговой маркой в РФ. Эксперты отметили, что такой выбор логичен с экономической точки зрения: в условиях, когда с рынка уходят другие участники — это шанс на развитие.

Продукты остаются

Auchan продолжает работу в России в обычном режиме и не планирует изменений ни в стратегии, ни в организации, сообщили «Известиям» в пресс-службе ретейлера. Это не означает, что сеть прекратит развиваться — к примеру, у ритейлера есть программа по расширению производства товаров собственной торговой марки на территории РФ.

Также свою операционную деятельность в РФ сохраняет Metro, сказали в компании.

— Мы понимаем, что сейчас, как никогда, мы должны поддерживать наших клиентов: компании малого и среднего бизнеса, а также наших сотрудников — более 11 тыс. человек в 51 регионе России, — сказали «Известиям» в пресс-службе ритейлера.

В ближайшее время Metro планирует развивать в РФ сеть магазинов у дома в рамках франчайзинговой программы «Фасоль». Также в числе приоритетов компании на ближайшее время — развитие электронной коммерции, программы поддержки для В2В партнеров (ресторанов, гостиничного бизнеса, независимой розницы) и инвестиции в ценообразование, чтобы сделать оптовое приложение максимально выгодным для всех групп клиентов, рассказали там.

В марте в обеих сетях уже заявляли, что планируют продолжить работу в России, но не говорили о планах масштабировать бизнес.

— Сети магазинов Auchan и Leroy Merlin принадлежат французской семье Мюлье. Globus неоднократно подчеркивал, что также является семейным бизнесом, которым управляет уже шесть поколений династии Брух. Заставить частного бизнесмена принять политическое решение себе в убыток куда сложнее, чем другие организации, — сказал руководитель комитета управляющих компаний Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Павел Люлин.

«Известия» также направили запросы в Globus и Leroy Merlin.

Как сообщалось ранее, IKEA объявила о продаже четырех своих заводов в России, а также о сокращении персонала и распродаже своих товаров. ТРК «Мега» продолжают работать. По данным источников «Известий», IKEA планирует продать весь свой бизнес в РФ. Также о своем решении покинуть Россию сообщили финский продуктовый ритейлер Prisma, компании Nike, Victoria’s Secret, Converse, Hesburger и другие.

— IKEA тоже была компанией семейного типа, когда у руля стоял ее основатель Ингвар Кампрад, но после его смерти бизнес перешел под управление фондов, — отметил Павел Люлин.

В большей степени на решения компаний, уходить или оставаться в РФ, влияет то, из какой они страны, и как там относятся к антироссийским санкциям, сказал генеральный директор компании консалинговой компании «Этерна» Дмитрий Томилин. К примеру, семья Мюлье может оставить магазины Auchan и Leroy Merlin, поскольку в них продаются товары первого спроса. В скандинавских же странах настроены более негативно, как в Великобритании и США, где проводят параллель присутствия в РФ с финансированием спецоперации в Украине, рассказал он.

— Важен и экономический вопрос — например, у той же IKEA в штатах и Европе около 60% продаж, поэтому ритейлер не может не руководствоваться мнением этих стран — в случае бойкота сеть потеряет колоссальный рынок сбыта, — отметил Дмитрий Томилин.

Решение таких компаний, как IKEA, может быть связано скорее с политическими рисками и возможным бойкотом бизнеса в стране происхождения и Европе, согласен генеральный директор Smart Estate Moscow Михаил Петров.

Еще важная, но не всегда открытая деталь — источник финансирования компаний — то есть банк какой страны кредитовал организацию, отметил экономист Егор Клопенко.

Высокая доходность

Маржинальность бизнеса в России довольно высока практически у любой западной компании, отметил Дмитрий Томилин. РФ занимает девятое место по численности населения среди стран мира, нампомнил он. И если сектор мебели может пережить без российского потребителя, то все же продуктовому это тяжелее, сказала эксперт по коммерческой недвижимости Анна Мякинина. Отечественный покупатель — самый лояльный, добавила она.

— Для Auchan или Metro российский бизнес в условиях, когда уходят другие участники — это шанс на развитие. Финская же Prisma — не самый успешный ритейлер в РФ, значительно уступающий в размерах федеральным отечественным сетям, — сказала ведущий эксперт в области маркетинговых коммуникаций компании BitRiver Виктория Мостовщикова.

В сегменте fashion-ретейла уже многие западные компании покинули Россию, есть и те, которые еще не приняли решение. На вакантные места сейчас стремятся сети из Турции, Китая и Узбекистана, отметил аэксперт. Со временем они вполне могут быть широко представлены на российском рынке одежды, обуви и аксессуаров, полагает она.

Как ранее писали «Известия», многие из иностранных брендов обсуждают пролонгацию договоров аренды помещений под магазины в России. Большинство компаний, включая люксовых операторов, сейчас рассматривают новые варианты поставок и ждут подходящего момента для возвращения.

— К примеру, у Inditex (марки Zara, Massimo Dutti, Oysho и другие) несколько брендов, поэтому в рамках одного ТЦ, где они представлены, ситуация может складываться по-разному. Договоров может быть несколько, и одна концепция может остаться, другую закроют, — сказал Дмитрий Томилин.

Сейчас компании анализируют, какие концепции приносят наименьшую прибыль и их можно закрыть, а какие подлежат пролонгации, добавил он. На этом фоне возникает вопрос, что будут делать ТЦ. Они могут с помощью договоров давить и выжимать из компаний по максимуму, пользуясь случаем, либо, как «Авиапарк», пойдут по стратегии сохранения добрых отношений с надеждой, что все же международные бренды не уйдут из РФ окончательно, добавил эксперт.

По словам президента Российского совета ТЦ Дмитрия Москаленко, моллы будут решать такие вопросы в рамках договоров. Юристы западных компаний, приостановивших деятельность, сейчас думают, как минимизировать потери в случае ухода с рынка, заключил он.