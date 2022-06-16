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IKEA полностью продаст бизнес в России

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Фото: ТАСС/Валерий Степченков
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Шведская компания IKEA объявила своим сотрудникам о полной продаже своего бизнеса в России и роспуске всего персонала. Об этом рассказали «Известиям» источники, близкие к компании, в четверг, 16 июня.

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«Об этом было объявлено вчера. Уволены более 150 тыс. человек», — рассказали собеседники редакции.

По словам источников, на продажу пойдут не только четыре фабрики, но также все магазины компании, склады и логистическая инфраструктура, офисы и все их содержимое, в том числе выставочные примеры мебели. Имущество будет распродано в первую очередь среди бывших сотрудников, затем — всем остальным желающим.

По данным собеседников «Известий», в числе наиболее вероятных претендентов на покупку магазинов — сеть мебельных магазинов Hoff и, возможно, «Леруа Мерлен».

«О продаже торговых центров «Мега» речи пока не идет, хотя, учитывая, что IKEA — якорный арендатор в каждом из 15 таких моллов, этот вопрос может возникнуть», — сказали источники.

Также собеседники редакции отметили, что продать торговые центры «Мега» будет крайне сложно, поскольку стоимость каждого из них составляет около $1 млрд.

Впрочем, в Российском совете торговых центров (РСТЦ) считают, что на покупку моллов «Мега» пора вставать в очередь. Важно помнить, что ценообразование именно торговых центров сейчас сложно формировать, а при подобных крупных исходах — еще сложнее.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта. Причиной указали нарушение цепочки поставок и сложные условия торговли из-за санкций, введенных Западом на фоне спецоперации по защите Донбасса.

15 июня IKEA объявила о продаже своих четырех фабрик в России. В обозримом будущем компания не видит возможности возобновления деятельности в РФ, так как за последние месяцы ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру ухудшилась.

Сеть пообещала выплатить сокращенным сотрудникам компансацию в размере семимесячной зарплаты.

При этом в России продолжат работу торговые центры «Мега», принадлежащие IKEA. Отмечалось, что мебельный магазин будет искать возможность для возобновления деятельности.

«Первая мебельная фабрика» выразила готовность принять на работу сотрудников IKEA. Как рассказал «Известиям» генеральный директор фабрики Александр Шестаков, у этих работников есть опыт на современном производстве, они умеют оказывать высокий уровень сервиса и хорошо продают.

Генеральный директор Hoff Максим Гришаков заявил «Известиям», что теоретически в будущем сеть готова рассмотреть розничные площади IKEA в качестве новых помещений под свои магазины, если они будут соответствовать бизнес-потребностям. Он рассказал, что купить IKEA невозможно, так как это сложнейший комплекс бизнес процессов, уникальная система производства, ценообразования, поставок, являющаяся неотъемлемой частью успеха бизнеса компании.

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