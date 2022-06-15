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IKEA выплатит своим сотрудникам компенсации в связи с сокращением

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Объявившая о планах по продаже всех четырех фабрик в России шведская компания IKEA намерена выплатить сотрудникам, которых ждет сокращение, компенсацию в размере семимесячной заработной платы, чтобы оказать им поддержку в период адаптации и поиска новой работы. Об этом рассказал «Известиям» заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в среду, 15 июня.

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«Что касается соблюдения прав сотрудников IKEA, а также трудового и иного законодательства РФ, то мы уже уведомили о решении компании Генеральную прокуратуру, а также совместно с Минтрудом России будем держать ситуацию под контролем», — рассказал министр.

Он отметил, что все высвобождающиеся сотрудники компании являются специалистами высокого уровня, которые будут востребованы на рынке.

Евтухов сообщил, что IKEA сотрудничала как минимум с 30 крупными и большим количеством более мелких российских поставщиков предметов мебели, текстиля, интерьера. Теперь им ничто не помешает производить продукцию, которая раньше выпускалась только под поставки в этой сети, под собственными брендами, полагает он.

Ранее в этот же день стало известно, что IKEA решила уйти из России. Информацию об уходе сотрудникам сообщили в среду во время общего собрания. Отмечалось, что компания сократит своих сотрудников в России, а заводы и производство продаст другому владельцу.

Торговые центры «Мега», принадлежащие шведской сети мебельных магазинов IKEA, продолжат работу в России, а мебельный магазин будет искать возможность для возобновления деятельности. Об этом рассказал «Известиям» источник в сети в среду, 15 июня.

Однако источник заявил «Известиям», что распространившаяся в СМИ информация о полном уходе IKEA из России не соответствует действительности. Компания будет искать возможность для возобновления деятельности. Принадлежащие ей торговые центры «Мега» продолжат работу в РФ.

В компании IKEA заявили, что ее розничный бизнес в России остается на паузе, но будут проданы все четыре фабрики в стране. Там отметили, что в обозримом будущем сеть не видит возможности возобновления деятельности в РФ, так как за последние месяцы ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру только ухудшилась.

Фабрики в РФ находятся в Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях.

Также в среду сообщалось, что товары из IKEA появились на «Яндекс Маркете». Юристы Pen & Paper назвали такую перепродажу законной.

IKEA приостановила работу своих магазинов в РФ с 4 марта. В качестве причины в компании назвали нарушение цепочки поставок и сложные условия торговли из-за проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса и последующих за ней западных санкций.

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