IKEA намерена продать все свои фабрики в России

Шведская компания IKEA заявила в среду, 15 июня, о намерении продать все четыре фабрики в России. Там отметили, что в обозримом будущем ей не представляется возможности возобновить деятельность в России, так как за последние месяцы ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру только ухудшилась.

«Группа компаний Inter IKEA и Группа компаний Ingka приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. <...> Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе», — сообщили в компании, отметив, что в РФ будет сокращен и штат сотрудников.

Фабрики IKEA находятся в Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях России.

Как сообщил в среду источник «Известиям», распространившаяся ранее в СМИ информация о том, что IKEA решила полностью уйти из России, не соответствует действительности. Компания будет искать возможность для возобновления деятельности.

Также 15 июня сообщалось, что товары из IKEA появились на «Яндекс Маркете». При этом юристы Pen & Paper назвали такую перепродажу полностью законной.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта. В качестве причины в компании назвали нарушение цепочки поставок и сложные условия торговли из-за проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса и последующих за ней западных санкций.