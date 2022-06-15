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IKEA приняла решение полностью уйти из России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Шведская компания IKEA приняла решение полностью уйти из России. По данным «Известий», информацию об уходе из страны сотрудникам сообщили в среду во время общего собрания.

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В ближайшее время компания сделает официальное заявление.

Известно, что IKEA сократит своих сотрудников в России, а заводы и производство продаст другому владельцу.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта. В качестве причины в компании назвали нарушение цепочки поставок и сложные условия торговли из-за проводимой Россией спецоперации и последующих санкций. Тогда компания приняла решение о выплате зарплаты сотрудникам в рублях до мая. Позже стало известно, что IKEA продлила период выплаты зарплаты сотрудникам в России на три месяца, до августа.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе.

В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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