IKEA продлила выплату зарплаты сотрудникам в России до августа

IKEA продлила период выплаты зарплаты сотрудникам в России на три месяца, до августа, и может продолжать платить работникам после этого периода. Об этом сообщает 10 мая Reuters.

«Нам удалось продлить этот срок до шести месяцев. Мы продолжаем следить, анализировать, смотреть на то, что происходит, и будем принимать решения по мере продвижения», — заявили в компании, уточнив, что «соблюдают все санкции».

IIKEA Ingka Group в начале марта заявила о временном закрытии магазинов и приостановлении закупок в России, сообщив о нарушении цепочки поставок и сложных условиях торговли из-за проводимой Россией спецоперации в Донбассе. Тогда компания приняла решение о выплате зарплаты сотрудникам в рублях до мая.

Отмечается, что Ingka, также являющаяся одним из крупнейших в мире владельцев торговых центров, до сих пор не закрывала свои 14 торговых центров в России под торговой маркой MEGA.

Ingka владеет 17 магазинами в России и одним распределительным центром. В прошлом году РФ была десятым по величине рынком с розничными продажами в размере €1,6 млрд, что составляет 4% от общего объема розничных продаж.

В марте около 200 компаний заявили о приостановке своей работы в РФ. Среди них — Nike, Adidas, Lego, Samsung, Ikea, Apple, Chanel, BMW. По подсчетам консалтинговой компании Knight Frank, только в ритейле около 160 брендов взяли паузу.

Такие решения бренды приняли в том числе в связи с новыми санкциями стран Запада, последовавшими в ответ на проводимую Россией операцию по защите Донбасса, о начале которой стало известно 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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