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ТЦ «Мега» продолжат работать в России после ухода IKEA

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Фото: ТАСС/Евгений Софийчук
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Торговые центры «Мега», принадлежащие шведской сети мебельных магазинов IKEA, продолжат работу в России, а мебельный магазин будет искать возможность для возобновления деятельности. Об этом рассказал «Известиям» источник в сети в среду, 15 июня.

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Ранее в этот же день стало известно, что IKEA решила уйти из России. Информацию об уходе сотрудникам сообщили в среду во время общего собрания. Отмечалось, что компания сократит своих сотрудников в России, а заводы и производство продаст другому владельцу.

Однако источник рассказал «Известиям», что распространившаяся в СМИ информация о том, что компания решила полностью уйти из России, не соответствует действительности.

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал «Известиям», что в IKEA сотрудничала как минимум с 30 крупными и большим количеством более мелких российских поставщиков предметов мебели, текстиля, интерьера. Теперь им ничто не помешает производить ту продукцию, которая раньше выпускалась исключительно под поставки в этой сети, под собственными брендами, отметил он.

Евтухов добавил, что в целом в Российской Федерации за последние годы получили развитие собственные сети гипермаркетов товаров для дома — HOFF и «Твой Дом».

Также продолжают работу «Леруа Мерлен» и вновь открывшаяся после договоренности с материнской компанией под управлением российского менеджмента OBI.

Позже в среду в IKEA заявили, что розничный бизнес компании в России остается на паузе, но будут проданы все четыре фабрики в стране. Там рассказали, что в обозримом будущем сеть не знает, как возобновить деятельность в РФ, так как за последние месяцы ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру только ухудшилась.

Фабрики находятся в Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях.

Также сообщалось, что товары из IKEA появились на «Яндекс Маркете». Юристы Pen & Paper назвали такую перепродажу законной.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта. В качестве причины в компании назвали нарушение цепочки поставок и сложные условия торговли на фоне западных санкций.

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