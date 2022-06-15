Hoff может рассмотреть покупку отдельных точек IKEA

Теоретически в будущем Hoff готов рассматривать розничные площади IKEA в качестве новых площадок под свои магазины, если они будут соответствовать бизнес-потребностям, но не более того. Об этом «Известиям» заявил Гендиректор Hoff Максим Гришаков.

Он пояснил, что Hoff и Ikea два принципиально разных бизнеса. Важно понимать, что купить Ikea невозможно. Потому что это не просто магазины в трафиковых точках, это сложнейший комплекс бизнес процессов, в первую очередь уникальная система производства, ценообразования, поставок, которая является неотъемлемой частью успеха бизнеса Ikea. У нас были внешние “точки пересечения”: регионы присутствия и даже одни и те же торговые центры, но тем не менее разные стратегии бизнеса. Сейчас мы продолжаем развиваться в рамках нашей стратегии: увеличения доли рынка за счет развития и расширения ассортимента, наращивания уровня сервиса, развития ecom составляющей и нашего маркетплейса.

Hoff и Ikea — разные бизнесы. Прежде всего, большие отличия в цепочке поставок: у шведов она более централизована, мы же работаем с сотнями разных фабрик и производственных площадок. Мы, безусловно, намерены наращивать свою долю на рынке. Поэтому сейчас особенно фокусируемся на обеспечении максимально положительного клиентского опыта, в том числе для того, чтобы клиенты, которые ранее приобретали товары в Ikea, в итоге перешли к нам и остались довольны, сообщил Гришаков.

С уходом Ikea Hoff становится лидером рынка. Сейчас у нас есть все для того, чтобы наращивать долю рынка и, самое основное, нам есть, что предложить клиентам Ikea. Захват доли рынка – это комплексный процесс: не достаточно просто открыть новые площади или купить фабрики. Ikea достигла такого успеха благодаря сложному пазлу из множества частей. Взять из этого пазла несколько элементов – еще не значит получить долю рынка Ikea, подчеркнул он.

Новость дополняется