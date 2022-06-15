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Первая мебельная фабрика готова принять сотрудников IKEA

Первая мебельная фабрика заявила о готовности принять сотрудников IKEA
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Первая мебельная фабрика готова принять на работу сотрудников шведской компании IKEA. Об этом заявил «Известиям» генеральный директор фабрики Александр Шестаков в среду, 15 июня.

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«Мы заинтересованы в сотрудниках IKEA — у них есть опыт работы на современном производстве, они умеют оказывать высокий уровень сервиса и хорошо продают. Мы работаем на современном немецком и швейцарском оборудовании, наше предприятие развивается, и нам очень нужны квалифицированные кадры», — сказал Шестаков.

Генеральный директор сети Hoff Максим Гришаков сообщил «Известиям», что относится к воможности приобретения бизнеса IKEA в РФ нейтрально.

«В том смысле, что нам никто ничего не предлагал. Более того, в новостях сказано, что IKEA не закрывает магазины. Не очень понятно, на что мы можем претендовать», — отметил Гришаков, отвечая на вопрос «Известий», готова ли компания приобрести бизнес шведской сети.

Ранее в этот же день IKEA заявила, что продаст свои четыре фабрики в России. В обозримом будущем руководству компании не представляется возможности возобновить деятельность в РФ, так как за последние месяцы ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру только ухудшилась.

Компания намерена выплатить сотрудникам, которых ждет сокращение, компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

Кроме того, в России продолжат работу торговые центры «Мега», принадлежащие IKEA, а мебельный магазин будет искать возможность для возобновления деятельности.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта. В качестве причины в компании назвали нарушение цепочки поставок и сложные условия торговли из-за санкций, введенных Западом на фоне спецоперации по защите Донбасса.

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